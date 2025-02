Oroscopo di oggi venerdì 28 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 28 febbraio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali per ciascun segno zodiacale. La Luna in Pesci gioca un ruolo cruciale, influenzando le decisioni e le emozioni di molti. Gli Arieti sono incoraggiati a considerare nuove prospettive, mentre i Toro vedono le loro fantasie diventare realtà. I Gemelli devono distinguere tra sogno e realtà, e i Cancro possono sfruttare l'energia di Marte per affermarsi. Ogni segno ha un messaggio unico, invitando a riflessioni e azioni ponderate.

Oroscopo ariete oggi venerdì 28 febbraio

I momenti meno smaglianti hanno il pregio di portarci a considerare diversamente gli eventi che stiamo vivendo, di provare a metterci nei panni degli altri. Sollecitudine e disponibilità massima riescono a coinvolgere chi ci sta a cuore più dei richiami imperiosi. Attenzione per il benessere. Costanza nell’esercizio.

Oroscopo toro oggi venerdì 28 febbraio

Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise, ponderiamo con massima attenzione! Prospettive di successo. Programmi molto coraggiosi ma ragionevoli, rischi calcolati, investimenti su un progetto particolarmente ambizioso. Vita sociale vivace, spostamenti inattesi.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 28 febbraio

I quadrati della Luna in Pesci e di Saturno tengono a freno l’entusiasmo di Giove. I desideri si possono realizzare, ma servono impegno e buona volontà. Per un’ottima riuscita, è indispensabile distinguere la fantasia dalla realtà, senza cedere al disfattismo. Piedi doloranti? Forse abbiamo dei sassolini nelle scarpe.

Oroscopo cancro oggi venerdì 28 febbraio

Sfruttiamo l’incontro tra la Luna in Pesci e il nostro Marte, per farci valere nei confronti degli altri e tenere duro. Ci sentiremo coraggiosi e sicuri di noi stessi. Prendiamo l’iniziativa nei rapporti con gli altri, affrontando argomenti di diverso spessore con rispetto. Il livello di energia fisica è alto. Pratichiamo sport.

Oroscopo leone oggi venerdì 28 febbraio

Una collaudata organizzazione ci terrà al riparo da possibili imprevisti lungo il nostro cammino. Ore di introversione, nelle quali sarà piacevole coltivare i nostri interessi. Un viaggio rimandato da tempo potrà realizzarsi all’improvviso. Un messaggio ci rassicurerà non poco. Attrazione per una persona che ci sfugge, forse è confusa.

Oroscopo vergine oggi venerdì 28 febbraio

La Luna, bistrattata da Giove e da Saturno, suggerisce un esame veritiero della situazione amorosa. Mettiamo a confronto serrato il sogno con la realtà. Se non alimentato con costanza, un sentimento anche forte rischia di esaurirsi. Le emozioni sono il fertilizzante. Qualche trascuratezza nel lavoro. Stiamo in campana.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 28 febbraio

Il mese finisce in sordina. Guardiamo al futuro con sicurezza, senza inseguire lontane chimere. Giornata serena, pienamente immersi nella quotidianità. Il tempo libero scorrerà gioiosamente, perché otterremo più soddisfazioni del previsto dai nostri passatempi. Traiamo ispirazioni dalla natura per una creazione artistica.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 28 febbraio

Con la Luna e il Sole in Pesci, un “tuffo” diventa inevitabile. Non si tratta di buttarci in acqua, ma nella mischia della competizione professionale. Fidiamoci di una persona di esperienza che da qualche tempo ha fatto la comparsa nella nostra vita e che sa come guidarci. Grinta, spirito d’iniziativa, forma eccellente.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 28 febbraio

Sotto il raggio impietoso di Giove, la Luna in Pesci mette in piazza i “panni sporchi”. Per leggerezza o ingenuità, diciamo più di quello che in realtà vorremmo. Come se non bastassero i guai, ci si mette anche la Luna nuova a farci credere che la sfortuna ci perseguiti. A tavola e non solo, niente strappi alla regola.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 28 febbraio

Febbraio termina alla grande, grazie al transito del Sole, della Luna e di Saturno in Pesci. L’intuito si allea alla ragione, creatività in fase ascendente. Con molti appigli a nostro favore, ci sentiamo sereni e affrontiamo gli impegni in agenda con piglio sicuro. Il cuore e il corpo oggi viaggiano sullo stesso binario.

Oroscopo acquario oggi venerdì 28 febbraio

Finale del mese che suggerisce di dare spazio a quelle piccole gratificazioni materiali: anche se non faranno la felicità, sapranno comunque tenere alto il morale. Attivi sul piano pratico, impegniamoci dove possiamo ricevere soddisfazioni concrete non solo morali. Concediamo fiducia a una persona che si dimostra più matura.

Oroscopo pesci oggi venerdì 28 febbraio

Il Sole abbraccia la Luna e il contatto suscita suggestioni, evoca fantasie, mette in primo piano le nostre speciali qualità: empatia e intuito. Giove funge da “avvocato del diavolo” con ansie e insicurezze, ma con i fatti riusciremo a smontare in men che non si dica le sue trame. Coloriamo con arte il mondo di tinte brillanti.