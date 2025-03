Oroscopo di oggi venerdì 28 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 28 marzo, l'oroscopo ci guida attraverso le influenze astrali che caratterizzano la giornata per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno affronta sfide e opportunità uniche, con consigli su come navigare le emozioni e le interazioni quotidiane. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, le stelle offrono suggerimenti preziosi per vivere al meglio la giornata. Scopri come le configurazioni planetarie influenzano il tuo segno e preparati ad affrontare con consapevolezza le situazioni che si presenteranno.

Oroscopo ariete oggi venerdì 28 marzo

La nostra coppia conoscerà una battuta d’arresto, dovuta alla distrazione e agli impegni di entrambi. Rallentiamo e ritagliamo un’ora solo per noi due. Parole tranquillizzanti dagli amici e dai parenti, di cui fare tesoro per fugare i fantasmi del passato. Una camminata di buon passo ci chiarirà le idee e ci regalerà benessere.

Oroscopo toro oggi venerdì 28 marzo

Un venerdì che darà più gioie di quanto ci si potesse aspettare, in questa fase di transizione in cui siamo spesso con la testa fra le nuvole. Troviamo il tempo di mettere ordine sia in casa sia nella testa, gettando via quello che non ci serve più. Mille modi per condividere piacere e divertimento con le persone a cui teniamo.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 28 marzo

Con il carico di Saturno, la Luna in Pesci mette in forse le certezze, proponendoci prove piuttosto impegnative. Calma e sangue freddo, ce la faremo. La risposta a quel dubbio è nascosta in fondo al nostro cuore, dobbiamo solo darle il giusto tempo per poter affiorare. Acquistiamo scarpe comode per evitare acciacchi.

Oroscopo cancro oggi venerdì 28 marzo

Atmosfera brillante fatta di sorrisi, con il trigono lunare. La grinta non manca affatto, ma un diverbio familiare svanisce, travolto dalla nostra dolcezza. Qualcuno potrebbe approfittare della nostra disponibilità, richiamiamolo all’ordine con le buone maniere. L’intuito indirizza le azioni verso progetti importanti.

Oroscopo leone oggi venerdì 28 marzo

Non siamo tipi da spaventarci per una breve crisi emotiva: si tratta di una nuvola passeggera, senza effetti duraturi sui nostri programmi. A ribaltare l’umore grigio potrebbe bastare un piccolo colpo di fortuna, un messaggio, una novità inattesa che saprà darci grande piacere. Coccoliamo l’amico peloso per recuperare serenità.

Oroscopo vergine oggi venerdì 28 marzo

Quando decidiamo di aiutare qualcuno, facciamo attenzione alle nostre riserve di energia: non accolliamoci oneri che sappiamo di non riuscire a sostenere. La giornata ci offre sollecitazioni a bizzeffe, purtroppo la stanchezza si fa sentire frenandoci un poco. Qualche piccolo intoppo di comunicazione con soci e amici.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 28 marzo

Le circostanze cambiano in positivo. Finalmente avremo l’occasione giusta che aspettavamo per promuovere l’immagine migliore di noi e di dimostrare il nostro valore. Di fronte a piccole delusioni negli studi o nel lavoro, non colpevolizziamoci troppo e guardiamo oltre. Aumentiamo il consumo di fibre per destare l’intestino.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 28 marzo

Il tema ricorrente attuale è la ricerca di un’occupazione migliore, o semplicemente di un impiego. La Luna a favore ci porta intuizioni e molta fortuna. Una cena in un ristorante stellato in compagnia della persona amata sveglierà i sensi e scalderà il cuore. Esiste sempre una soluzione adatta per ogni tipo di problema.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 28 marzo

Umore sotto i tacchi con la quadratura lunare: ciò non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla compagnia, ma solo tenere a bada il nervosismo che alle volte ci attanaglia. Uno spirito più flessibile ci permetterebbe di giungere velocemente all’obiettivo, qualunque esso sia. Consolarci con dolci e leccornie non è una buona idea.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 28 marzo

La frizzante Luna in sestile oggi fa capolino in cielo, portando con sé la voglia di leggerezza. In arrivo una retribuzione per degli straordinari. Dopo tante delusioni siamo finalmente pronti a fidarci di nuovo di qualcuno, sospendendo ogni prudenza. Stipuliamo un’utile tregua con un vicino decisamente troppo litigioso.

Oroscopo acquario oggi venerdì 28 marzo

Nel tempo libero che possiamo ritagliarci per oggi, magari durante un’uscita con gli amici, potrà capitarci di fare conoscenze proficue per la nostra carriera. Siamo in prima linea con i nostri progetti, sempre consapevoli della nostra forza e delle nostre ambizioni. Il benessere si può costruire, con dedizione e pazienza.

Oroscopo pesci oggi venerdì 28 marzo

Con l’ispirazione regalata dalla congiunzione lunare e da altri astri propizi, godiamoci uno scintillante successo e facciamo un bagno di socialità. È l’ora di aprire il cassetto e di tirare fuori i nostri sogni gelosamente custoditi, per farli volare in alto come meritano. Al nervosismo degli altri opponiamo la nostra serenità.