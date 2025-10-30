Oroscopo di oggi venerdì 31 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, 31 ottobre, per il segno dell'Ariete promette una chiusura di mese apprezzabile, grazie a un fine settimana capace di cancellare la stanchezza accumulata. Se avete recentemente concluso un rapporto intenso ma faticoso, preparatevi a gestire nuove emozioni. Una serata in compagnia degli amici potrebbe stimolare incontri interessanti. Scoprite come le stelle influenzeranno il vostro umore e le vostre relazioni in questo giorno speciale.

Oroscopo ariete oggi venerdì 31 ottobre

Ottobre si chiude in maniera apprezzabile. Contribuisce un fine settimana in grado di spazzare via la stanchezza accumulata fino a questo momento. Se ci siamo lasciati alle spalle un rapporto intenso ma faticoso, aspettiamoci presto nuove emozioni da dover gestire. Una serata con gli amici è di stimolo per nuovi incontri.

Oroscopo toro oggi venerdì 31 ottobre

Le iniziative e le soluzioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni hanno già dato esiti positivi, possiamo anche abbandonare il carico. L’aspetto economico ci porta spesso a dover affrontare dei timori, anche se possiamo fare un bilancio decisamente positivo. Se la forma fisica fa difetto, il cibo ne è responsabile.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 31 ottobre

Nel cielo, un Saturno retrogrado ci costringe a fare un netto passo indietro. Valutiamo se siamo veramente soddisfatti di ciò che abbiamo voluto per noi. Possibile che torni in pista all’improvviso una vecchia fiamma del nostro passato, forse alcune cose sono ancora da chiarire. Le questioni legali vanno valutate con attenzione.

Oroscopo cancro oggi venerdì 31 ottobre

Seguiamo il consiglio degli astri: impedire alla distrazione di prendere il sopravvento, non eccedere nel pessimismo e credere nell’amore. Non è stato un mese di tutto riposo. Quello a cui ci siamo dedicati ci lascia sì stanchi, ma orgogliosi di quanto fatto fino a questo momento. Il Sole e Marte giovano al benessere di corpo e mente.

Oroscopo leone oggi venerdì 31 ottobre

Urano retrogrado nel nostro cielo ci invita a guardarci dentro e a rompere i vecchi schemi, restando aperti ai cambiamenti e alle sfide che incontriamo per la nostra strada. A volte ci sentiamo vittime degli impegni creati da noi stessi, serve dare un limite alle nostre forze. Punto debole la schiena, che risente di tensioni.

Oroscopo vergine oggi venerdì 31 ottobre

Oggi conserviamo uno stato d’animo piuttosto gradevole e un certo buonumore. Rendiamoli contagiosi, cercando di fare programmi per il futuro in buona compagnia. Siamo dei buoni interlocutori, per chi ha bisogno di essere ascoltato: è sempre bello sentirci utili. Veniamo contattati da un amico per un incontro.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 31 ottobre

Quello che non abbiamo fatto ieri per pigrizia, lo facciamo oggi. La giornata è produttiva in vista della meritata pausa di riposo domenicale. È facile ottenere amore, a patto di non tradire le aspettative di chi ce lo dà in maniera incondizionata riponendo in noi massima fiducia. Il forte intuito ci conduce verso la via giusta.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 31 ottobre

Un Saturno retrogrado ci spinge a valutare seriamente le nostre responsabilità, a correggere gli errori del passato, analizzando con grande attenzione il presente. La nostra potenzialità economica è buona, ma spesso facciamo i conti senza considerare gli imprevisti. Approfittiamo delle opportunità, al bando la pigrizia.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 31 ottobre

Dimentichiamo i disagi accumulati fino a questo momento, per entrare in una fase più serena e con ottime prospettive di realizzare parte dei nostri desideri nel breve periodo. Buon incremento delle energie, in questo momento ci sono molti pianeti a favore, il cielo è sereno! Non rischiamo una carenza di vitamine, controlliamoci.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 31 ottobre

Torna un’aria un po’ cupa dovuta alla stanchezza e a molteplici pensieri che affollano la nostra mente in questo momento, ma non dobbiamo farci carico sempre di tutto! Anche l’amore, se c’è, comporta qualche contestazione, ma facciamo in modo di non essere troppo polemici. Gli amici e le occasioni di incontrarli non mancano.

Oroscopo acquario oggi venerdì 31 ottobre

Nuove proposte e la possibilità di cambiare la nostra posizione professionale sono in arrivo. Ma la testa si riempie di dubbi e di incertezze. Dare spazio al dialogo, sulle questioni per noi importanti, è un’esigenza da non sottovalutare affatto. Confidiamo negli ottimi consigli di un familiare per affrontare una situazione complicata.

Oroscopo pesci oggi venerdì 31 ottobre

Il governatore Nettuno, in fase retrograda, ci regala un momento di intuizione e introspezione: sappiamo guardare dentro di noi nel modo giusto, approfittiamone. Periodo produttivo per accordi lavorativi da portare a termine, è facile trasmettere le nostre idee e trovare consensi. Una buona fase di crescita anche per le finanze.