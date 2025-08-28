Oroscopo di oggi venerdì 29 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 29 agosto, l'incontro tra Urano e Nettuno porta un clima di promesse e novità per tutti i segni zodiacali. Mentre l'Ariete si trova in una fase di riflessione sugli obiettivi, il Toro affronta rallentamenti professionali con il supporto degli amici. I Gemelli sono invitati a cogliere nuove opportunità, mentre il Cancro vive una ripresa emotiva grazie alla Luna. Ogni segno avrà la possibilità di esprimere il proprio potenziale, con cambiamenti lenti ma significativi in arrivo.

Oroscopo ariete oggi venerdì 29 agosto

Urano incontra il nostro Nettuno, e il clima diventa carico di promesse, aspettative, novità. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre in questo momento. Riguardo agli obiettivi che ci siamo prefissati, non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso. C’è in noi qualcosa di geniale, diamogli voce.

Oroscopo toro oggi venerdì 29 agosto

Qualche rallentamento sul fronte professionale mette in circolo ansia e timore. Fortunatamente dei cari amici ci aiutano a sdrammatizzare. Per la buona gestione delle risorse che abbiamo a nostra disposizione, facciamo scelte accorte nell’alimentazione e nello stile di vita. Diamo un nome alle emozioni ed esprimiamole.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 29 agosto

Il sestile Urano-Nettuno non stravolge affatto le cose, ma ci invia un segnale sottile di come possiamo essere artefici di cambiamenti interiori e non solo. Occasioni importanti da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà, il nostro intuito però scova le migliori. Fidiamoci. La capacità di giudizio è efficiente, ma va stimolata.

Oroscopo cancro oggi venerdì 29 agosto

Una netta ripresa sul piano emotivo, grazie alla Luna: da che ci sentivamo pigri e piuttosto stanchi, oggi torniamo a essere allegri e fiduciosi verso il futuro. Il trigono lunare a Giove è un ottimo ricostituente, così come la creatività l’autentico motore della vita. Il cuore è puro, non consegniamolo al primo che capita.

Oroscopo leone oggi venerdì 29 agosto

Un venerdì decisamente energico e frizzante. Predisponiamoci ad agire aggiustando il tiro anche in itinere: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Progetti innovativi, possibilità di esprimere noi stessi con estro e originalità, questo è il premio che ci aspetta. Cambiamento lento, non avviene dalla sera alla mattina.

Oroscopo vergine oggi venerdì 29 agosto

Ci capita di ripercorrere con la mente vecchie imprese del passato e di provare un senso di soddisfazione per averle portate a compimento. Ci meritiamo i complimenti. Affrontiamo i problemi economici con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. La grinta non ci manca, l’autorevolezza può crescere.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 29 agosto

La giornata si prospetta discreta, a patto che l’invito alla collaborazione parta da noi: chi ci è attorno è particolarmente disponibile, aspetta soltanto un nostro gesto. Investiamo su noi stessi. Prendiamoci del tempo per riflettere, raccogliamo le risorse per migliorare. Affari di cuore emozionanti, specie per chi è solo.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 29 agosto

La Luna in congiunzione in fatto di volontà e intuito è una benedizione, e in più oggi, grazie a Giove, ci agevola negli affari, nelle finanze e in amore. Stupefacente il connubio fra la razionalità e la fantasia, il coraggio e l’entusiasmo. L’impossibile diventa reale. Terme e terapie naturali per risanare vecchi disturbi.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 29 agosto

Se una nostra iniziativa non va come sperato in un primo momento, abbiamo però la soluzione in tasca. Osserviamola al microscopio, modifichiamo la strategia e riproviamo. Su come scongiurare la monotonia nella vita di coppia, ci riveliamo dei maestri, ma oggi non siamo tanto in vena. Pulizie mentali in corso, ogni tanto sono necessarie.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 29 agosto

Certi giorni godiamo di una calma che farebbe invidia a un monaco zen: pur di fronte a qualche piccolo disguido pratico, riusciamo a rimanere sereni e del tutto imperturbabili. Le ambizioni sono come bambini da accudire. Culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Capacità intellettuali brillanti, anche più del solito.

Oroscopo acquario oggi venerdì 29 agosto

Può capitare che un imprevisto rivoluzioni completamente i programmi odierni, specialmente se la nostra organizzazione sembra fare acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in famiglia sono facilmente superabili con l’ascolto attivo e l’empatia. Pochi giri di parole. Tra i sogni e la loro realizzazione esiste l’impegno.

Oroscopo pesci oggi venerdì 29 agosto

La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli agli occhi degli altri. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. Fortuna al gioco. Senza spendere una follia, proviamoci.