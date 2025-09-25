Oroscopo di oggi venerdì 26 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche per oggi, venerdì 26 settembre, offrono uno sguardo dettagliato su come i vari segni zodiacali possono affrontare la giornata. L'Ariete vivrà ore serene, mentre il Toro dovrà gestire tensioni lavorative. I Gemelli troveranno il tempo per ricaricarsi, e il Cancro sarà stimolato da nuove esperienze. Il Leone dovrà affrontare il malumore, mentre la Vergine si distinguerà per intuizione e razionalità. La Bilancia riscoprirà il piacere dell'amicizia, e lo Scorpione si concentrerà sulla crescita personale. Il Sagittario sarà coccolato dall'affetto, il Capricorno potrà migliorare il proprio stile di vita, l'Acquario cercherà equilibrio interiore, e i Pesci godranno di serenità lavorativa.

Oroscopo ariete oggi venerdì 26 settembre

Le ore scorrono tranquille e serene. Dividiamo equamente il tempo fra incombenze lavorative ed esigenze dei nostri cari, non lasciando nessuno indietro. La vita di coppia recupera gradatamente punti, alcuni nuovi incontri segnano una buona ripartenza. Viviamo come viene, senza crearci inutili stress né porci obiettivi esagerati.

Oroscopo toro oggi venerdì 26 settembre

Se siamo in lite con un collega, proviamo a mostrarci del tutto superiori e a ignorarlo completamente. Con la Luna ancora in Scorpione, meglio evitare passi falsi. Abbiamo tanto lavoro in casa, fra pulizie arretrate e cucina, bimbi da intrattenere e familiari brontoloni. Meglio rimandare a domani i momenti di confronto.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 26 settembre

Un venerdì abbastanza anonimo: rientrare finalmente alla base, dopo le recenti fatiche, è funzionale per ricaricare le batterie e fare il punto della situazione. Sembra facile rimanere senza far niente, ma non lo è affatto: da troppo tempo siamo abituati a stare sull’attenti. Programmiamo una serata tranquilla con pochi amici.

Oroscopo cancro oggi venerdì 26 settembre

Clima che ci appare altamente stimolante, grazie al trigono della Luna al nostro Giove. Affrontiamo la quotidianità con un insolito entusiasmo. Un viaggio o uno spostamento sono oggi la priorità: non aver pianificato con anticipo il da farsi si rivela assai eccitante e stimolante. Economia esaltata dai recenti investimenti.

Oroscopo leone oggi venerdì 26 settembre

Malumore dichiarato, con la Luna in Scorpione. Il modo migliore per attraversare bene la giornata è badare al sodo senza perdere tempo: l’apparenza non ha sostanza. Diamo un’occasione a una persona, prima di dire che la sua compagnia non fa per noi. Lasciamo scorrere. Tacere, a volte, sembra la decisione più saggia.

Oroscopo vergine oggi venerdì 26 settembre

Siamo abili ad associare l’intuito alla razionalità, diventando così un punto di riferimento per i colleghi. Piacevoli proposte dai piani alti. Concediamoci lo sfizio di un’avventura virtuale, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla. Una contrattura muscolare ci avverte, urge allenarci e mantenerci agili e attivi.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 26 settembre

Atmosfera tranquilla e lontana dai soliti clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere intimo dell’amicizia più profonda. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è certamente la più efficace. Fascino del mistero al primo appuntamento.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 26 settembre

Abbiamo il prezioso dono di mostrare agli altri quanto apprezziamo le loro peculiarità: oggi è il nostro turno e gli altri, stavolta, siamo noi. La Luna in trigono a Giove e Saturno favorisce la crescita personale in relazioni appaganti e progetti lungimiranti. Dedichiamoci a un passatempo che ci appassiona e ci fa stare bene.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 26 settembre

Coccolati dall’affetto di chi ci ama da sempre, ci sentiamo molto forti e protetti, preparati a intraprendere battaglie su più fronti. Novità via posta o al telefono. Periodo positivo, allietato da gradevoli sorprese da amici che vogliono condividere con noi sogni e bisogni. Se la mente non è serena, il corpo fa capricci.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 26 settembre

Possiamo approfittare dell’influsso benefico della Luna in Scorpione, per modificare in meglio lo stile di vita, specie se abbiamo urgente necessità di un po’ di riposo. Alla ricerca di qualcuno che sappia comprenderci, scandagliamo le doti da interlocutori prima di aprirci. Un pensiero d’amore può connetterci a distanza.

Oroscopo acquario oggi venerdì 26 settembre

Si avverte tutta la fatica della Luna in quadratura, quest’oggi. Siamo alla ricerca dell’equilibrio interiore, che ci faciliti nei rapporti con l’ambiente circostante. Lievi dissapori familiari. L’elisir miracoloso che potrebbe aiutarci è a base di abbracci e di parole gentili. Indossiamo il giallo, colora l’umore e i pensieri.

Oroscopo pesci oggi venerdì 26 settembre

La Luna in trigono a Saturno nel segno ci regala momenti di serenità sul posto di lavoro. Riceviamo manifestazioni di stima assai gratificanti da chi ci è intorno. In famiglia svanisce come per magia il clima di tensione: un focoso programma serale ci riavvicina a chi amiamo. Situazioni fortunate nella sfera privata e sociale.