Anno 1985, la nevicata del secolo

Nel gennaio 1987 Bologna fu colpita da una delle nevicate più intense del secolo. Caddero oltre 70 cm di neve in pochi giorni, paralizzando la città. Le strade divennero impraticabili, i trasporti subirono gravi interruzioni e molti cittadini rimasero bloccati in casa. Nonostante i disagi, l'evento rimase nella memoria collettiva per il suo fascino e la rara intensità. Ancora oggi, la "nevicata dell'87" è un simbolo del rigido inverno di quell'anno.