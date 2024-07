Giochi di Parole, puntata 1: verso Parigi alla scoperta dei campioni

Michael Phelps e Usain Bolt, certo: sono gli atleti più famosi del terzo millennio grazie ai loro record olimpici. Ma nella galleria dei campioni, dove compare anche il nostro Mangiarotti, un posto d’onore lo occupa una leggenda come il finlandese volante Paavo Nurmi che si allenava correndo dietro i tram, e prima ancora le leggende dell’antichità Leonida e Diagora fino all’insaziabile Milone di Crotone che mangiava nove chili di carne al giorno per vincere le gare.

Le Olimpiadi sono lontane, ma non troppo: tecnicamente le prime gare si terranno il prossimo 24 luglio, anche se la data ufficiale di inizio è fissata con la cerimonia inaugurale, in programma venerdì 26 luglio con la consueta passerella delle delegazioni di tutto il mondo che questa volta si terrà sulle barche lungo la Senna.

Per accompagnare l’avvicinamento al grande appuntamento estivo, al quale l’Italia si presenterà con un record di atleti partecipanti alla ricerca di un bottino di medaglie superiore alle 40 ottenute tre anni fa ai Giochi di Tokyo, il nostro portale proporrà a partire da oggi un nuovo podcast tutto dedicato alle storia delle Olimpiadi e ai suoi protagonisti, curato dal responsabile di QS Doriano Rabotti: un viaggio alla scoperta delle storie più incredibili e meno note della rassegna sportiva più importante al mondo, accompagnati da alcuni dei protagonisti che le hanno vissute in prima persona come Elisa Di Francisca o Fabio Scozzoli, per esempio.

Tra interviste realizzate appositamente e documenti audio storici, i nostri lettori potranno scoprire le prodezze dei campioni, ma anche le avventure o disavventure di atleti rimasti nell’anonimato eppure protagonisti di gesta incredibili. Un percorso di avvicinamento alle gare vere e proprie che permetterà agli appassionati di tutti gli sport di entrare nel clima dei Giochi di Parigi. Si comincia oggi con la prima puntata, dedicata ai grandi assi del passato che hanno scritto record apparentemente imbattibili. Almeno fino al prossimo record.