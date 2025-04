Oroscopo di oggi venerdì 4 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 4 aprile, offre una panoramica dettagliata per ciascun segno zodiacale. Gli Ariete affrontano una configurazione astrale che richiede attenzione all'emotività, mentre i Toro possono aspettarsi proposte interessanti dagli amici. I Gemelli trovano conforto nelle influenze affettuose, e i Cancro vivono un'atmosfera onirica. I Leone, grazie a Giove, hanno buoni argomenti per convincere chi li circonda, mentre la Vergine beneficia della Luna in Cancro per una giornata serena. La Bilancia deve affrontare qualche sfida professionale, mentre lo Scorpione si concentra su casa e famiglia. Il Sagittario riparte con ottimismo, il Capricorno si prepara a belle sorprese, l'Acquario esplora la creatività e i Pesci ricevono notizie inaspettate.

Oroscopo ariete oggi venerdì 4 aprile

Una configurazione confusionaria ci rende poco combattivi. Parliamo con grande franchezza, ma teniamo conto della sensibilità di chi ci circonda. La Luna e Nettuno in aspetto conflittuale ci suggeriscono di stare particolarmente attenti all’emotività, piuttosto accesa. Diretti e sinceri, cerchiamo di essere sempre noi stessi.

Oroscopo toro oggi venerdì 4 aprile

Approfittiamo di questa giornata tranquilla, per rielaborare i nostri progetti. E se dagli amici piovono proposte interessanti, accettiamole di buon grado e senza riserve. Novità entusiasmanti in arrivo. Libri, informazioni, messaggi ci forniscono spunti preziosi per il lavoro. Facciamo visita a sorpresa a una persona anziana.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 4 aprile

Influenze affettuose mettono una pezza ai nostri bisticci con la dolce metà. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi piuttosto pungenti della gelosia. Concentriamoci al massimo nel lavoro. Pensiamo a costruire le basi utili per un futuro sviluppo dell’attività. Saremo piuttosto inclini alla fotografia, al fai da te.

Oroscopo cancro oggi venerdì 4 aprile

Venerdì da favola in senso letterale, popolato da strane visioni. Ci smarriamo un po’ in un mondo onirico tutto nostro e perdiamo completamente il contatto con la realtà. Atmosfera abbastanza perturbata. Torniamo con i piedi per terra, come ci suggeriscono Saturno e Urano. La volontà realizza i sogni suscitati dalla fantasia.

Oroscopo leone oggi venerdì 4 aprile

Grazie ai raggi positivi di Giove, possiamo disporre di buoni argomenti per convincere i nostri clienti, i sottoposti e persino i figli un po’ ribelli. L’energia per affermare il nostro punto di vista non manca affatto, ma simpaticamente, senza alcuna arroganza. Favoriamo il benessere curando con grande attenzione ciò che mangiamo.

Oroscopo vergine oggi venerdì 4 aprile

La Luna in Cancro darà un contributo positivo, preannunciando tranquillità e serenità, ideale per una riunione familiare o con gli amici di sempre. Nel caso dovessimo incontrare una persona nuova, lasciamoci guidare dal nostro innato buonsenso. Per il benessere psicofisico coltiviamo la vita sociale e le relazioni interpersonali.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 4 aprile

Qualche grana professionale scombina i nostri programmi? Confidiamoci e affidiamoci fiduciosi alle mani preziose di un esperto, troverà la soluzione con grande rapidità. Prendiamo tempo, se non sappiamo che pesci pigliare con un vecchio amore che, pentito, chiede “perdono”. Interrompiamo per qualche giorno l’attività fisica.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 4 aprile

Casa e famiglia al primo posto dei nostri interessi. Un parente, particolarmente bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in noi il suo angelo custode. I colleghi ci appoggeranno in pieno, se porteremo delle pezze d’appoggio concrete a sostegno della nostra tesi. Buoni auspici per la serata. Coccole e tenerezze.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 4 aprile

Cielo terso, dopo la tempesta. Ripartiamo appoggiandoci alla nostra inesauribile grinta e al nostro consueto ottimismo. Carriera sotto i riflettori. Idee ed entusiasmo non mancano di certo. Abbiamo una carica tale da spostare montagne e ammansire chi ci ama. Riscontri soddisfacenti in particolare nell’ambiente lavorativo.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 4 aprile

Belle sorprese in vista con i nostri cari, buon giro di amici, magiche scosse sismiche del cuore. Per afferrare il premio fortuna, liquidiamo il passato. Alcune circostanze sembrano remarci contro, ma niente potrà fermarci in questo momento. La nostra determinazione è ferrea. Spendiamo il tempo con la cultura. Musica e canto.

Oroscopo acquario oggi venerdì 4 aprile

Le prossime ore possono offrirci delle buone opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, ma stiamo attenti agli aspetti pratici. Voliamo sì, ma non troppo in alto, e otterremo qualcosa che ci darà più soddisfazione di quanto pensavamo. Per curare un vecchio malanno che ci assilla, ci vuole una nuova terapia.

Oroscopo pesci oggi venerdì 4 aprile

Una bella notizia, del tutto inaspettata, potrà giungere in serata ad allietarci: prepariamoci per degli incontri particolarmente piacevoli. Clima molto dinamico. Dedichiamo tempo allo scrivere, disegnare, fare musica, diamo spazio alla creatività in ogni sua forma. Praticare le discipline orientali ci farà senz’altro bene.