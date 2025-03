Oroscopo di oggi venerdì 21 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 21 marzo, l'oroscopo offre un'analisi dettagliata per ogni segno zodiacale. L'Ariete può contare sulla Luna in trigono per affrontare gli impegni con coraggio, mentre il Toro vivrà una giornata spensierata. I Gemelli dovranno gestire questioni pratiche con pazienza, e il Cancro è invitato a prestare attenzione alle relazioni personali. Il Leone deve fare ordine nelle iniziative professionali, mentre la Vergine si troverà ad affrontare imprevisti. La Bilancia desidera rompere la routine, lo Scorpione è stimolato da nuovi incontri, e il Sagittario riflette sulla professione. Il Capricorno affronta imprevisti con disinvoltura, l'Acquario sfrutta le intuizioni, e i Pesci devono fare attenzione ai segnali nelle relazioni.

Oroscopo ariete oggi venerdì 21 marzo

Le nostre idee sono spesso vincenti, ma ciò che fa la differenza è il coraggio di metterle in pratica: oggi la Luna in trigono diverrà un buon alleato. Siamo presi da vari impegni e appuntamenti, ma oggi la prospettiva del fine settimana può fare da traino. L’onestà è un dono speciale da dare e da ricevere soprattutto da chi amiamo.

Oroscopo toro oggi venerdì 21 marzo

Ci aspetta una giornata davvero spensierata, senza particolari incombenze o responsabilità. Un incontro avrà l’effetto di una bella sorpresa. Mettiamo un pizzico di energia nella vita sociale, scegliendo persone che hanno il nostro stesso interesse. Sfruttiamo al meglio ogni occasione che capita per metterci in mostra.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 21 marzo

L’obiettivo è portare a termine al meglio possibile le questioni di ordine pratico: con la Luna in opposizione a Giove non possiamo chiedere altro. Una pausa di riflessione. L’intesa è discontinua, potrebbero verificarsi degli screzi dovuti a qualche pettegolezzo di troppo. Affrontiamo impegni e difficoltà con molta pazienza.

Oroscopo cancro oggi venerdì 21 marzo

La persona amata vorrebbe parlarci, ma siamo così concentrati su noi stessi da non concederle udienza: questo atteggiamento nei confronti degli altri alla lunga ci nuocerà. Nei luoghi affollati, come treno e metro, non dimentichiamo di osservare le norme igieniche di base. C’è ancora tempo per raggiungere i risultati sperati.

Oroscopo leone oggi venerdì 21 marzo

Per riuscire nelle iniziative professionali intraprese nell’ultimo periodo, è necessario fare ordine e adottare un metodo ferreo. Spese impreviste da dover affrontare. Per non credere a ogni miraggio, cerchiamo di limitare la nostra naturale propensione all’entusiasmo. Coltiviamo i contatti con estero e le lingue straniere.

Oroscopo vergine oggi venerdì 21 marzo

Venerdì senza un ritmo preciso: gli imprevisti e le novità sono in agguato, ma contemporaneamente le ore scorrono piuttosto lente. Stringiamo i denti. Se il tempo lo permette, trascorrere qualche momento all’aria aperta ci servirà a scaricare lo stress e la tensione. Concediamoci delle coccole: non potrà che farci bene.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 21 marzo

Di solito abbiamo bisogno di rassicurazioni e di punti fermi. Oggi però ci troveremo a desiderare di rompere la quotidianità e di provare qualcosa di nuovo che sappia risvegliarci. La voglia di evasione si scontra con una serie di contrattempi, ma ci vuole ben altro per fermarci. Non ingigantiamo troppo qualche disturbo passeggero.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 21 marzo

Se siamo in procinto di partire per lavoro o piacere, pianifichiamo tutte le attività e prendiamo contatti con qualcuno del posto, per ogni evenienza. Bene gli studi, i viaggi e i nuovi incontri: una ventata di stimoli è ciò che maggiormente ci occorre in questa fase. L’intesa fisica si percepisce già da un abbraccio.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 21 marzo

Saremo pensierosi riguardo la professione, con Giove e Saturno a fare da freno all’entusiasmo della nostra Luna. Andiamoci con i piedi di piombo. Diamo peso ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici per scongiurare possibili scontri frontali. Se la nostra immagine non ci soddisfa, rivoluzioniamola!

Oroscopo capricorno oggi venerdì 21 marzo

Questo momento potrà risultare piuttosto gravoso per una serie di imprevisti, soprattutto per quanto concerne eventuali spostamenti e partenze. Con tempismo e buonsenso ci mostriamo disinvolti anche in mezzo alle difficoltà, raccogliendo consensi. È ora di un cambio di ritmo: ne va del nostro benessere e del nostro futuro.

Oroscopo acquario oggi venerdì 21 marzo

Dopo aver ragionato a lungo su noi stessi e sulla realtà che ci circonda, sapremo mettere a frutto le migliori intuizioni ed evitare eventuali trabocchetti. Una certa intraprendenza, favorita dalla Luna in Sagittario, ci offrirà la possibilità di ottenere ottimi risultati. Non possiamo mancare a un incontro con vecchi amici.

Oroscopo pesci oggi venerdì 21 marzo

Ancora una giornata ricca di insidie e di inciampi, con la quadratura lunare. Sogniamo una vacanza, per evadere dai fastidi della quotidianità. Il romanticismo e la sensualità subiscono un brusco rallentamento, ma si tratterà solo di pochi giorni. Indizi di malcontento in amore e nelle amicizie: facciamo attenzione ai segnali.