Giochi di Parole, puntata 2: questione di vita o di morte

C’è chi non è sopravvissuto allo sforzo di cercare una medaglia, chi ha salvato la vita ai rivali, chi è tornato dall’aldilà per gareggiare alle Olimpiadi, chi si è suicidato per la vergogna della sconfitta: da Lazaro a Tsubaraya, fino al gesto eroico di Lemieux, i Giochi sono stati spesso una questione di vita o di morte.

Le Olimpiadi sono lontane, ma non troppo: la data ufficiale di inizio è fissata con la cerimonia inaugurale, in programma venerdì 26 luglio con la consueta passerella delle delegazioni di tutto il mondo che questa volta si terrà sulle barche lungo la Senna.

Per accompagnare l’avvicinamento al grande appuntamento estivo, al quale l’Italia si presenterà con un record di atleti partecipanti alla ricerca di un bottino di medaglie superiore alle 40 ottenute tre anni fa ai Giochi di Tokyo, il nostro portale propone ogni giorno dal lunedì al sabato un nuovo podcast tutto dedicato alle storia delle Olimpiadi e ai suoi protagonisti,