Oroscopo di oggi venerdì 23 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 23 maggio, l'oroscopo ci guida attraverso le influenze astrali che caratterizzano la giornata di ciascun segno zodiacale. La Luna, in congiunzione con Venere e in trigono a Marte, promette momenti di intensità emotiva e opportunità in ambito sentimentale e professionale. Gli Ariete vivranno un periodo esaltante, mentre i Toro si concentreranno su progetti importanti. I Gemelli godranno di armonia familiare, e i Cancro dovranno affrontare sfide relazionali. Ogni segno avrà il suo percorso unico da seguire, con consigli preziosi per affrontare al meglio la giornata.

Oroscopo ariete oggi venerdì 23 maggio

Con la Luna nel nostro segno in congiunzione a Venere, viviamo un periodo mlto positivo ed esaltante sul fronte sentimentale. Siamo quantomai irresistibili. Oggi la solita quotidianità, con qualche probabilità di fare gli straordinari. L’ozio non fa proprio per noi. Con la dedizione, otteniamo buoni risultati nello sport.

Oroscopo toro oggi venerdì 23 maggio

Concentriamoci sull’attuazione dei progetti importanti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene anche i più piccoli dettagli e non lasciando nulla al caso. La sensazione di essere in grado di controllare gli eventi e di poter scegliere la vita che ci piace ci fa star bene. L’amore è sorridente, ma non è ancora abbastanza.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 23 maggio

Tutto procede per il meglio, dedicando più attenzioni alla famiglia. La Luna in Ariete ci ricorda che basta una buona dose di organizzazione. Dopo aver corso a perdifiato per tutto il giorno, abbiamo un solo desiderio: staccare la spina e farci coccolare dalla persona amata. Appuntamenti, colloqui e studi filano a meraviglia.

Oroscopo cancro oggi venerdì 23 maggio

In giornate come queste, facciamo attenzione a non pretendere troppo da chi ci circonda. Il nostro umore è influenzato dalla quadratura lunare. Nei momenti di incomprensione all’interno della coppia, cerchiamo di dimostrarci inclini all’ascolto nei confronti dell’altro. Un breve viaggio o una gara sportiva da rimandare.

Oroscopo leone oggi venerdì 23 maggio

Se ieri trovare un punto d’incontro appariva impossibile, ora invece si rivela piuttosto facile: un regalo del trigono della Luna in Ariete a Marte. Un messaggio insolito da parte di un amico ci sorprende: il suo tono allusivo scatena in un attimo le nostre fantasie. Volontà ed energia accompagnano tutte le nostre scelte.

Oroscopo vergine oggi venerdì 23 maggio

La fortuna assiste chi di noi commercia o si muove per lavoro. Per tutti gli altri ogni cosa scorre senza ambasce, nella più placida serenità. Se siamo soli, si prevede una serata dai toni particolarmente vivaci e frizzanti: partecipiamo a un gioco piacevole e disimpegnato. Guaranà e ginseng utili per ritrovare il giusto slancio.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 23 maggio

Fuori siamo lo specchio della tranquillità, ma dentro coviamo un certo disappunto per una situazione professionale che ci sta stretta. Esterniamolo senza timori. Un sogno può finire lasciandoci l’amaro in bocca, ma la realtà che rimane non è affatto da disprezzare. Una questione decisamente difficile viene brillantemente risolta.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 23 maggio

I progetti da avviare e i possibili sviluppi futuri della carriera sono i punti su cui verte la nostra concentrazione in questo momento: successo assicurato. Ci piace molto fare strage di cuori, ma questa volta chi accende il fuoco rischia soltanto di scottarsi. I malesseri vanno e vengono, senza lasciar alcuna traccia visibile.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 23 maggio

Il trigono della Luna con il nostro segno ci permette di affrontare al meglio e una volta per tutte le conseguenze di una scelta fatta in passato con poco criterio. Rimescolio interiore per un incontro con una vecchia fiamma. La storia è finita, ma qualcosa ancora ci smuove. Godiamoci la vita, ma non facciamo come le cicale!

Oroscopo capricorno oggi venerdì 23 maggio

Fantasticare sulle prossime vacanze oggi è fondamentale, per attutire l’impatto della quadratura lunare. Prendiamo fiato e guardiamo con grande fiducia al domani. Amanti dell’avventura e della conquista, ma allergici ai legami, troviamo di certo pane per i nostri denti. Se i pensieri in casa rimbombano, usciamo all’aria aperta.

Oroscopo acquario oggi venerdì 23 maggio

Venerdì riflessivo con il sestile della Luna in Ariete a Plutone: ricerchiamo il contatto con il nostro essere più profondo, riemergendone fortificati. Se siamo stati assoldati per un lavoro fuori orario, dobbiamo faticare, ma le generose ricompense non mancheranno. Amici e persone care ci fanno sentire il loro calore.

Oroscopo pesci oggi venerdì 23 maggio

L’amore occupa un posto di primaria importanza nei nostri pensieri, ma non ci siamo ancora chiariti del tutto le idee: vorremmo nuove esperienze, ma anche stabilità. Divertirci insieme alle persone care ci aiuta a sciogliere le eventuali tensioni: buttiamoci nella mischia. Regolarità nello stile di vita, come guida del benessere.