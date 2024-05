Ho visto il finimondo: il racconto dell'alluvione - Puntata 5: Gli aiuti

Per un anno, dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna, i cronisti del “Resto del Carlino” hanno seguito le storie di chi ha perso tutto, casa, famiglia, ricordi. A Faenza decine di alluvionati ospitati per undici mesi in un hotel; a Bologna i volontari di Selva Malvezzi, frazione sommersa dall’acqua; a Sant’Agata l’anziana che ha visto il marito allettato morire sotto i suoi occhi; a Cesena la mamma che ha salvato il figlio. E il commovente incontro tra un anziano soccorso e i carabinieri-salvatori.