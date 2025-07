Oroscopo di oggi venerdì 25 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 25 luglio, l'oroscopo dell'Ariete suggerisce che esami, colloqui e trattative sono particolarmente favoriti. Tuttavia, è essenziale prendersi il tempo per riflettere su cosa cambiare o rafforzare, evitando di agire con fretta. Le dinamiche di coppia si consolidano, aumentando la complicità, e un viaggio romantico potrebbe essere l'occasione perfetta per rafforzare ulteriormente il legame con la persona amata. È il momento ideale per godere della compagnia delle persone giuste nel posto giusto.

Oroscopo ariete oggi venerdì 25 luglio

Sono favoriti gli esami, i colloqui, le trattative, ma dobbiamo rallentare per capire bene cosa cambiare o rafforzare, senza alcuna fretta. Le dinamiche di coppia si consolidano aumentando la complicità. Organizziamo un viaggio romantico insieme a chi ci ha rapito il cuore. Ci troviamo nel posto giusto con le persone giuste.

Oroscopo toro oggi venerdì 25 luglio

Facciamo la promessa di tenere a bada la gelosia che non sempre è gradita, e che potrebbe mettere a dura prova la riuscita del nostro rapporto. La quadratura di pianeti come la Luna e Mercurio potrebbe portare fastidiose contraddizioni e indecisioni. Amore e soldi in temporaneo ribasso, teniamo duro, arriveranno tempi migliori.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 25 luglio

Il passaggio dall’essere in due a essere dei cuori solitari ci potrebbe destabilizzare, ma ci torna utile vivere questo frangente con consapevolezza. Governati da Mercurio in sestile, siamo propensi alla comunicazione e agli affari, ma con cautela. Tanta abilità a produrre denaro, quanta a spenderlo molto velocemente.

Oroscopo cancro oggi venerdì 25 luglio

Qualche lieve nuvola passeggera ostacola la visione del sole, forse ci sentiamo di cattivo umore, ma proviamo a non renderlo contagioso. Le stelle si impegnano a proteggere la realizzazione delle nostre scelte economiche e lavorative. La buona forma fisica richiede impegno e costanza per poter mantenere i risultati.

Oroscopo leone oggi venerdì 25 luglio

Sotto la dura scorza del coraggio e della forza, si nascondono sensibilità e debolezze: c’è chi riesce a comprendere e apprezzare la nostra natura. La possibilità di un salto professionale e finanziario stuzzica molto la nostra fantasia, ma riflettiamo con calma senza fare passi affrettati. Prendiamo coscienza delle trascuratezze in amore.

Oroscopo vergine oggi venerdì 25 luglio

Non è facile raggiungere il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia, dal momento che entrambi sgomitano, nella nostra vita, per la precedenza. Il conto in banca ci può dare pensiero, se non facciamo una buona pianificazione delle spese con il giusto anticipo. Il cuore potrebbe battere da una relazione all’altra.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 25 luglio

Il pensiero vola verso vacanze e riposo che da tempo aspettiamo con ansia e sentiamo di meritare, ma oggi per terminare ciò che stiamo facendo serve massima concentrazione. Nuovi inviti e ricorrenze alle quali presenziare sono in arrivo, vivremo una brillante vita sociale. Belle notizie per il portafogli, ma occhio agli sperperi.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 25 luglio

Le energie che investiamo nella nostra occupazione ci portano spesso, di sera e nel fine settimana, ad avere le pile scariche. Rallentiamo il passo. Se in amore abbiamo a che fare con un Sagittario, non basta l’arguzia per avere il sopravvento. È preferibile tenere sotto controllo ciò che mangiamo per sentirci sempre al meglio.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 25 luglio

Sentirci stanchi e insoddisfatti è la peggior forma in cui ci possiamo ritrovare, ma per oggi dobbiamo scendere a patti con la realtà. Prendiamoci il tempo necessario per superare una complicazione burocratica affinché si chiarisca una volta per tutte nel migliore dei modi. Il rifugio della casa è il miglior epilogo odierno.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 25 luglio

La capacità di adattamento è un valido aiuto, se dovessimo provare a risolvere quello che altri, prima di noi, hanno ingarbugliato. Le voci che giungono alle orecchie sono il frutto dell’invidia e di una comunicazione priva di ogni tipo di cura e rispetto. Prendiamo nota dei prossimi controlli sanitari da eseguire.

Oroscopo acquario oggi venerdì 25 luglio

Sensibili e altruisti sì, ma esiste una linea di confine ben marcata che, per il bene di noi stessi, dovremmo porre. Ogni tanto un bel “no” ci sta bene. Fine settimana a sorpresa, visto che il programma precedente ha subito un brusco cambiamento improvviso. Liberi o impegnati, abbiamo comunque sete di evasione dalla realtà.

Oroscopo pesci oggi venerdì 25 luglio

Non perdiamo l’opportunità di partecipare a un evento o a una mostra che ci è stata segnalata, tutte le occasioni sono per noi uno stimolo nuovo di cui approfittare. Se in famiglia non tira una bella aria, facciamo un bel respiro e cerchiamo di riportare la serenità. Facciamo un bel salto economico, con pazienza e impegno.