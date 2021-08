Roma, 23 agosto 2021 - "Da piccola mi dicevano che non si può tirare di scherma senza braccia e che avrei dovuto cambiare sport, ma ho dimostrato a tutti che le braccia non servono: se hai un sogno, vai e prenditelo". C'è tutta Bebe Vio nelle parole con cui ha esordito alla conferenza stampa di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Un'ulteriore declinazione del suo motto "Se sembra impossibile, allora si può fare!", un messaggio che apre la sua pagina internet ufficiale e che caratterizza la vita, non solo sportiva, di 'Bebe', all'anagrafe Beatrice Maria Vio di 24 anni.

A Tokyo è stata accolta come una superstar e non poteva essere diversamente sia perché Bebe è la campionessa olimpica in carica nel fioretto individuale, oro a Rio 2016 (oltre che bronzo a squadre), sia perché è un personaggio pubblico globale, capace di strappare un selfie insieme a Barak Obama alla Casa Bianca come pure di poter chiamare "Sergione" il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre ad aver scritto due libri, aver partecipato a diversi programmi televisivi, essere stata protagionista di eventi nazionali e internzionali e nel 2020 far parte del film-documentario inglese "Rising Phoenix - La storia delle Paralimpiadi".

La biografia di una campionessa

La stessa biografia di Bebe Vio è un messaggio di vita. Nata a Venezia il 4 marzo 1997, fin da piccola, dal 2005, si avvicina alla scherma ma a 11 anni d'età, nel 2008, inizia ad accusare forti malori. Deve essere ricoverata in terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova e le viene diagnisticata una meningite fulminante da meningococco di gruppo C. La malattia è aggressiva, le sue condizioni sono sempre più gravi, rischia la vita e a causa dell'insorgere di necrosi e infezioni deve essere amputata alle gambe e agli avambracci.

Dopo mesi di cure Bebe sopravvive e lascia l'ospedale menomata, con la prospettiva di non poter più camminare né avere una vita autonoma né, tanto meno, poter pensare a una carriera sportiva. Ma dal 2010 ha ripreso la sua passione per il fioretto, stavolta nella versione in carrozzina e usando delle protesi per gli arti, e già nel 2011 è entrata nella Nazionale di scherma paralimpica. Il seguito è un crescendo di traguardi di vita e successi sportivi. Viene scelta come tedofora nel giorno dell’inaugurazione delle Paralimpiadi di Londra 2012 in rappresentanza dei futuri atleti paralimpici, mentre frequenta la scuola con passione. Fino a 20 anni ha vissuto a Migliano Veneto, in provincia di Treviso, si è diplomata nel 2016 in Arti Grafiche mentre a 21 anni si è trasferita a Roma dove sta frequentando il Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali presso l’università americana John Cabot.

In pedana è un susseguirsi di risultati e vittorie: dal 2014 ha vinto tutte le maggiori competizioni mondiali: Europei, Mondiali e le Paralimpiadi di Rio 2016, in cui è stata anche portabandiera alla Cerimonia di chiusura allo stadio Maracanã. Ha vinto anche la Coppa del Mondo, ottenuta con la somma dei punteggi di tutte le gare di ogni anno, per 5 anni consecutivi. Dal 2016 fa parte del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro. E per Tokyo 2020 è stata scelta come portabandiera per l'Italia assieme al nuotatore Federico Morlacchi.

Quando seguire Bebe Vio

Il primo appuntamento per vedere Bebe Vio ai Giochi paralimpici di Tokyo è durante la Cerimonia di apertura, in programma martedì 24 e in onda su Rai2 a partire dalle 1, quando la campionessa di scherma porterà il tricolore assieme a Federico Morlacchi nella sfilata inaugurale degli Azzurri. Poi per Bebe inizia un programma di gare serratissimo fino a domenica: si comincia mercoledì 25 agosto con la sciabola, poi sabato 28 agosto sarà la volta del fioretto individuale mentre domenica 29 agosto sarà in gara per il fioretto a squadre