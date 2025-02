Oroscopo di oggi venerdì 21 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 21 febbraio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzano la nostra giornata. Gli Ariete si dedicano a nuove iniziative professionali, mentre i Toro riflettono sulle loro finanze. I Gemelli affrontano intense emozioni relazionali e i Cancro ponderano sulla loro carriera. Per i Leone, la fiducia è alta, ma attenzione all'alimentazione. I Vergine devono gestire pene affettive, mentre i Bilancia godono di vitalità e buonumore. Gli Scorpione riflettono su se stessi e i Sagittario vivono emozioni contrastanti. I Capricorno si aprono a nuove esperienze, gli Acquario sono pronti per il successo e i Pesci affrontano tensioni e imprevisti.

Oroscopo ariete oggi venerdì 21 febbraio

Le ore scorrono pigre, ma tra svaghi e incontri con gli amici di sempre, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se il cuore batte per qualcuno che ancora non ci ha dato segnali di risposta, contando su Venere possiamo sperare. Un incontro interessante durante un viaggio.

Oroscopo toro oggi venerdì 21 febbraio

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurci alla necessaria riflessione. Non abbiamo paura di quello che potremmo trovare. Venerdì sereno e piuttosto produttivo per le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in sospeso. Iniziamo un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 21 febbraio

La vita di relazione ci impegnerà più del solito. Dovremmo curare con attenzione la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppur disordinatamente il quotidiano. Elaboriamole con la giusta dose di delicatezza. Flirt intriganti da collocare al posto giusto.

Oroscopo cancro oggi venerdì 21 febbraio

Diverremo pensierosi per quanto riguarda la nostra carriera. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno. Tranquilli, c’è tempo per raggiungere i risultati voluti.

Oroscopo leone oggi venerdì 21 febbraio

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Ci sentiamo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciamoci sfuggire un’occasione per inoltrare a chi amiamo le richieste che ci stanno più a cuore. Siamo i primi a sorridere, diffondiamo positività.

Oroscopo vergine oggi venerdì 21 febbraio

Giorno ricco di pene affettive. L’immaginazione ci gioca un brutto scherzo, rientriamo alla base e rimettiamo subito la logica al suo posto. Una telefonata potrà confonderci le idee, non rimuginiamoci su troppo e aspettiamo per chiedere i dovuti chiarimenti in proposito. Il nostro terzo grado indispettisce la dolce metà.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 21 febbraio

La Luna porta in dono grande vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che abbiamo lasciato in sospeso. Novità in arrivo. Variamo la dieta. Telefoniamo a un amico perso di vista o escogitiamo un programma effervescente per una serata piacevole. Ci saranno i presupposti per l’avvio di un’amicizia.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 21 febbraio

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. La giornata ci porta a contatto con noi stessi, con le nostre risorse e i timori da dover affrontare. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Brillanti fuochi d’artificio nel cielo dell’amore.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 21 febbraio

La Luna nel segno forma aspetti conflittuali che ci rendono a tratti euforici a tratti piuttosto malinconici. Consoliamoci grazie a Cupido: andiamo fortissimo! Prove insoddisfacenti nella sfera professionale, mentre nelle conquiste sentimentali non abbiamo alcun rivale. Le novità sono nell’aria, sbocciano fiori nuovi.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 21 febbraio

Sfruttiamo il sestile di Mercurio per una divertente rimpatriata tra vecchi amici, tanto più che il cuore ci riserva qualche piccola sorpresa poco gradita. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Novità, esperienze insolite e avventurose. Siamo aperti a qualsiasi esperienza amorosa si presenti.

Oroscopo acquario oggi venerdì 21 febbraio

Per il conseguimento dei nostri obiettivi, rendiamoci disponibili ad assumere altri oneri: siamo pieni di stimoli, pronti per affrontare la scalata al successo. Tutte le questioni economiche promettono bene, potremo pianificare degli acquisti anche molto importanti. Non corteggiamo chi si dichiara contrario ai legami.

Oroscopo pesci oggi venerdì 21 febbraio

La voglia d’evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’esterno. Segnali di malcontento in arrivo dalla persona amata e dagli amici. Non concentriamoci su questioni di scarsa rilevanza, ci sono situazioni lavorative importanti da risolvere. Ombrosi e scontenti, manderemmo tutti al diavolo.