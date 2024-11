Andrea Settimo, tra Bologna e Arthur Schnitzler

Andrea Settimo, classe ’90, è un fumettista bolognese. Nel 2010 co-fonda Delebile, etichetta indipendente che pubblica fumetti di giovani autori sia italiani che internazionali. Ha disegnato The Corner, su testi di Lorenzo Palloni (pubblicato in Francia per Sarbacane nel 2014 e in Italia per Rizzoli Lizard nel 2016); è l'autore di Cardo/Decumano (pubblicato a puntato per Delebile dal 2016) e di Tutti Santi per la collana Fumetti nei Musei (Coconino Press/MiBACT, 2020).

Il podcast