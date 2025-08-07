Oroscopo di oggi venerdì 8 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche di oggi, venerdì 8 agosto, offrono uno sguardo approfondito su come le stelle influenzano i diversi segni zodiacali. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno può trovare consigli utili per affrontare la giornata con saggezza e serenità. Che si tratti di amore, lavoro o relazioni personali, l'oroscopo di oggi invita a riflettere e a cogliere le opportunità offerte dal cielo, mantenendo un atteggiamento positivo e aperto ai cambiamenti. Scopri come le configurazioni astrali possono guidarti verso un giorno più armonioso e produttivo.

Oroscopo ariete oggi venerdì 8 agosto

La Luna, che disegna aspetti armonici, promette un’atmosfera particolarmente stimolante, fautrice di proficue conoscenze e collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro con una vecchia fiamma. Approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Eludiamo la sorveglianza dell’amato, usciamo con gli amici.

Oroscopo toro oggi venerdì 8 agosto

Per quanto ci sia qualcosa che ci turba in questo momento, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Preserviamo un animo sereno. Apprezziamo un’occasione fortunata, per trovare stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente esterno. Le impennate d’orgoglio non portano niente di buono.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 8 agosto

Una giornata che ben soddisfa le aspettative che avevamo in merito a viaggi, vita sociale e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica rilassante e pratiche di meditazione. Una promessa mantenuta merita festeggiamenti speciali.

Oroscopo cancro oggi venerdì 8 agosto

Studio, lavoro, famiglia, amicizie, ogni cosa in questo frangente sta attraversando un periodo particolarmente importante che ci fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con la persona amata può indicare che è ora di una revisione e di correggere leggermente la rotta. Liberiamoci del vecchio, non solo in senso metaforico.

Oroscopo leone oggi venerdì 8 agosto

Piccole contrarietà ci rendono sfasati e poco soddisfatti della situazione attuale. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque ci contraddica. La Luna e Mercurio in aspetto conflittuale insistono sulla necessità di una comunicazione maggiormente trasparente. Rivalità, troviamo modalità di interazione più concilianti.

Oroscopo vergine oggi venerdì 8 agosto

Rilassiamoci. Pazienza, se qualcosa non è realizzata esattamente a puntino come avremmo voluto. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che siamo imperfetti come tutti. Se abbiamo voglia di cimentarci in programmi di rilievo, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. È il momento della sincerità e dell’approccio diretto.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 8 agosto

La vita di coppia appare un po’ appannata, ma anche per non ricadere in vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare sereno e radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Simpatiche iniziative di gruppo da portare avanti in un ambiente cordiale.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 8 agosto

Un gran daffare dentro casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. Circoscriviamo il raggio d’azione a quello che ci concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui. Consigliabili massaggi orientali, esercizi di respirazione.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 8 agosto

Voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili da realizzare. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell’attività. Con gran soddisfazione, tutto ciò ci viene riconosciuto. Venerdì piacevolmente movimentato e stimolante.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 8 agosto

Una più accentuata vena mondana ci può favorire, facilitando sia nuove conoscenze sia l’estraniarci dai consueti e faticosi impegni domestici che ci attendono. Ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale senza interferire in alcun modo. L’autocontrollo può essere scambiato per disinteresse.

Oroscopo acquario oggi venerdì 8 agosto

Ogni cosa sembra andare nella direzione desiderata in questo momento. Con abilità e tempismo, trasformiamo un imprevisto in un’occasione per noi vantaggiosa da sfruttare al meglio. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Diverbi familiari da appianare con dolcezza.

Oroscopo pesci oggi venerdì 8 agosto

Lasciamo che sia il cuore a parlare per noi. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il prossimo futuro. Usciamo da una situazione ambigua, esprimendo il nostro pensiero: la sincerità viene sempre apprezzata. Inseguiamo i sogni, culliamo sensazioni inafferrabili.