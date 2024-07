Giochi di Parole, puntata 9: Le dinasty olimpiche, da Montano a Duplantis

La classe non è acqua, e neanche il Dna: sono molti i casi di campioni che hanno ereditato dai genitori un patrimonio di cromosomi particolarmente adatto per il successo in campo sportivo. Anche nei Giochi a cinque cerchi non sono rari i casi di figli e nipoti famosi più dei padri e dei nonni. Dal nostro Aldo Montano a Gimbo Tamberi, da Mondo Duplantis a Tania Cagnotto, da Larissa Iapichino a Mattia Furlani, dall’incredibile storia della famiglia Keller al bomber del Milan Nordahl: ecco le storie delle dinastie più vincenti alle Olimpiadi. E non è detto che i rapporti tra genitori e figli siano sempre perfetti, soprattutto quando l’allenatore è il tuo predecessore….