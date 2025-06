Oroscopo di oggi venerdì 20 giugno: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le stelle di oggi, venerdì 20 giugno, ci offrono un quadro dettagliato delle previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno è influenzato da particolari aspetti astrali che possono incidere su amore, lavoro e benessere. Che si tratti di affrontare sfide lavorative, coltivare relazioni affettive o migliorare il proprio equilibrio interiore, l'oroscopo di oggi fornisce consigli e suggerimenti per navigare al meglio la giornata. Scopri cosa riservano le stelle per te e come sfruttare al massimo le energie cosmiche in gioco.

Oroscopo ariete oggi venerdì 20 giugno

Parlare con le persone care di vecchie questioni non serve a nulla, guardiamo avanti e puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina, anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice. Attenti ai colpi di testa nelle questioni di principio.

Oroscopo toro oggi venerdì 20 giugno

Una fase di rallentamento, alle prese con questioni che assorbono ogni energia disponibile. Un antidoto efficace? Aumento di determinazione e concentrazione. L’intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio, può dare uno slancio agli affari e alla carriera. Inseriamoci in contesti sociali vivi e stimolanti.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 20 giugno

È la stagione del cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentandoci di passare prima dell’amore ideale a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga in modo particolare, anche se ci allontaniamo dal solito giro, rompendo le abitudini. Una prova diventa trampolino di lancio per il successo.

Oroscopo cancro oggi venerdì 20 giugno

Luna quadrata foriera di piccoli disagi ed imprevisti. Dobbiamo essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, se diamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Inutile, anzi dannoso piangere sul latte versato.

Oroscopo leone oggi venerdì 20 giugno

Grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà ferrea accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo e con grande sicurezza. Confidiamo sempre senza timore nel carisma e nelle risorse che possediamo. Successi, consensi e conquiste. Conferma del nostro inossidabile fascino.

Oroscopo vergine oggi venerdì 20 giugno

La confusione di fronte a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere decisamente più del dovuto: recuperiamo subito il nostro buonsenso. Non casca mica il mondo, se per un giorno non riusciamo del tutto ad assolvere tutti gli impegni assunti. Incontro inaspettato con amici persi di vista da tempo.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 20 giugno

Ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e dedizione evitando di raccogliere provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che ci consiglia la soluzione più saggia. Contiamo su coloro che ci danno saggi consigli.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 20 giugno

Ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità in arrivo, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi. Sottoponiamoci ora a una visita dermatologica.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 20 giugno

Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto! È la giornata migliore per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano la passione e la complicità un po’ perse nell’ultimo periodo. Ricolmi di energia positiva, miglioriamo l’aspetto.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 20 giugno

Non è il momento di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte in attesa di tempi più propizi. La tolleranza è ciò che occorre nei confronti di chi ci ama, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Se il malumore ci tiene in scacco, optiamo per il silenzio.

Oroscopo acquario oggi venerdì 20 giugno

Siamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole da passare in compagnia degli amici più cari. Aperitivo, pizza e cinema, a spasso per i viali del centro città sottobraccio alla nostra ultima fiamma. Sono in atto grandi e positive trasformazioni.

Oroscopo pesci oggi venerdì 20 giugno

Carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l’amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa. Unico rischio corso: idealizzare chi amiamo, perdendo di vista i suoi umani limiti e la sua immagine reale. Un’alimentazione appropriata evita molti malanni e ci regala un ottimo equilibrio.