Oroscopo di oggi venerdì 22 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 22 agosto, l'oroscopo promette una giornata ricca di possibilità e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. La Luna in Leone porta ottimismo e successo, mentre il Sole in Vergine favorisce il controllo e l'organizzazione. I Gemelli possono aspettarsi nuove alleanze, mentre il Cancro potrebbe trovare opportunità inaspettate. Il Leone è pronto a brillare, e la Vergine è in cerca di un amore autentico. La Bilancia è pronta a socializzare, mentre lo Scorpione deve concentrarsi sugli affetti. Il Sagittario vive esperienze fruttuose, il Capricorno elabora nuove strategie, l'Acquario esplora nuove immagini di sé, e i Pesci devono prendersi cura di sé stessi.

Oroscopo ariete oggi venerdì 22 agosto

Una buona riserva di ottimismo e fortuna oggi ce la fornisce la Luna in Leone, la quale garantisce anche la riuscita ottimale di tutte le nostre iniziative. Espresse con convinzione ed efficacia, le nostre idee potranno giungere felicemente in porto. Fiducia e ambizione. Decisioni felicemente azzeccate, forte presa in società.

Oroscopo toro oggi venerdì 22 agosto

Con il Sole che approda stasera in Vergine, l’ansia suscitata dalla Luna ha vita breve. Recuperiamo il controllo della situazione attraverso delle abitudini consolidate. Momento favorevole per il lavoro. Grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Dedichiamoci alla bellezza e alla cura dei capelli.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 22 agosto

Con la Luna in sestile, andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per divertirci. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se vogliamo con forza un cambiamento reale e duraturo, nuove alleanze possono aprirci prospettive proficue e stimolanti. Autostima in crescita per un obiettivo raggiunto con grande successo.

Oroscopo cancro oggi venerdì 22 agosto

Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Una serata al cinema, a teatro o una cena con gli amici si rivelano piacevoli oltre ogni aspettativa. Riposo e svago, da sempre le migliori medicine per il corpo e per lo spirito.

Oroscopo leone oggi venerdì 22 agosto

Nessun intoppo sul nostro cammino, promette la Luna. Possiamo dare corda al nostro desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di grande vitalità. Per conservarla intatta, teniamo in tasca un oggetto color arancio. Una discussione costruttiva con un familiare.

Oroscopo vergine oggi venerdì 22 agosto

Se stiamo cercando un nuovo grande amore, non accontentiamoci di relazioni all’acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Venere e Giove ci sorprendono piacevolmente. In una divergenza di opinioni, sono i risultati finali a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Ore movimentatissime con gli amici più affiatati.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 22 agosto

Complice la Luna in Leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività divertenti che più ci piacciono e in bella compagnia. Nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione vantaggiosi. Vita sociale appagante. Assecondiamo la voglia di vivere con maggiore scioltezza.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 22 agosto

Non è facile conservare il buonumore con la Luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è piuttosto dispettosa, ma se ci concentrassimo sugli affetti, ne usciremmo rinfrancati e soddisfatti. Eliminiamo quegli alimenti che irritano lo stomaco.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 22 agosto

La Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Aumento dell’amor proprio, rapporti stimolanti, esperienze piacevoli e molto fruttuose. Dietro il nostro sorriso c’è un filo d’ansia, ma rimane ben nascosta, e solo chi ci conosce bene può vederla. Entriamo a contatto con la nostra interiorità.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 22 agosto

Il riposo del guerriero. Ma il nostro non è affatto un dolce far niente, la mente sta all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Giochiamo in difesa, evitando quelle situazioni che potrebbero spingerci a rivedere le scelte di comodo. Attenzione alle finanze, ci sono spese in vista che non possiamo evitare.

Oroscopo acquario oggi venerdì 22 agosto

La Luna in opposizione ci fa da contraltare. Gli altri ci rimandano un’immagine di noi che non conosciamo, ma a ben guardare, ci piace e ci attira in modo particolare. L’energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Stomaco delicato, trattiamolo con i guanti.

Oroscopo pesci oggi venerdì 22 agosto

Per precauzione, prendiamo le distanze da eventi o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo piuttosto insicuri e vulnerabili, non c’è alcun motivo di nascondere al prossimo le nostre fragilità. Facciamo ordine, curiamo in modo particolare l’alimentazione.