Auto e moto d’epoca: Alfa Romeo e il cuore sportivo di Stellantis

Se diciamo auto sportiva italiana cosa vi viene in mente? Esatto, proprio quelle due parole: Alfa Romeo. La casa lombarda, fondata nel 1910, è una delle protagoniste dello stand Stellantis Heritage che sarà ospitato al Salone di auto e moto d’epoca in calendario a Bologna, in Fiera, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre. Tra le vetture in mostra ci sarà l'ultima 'instant classic' del Biscione, ossia la 33 Stradale, nonché le auto che hanno segnato la storia dell'automobilismo italiano e conquistato un immaginario ben più vasto di quello dei soli appassionati di motori, come la Giulia Sprint, la 155 V6 Dtm o la 4c.