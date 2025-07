Oroscopo di oggi venerdì 4 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 4 luglio, offre una panoramica dettagliata su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno riceve consigli su come affrontare la giornata, con particolare attenzione all'amore, al lavoro e al benessere personale. Che si tratti di cogliere nuove opportunità, riflettere su cambiamenti personali o semplicemente godersi un momento di serenità, le stelle offrono una guida preziosa per navigare attraverso le sfide e le gioie di questo venerdì estivo.

Oroscopo ariete oggi venerdì 4 luglio

In questa giornata dobbiamo impegnarci ad ascoltare gli altri quanto più ci è possibile, cercando di essere meno concentrati su noi stessi e sulle nostre convinzioni. Il desiderio di riposo comincia a farsi sentire. Un buon compromesso? Un fine settimana al mare. Prossimamente ci sarà dato il compenso atteso.

Oroscopo toro oggi venerdì 4 luglio

Se arriviamo al punto massimo di resistenza, rischiamo di penalizzare la qualità del lavoro e un collaboratore ce lo fa notare sicuramente. Apriamo bene gli occhi per accorgerci che una buona opportunità sta per passarci vicino. Cogliamola prima che sia troppo tardi. Cerchiamo di essere meno rigidi e un po’ più romantici.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 4 luglio

Una meravigliosa Venere, dea romana della bellezza e dell’eros, dal pomeriggio inizia a spingerci ancor più a vivere l’amore nella sua totalità, senza alcuna riserva. Oggi alti e bassi per quello che riguarda l’umore. Non facciamoci sedurre dal gusto della provocazione. Siamo più vicini alla meta riguardo un pagamento.

Oroscopo cancro oggi venerdì 4 luglio

In questo venerdì siamo attraversati dal sereno e benefico trigono Luna-Giove, tale da non creare scosse di stupore, ma una piacevole quiete di cui poter godere. Trova finalmente risposta una domanda che alberga da molto nei nostri pensieri. Il tempo è galantuomo. In serata possiamo avvertire una vena romantica, assecondiamola.

Oroscopo leone oggi venerdì 4 luglio

Se ci svegliamo con la Luna di traverso, pensiamo a noi e concediamoci una buona colazione e una lunga passeggiata rigenerante nel verde. Panacea per la serenità. Dobbiamo scendere a patti con lo spirito di contraddizione e ascoltare chi vuole il nostro bene prima di ogni altra cosa. Limitiamo gli stravizi alimentari e curiamoci di più.

Oroscopo vergine oggi venerdì 4 luglio

Il clima si preannuncia piuttosto impegnativo. Tutto ciò che va risolto non può spaventare chi, come noi, è in grado di compiere sempre il proprio dovere al meglio possibile. Un incontro inaspettato illumina questa giornata che rischierebbe di portare con sé solo obblighi. Sfruttiamo la carica seduttiva che ci appartiene.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 4 luglio

Il profumo dell’estate è nell’aria. Prepariamoci a un fine settimana ricco di riposo e leggerezza e accantoniamo fino al lunedì tutte le incombenze che restano ancora da svolgere. Per chi di noi non è in coppia, si profilano occasioni da non perdere, ma niente di impegnativo. La situazione economica riesce a stabilizzarsi.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 4 luglio

La Luna nel nostro cielo scuote l’emotività e le profondità del nostro essere. Abbiamo modo di riflettere su ciò che è bene lasciare andare. Energia e forza di volontà ci supportano in queste ore in cui lavoro e amore sono particolarmente sotto pressione. In serata troviamo il modo di scaricare le tensioni e rilassarci.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 4 luglio

Per noi del Sagittario, ci sono Mercurio e Saturno che stimolano la concentrazione su concetti importanti. Siamo pratici e concreti, curiamo i dettagli e i più piccoli particolari. Il desiderio di evasione e di movimento, tipico in noi, si fa sentire nella seconda parte della giornata. Ci sorprende con piacere un programma inaspettato.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 4 luglio

Il cambiamento personale, a cui da tempo aspiriamo, è ormai prossimo a compirsi, ma perché possa essere veramente efficace, dovremmo attivare le migliori energie. Cavalchiamo l’onda della buona sorte, sfruttando appieno tutte le opportunità che la vita ci offre. Piovono conquiste, ma, se siamo in coppia, ignoriamole.

Oroscopo acquario oggi venerdì 4 luglio

Ottima fase per pianificare gli impegni, riordinare documenti e pensieri, organizzare dei controlli di salute. Liberiamoci dal caos mentale. Dedichiamoci all’attività fisica con metodo, non tanto per l’estetica quanto per il tono muscolare. Riaffiora alla memoria un amore del nostro passato vissuto con grande passione.

Oroscopo pesci oggi venerdì 4 luglio

Condividiamo con un collega la nostra opinione in merito a una questione che ci sta molto a cuore. Mettersi a confronto con gli altri, a volte, rafforza e conferma le certezze. Ci sentiamo vincenti in amore e pronti anche ad affrontare nuovi traguardi e responsabilità. Una bella vacanza è alle porte. Prepariamo la valigia.