Oroscopo di oggi venerdì 9 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 9 maggio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali che interessano i vari segni zodiacali. Dall'opposizione della Luna per l'Ariete al trigono della Luna in Bilancia per i Gemelli, ogni segno affronta sfide e opportunità uniche. Le previsioni astrologiche si concentrano su aspetti cruciali come il lavoro, le relazioni e il benessere personale, fornendo consigli utili per navigare con successo nella giornata. Scopri come le stelle influenzano le tue decisioni e preparati a sfruttare al meglio le energie cosmiche del giorno.

Oroscopo ariete oggi venerdì 9 maggio

Evitiamo antagonismi nel lavoro: l’opposizione della Luna ci fa uscire con le ossa rotte dalla battaglia. Cerchiamo conforto in famiglia. I rapporti con un caro amico ci creano uno stato di grande tensione? Facciamoci un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Se siamo indecisi sul da farsi, evitiamo certi acquisti inutili.

Oroscopo toro oggi venerdì 9 maggio

La giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico: ne guadagneremo in stima e autostima. Con una dose di sana competitività, possiamo ottenere un risultato più che meritato in ambito professionale. Dolcezza, sensualità e una buona dose di fascino per la gioia di chi amiamo.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 9 maggio

Eventuali piccoli inciampi odierni sono facilmente superabili, grazie al trigono della Luna in Bilancia. La nostra storia d’amore naviga su mari tranquilli. Guardiamo lontano, mettiamo in campo progetti ambiziosi: la rassicurante quotidianità rischia di tarparci le ali. Pensieri leggeri, come antidoto alla pesantezza della vita.

Oroscopo cancro oggi venerdì 9 maggio

La quadratura della Luna oggi scombina completamente gli equilibri. Gestiamo lo stesso eventuali emergenze lavorative, mantenendo l’autocontrollo. Concediamoci del tempo per visitare una mostra d’arte di nostro interesse, e a seguire una bella cena romantica con l’amato. Mostriamoci comprensivi verso le esigenze dei figli.

Oroscopo leone oggi venerdì 9 maggio

La professione ci riserva gradite sorprese che cambiano in meglio la vita di tutti i giorni, ma dobbiamo abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. La situazione attuale è in piena evoluzione: bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Buonumore, agio emotivo, flessibilità di mente e corpo.

Oroscopo vergine oggi venerdì 9 maggio

La persona amata ci invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Accettiamo serenamente un confronto e gestiamo i dissensi. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa? Fra gli amici troviamo qualcuno pronto a darci una mano. Accogliamo proposte da parte di chi ci è intorno per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 9 maggio

Il transito della Luna è potenziato dal sestile di Marte in Leone. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano assai più lungimiranti rispetto a quelle altrui. Una pausa di riflessione anche breve potrebbe produrre dei buoni frutti, in termini di intuizioni e soluzioni. Risultati positivi intervenendo sull’immagine.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 9 maggio

Una chiacchierata sincera con un caro amico di cui ci fidiamo ha un qualcosa di prodigioso: ci offre un punto di vista onesto, con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà: abbiamo ottime ragioni per rallegrarci, tuffandoci con gioia nel presente. Possiamo organizzarci per il meglio sul lavoro.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 9 maggio

Teniamo a freno il nostro orgoglio e, anche se è difficile, la permalosità. Riusciamo a muoverci con grande successo, concedendoci perfino un piccolo regalo. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta affatto preoccupazioni. Stati d’animo incerti e conflittuali. La ricetta, pugno di ferro in guanto di velluto.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 9 maggio

Sereni, traboccanti d’amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta di diritto: poniamolo al centro della scena, senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate, uscendone sempre vincenti. Strane esitazioni di fronte a decisioni semplici da prendere.

Oroscopo acquario oggi venerdì 9 maggio

Qualche dissidio in atto per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere intuizioni brillanti in campo lavorativo e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe gli affetti più cari. Colpo di scena in arrivo! Tante soddisfazioni e solida sicurezza in noi stessi.

Oroscopo pesci oggi venerdì 9 maggio

La forza di volontà con cui portiamo avanti i nostri progetti è la migliore garanzia per superare al meglio gli eventuali intralci. Dinamismo e ambizione. Siamo in vena di storie intense e romantiche, ma grazie all’intercessione di Saturno, anche di propositi costruttivi. Piccoli pensieri scomodi possono turbare il riposo.