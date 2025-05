Agrofutura: cos’è il festival tra agricoltura e sostenibilità

Politiche nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall’altra. E poi lo sviluppo tecnologico per un’agricoltura e un’alimentazione sostenibili e la voce di tre grandi chef come Aurora Mazzucchelli, Riccardo Agostini e Max Poggi, che della parola sostenibilità hanno fatto un uso proprio, che sconfina anche nella cura umana.

Il 16 e 17 maggio nel centro di Bologna, c’è il festival Agrofutura che racconta la grande evoluzione che sta avvenendo attorno a un mondo antico, quello della produzione agroalimentare, che oggi più che mai necessità di riflessioni, punti di vista, visioni sul futuro.