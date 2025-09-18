Oroscopo di oggi venerdì 19 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 19 settembre, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Gli Ariete potrebbero affrontare piccoli intoppi pratici, ma con determinazione possono raggiungere i loro obiettivi. I Toro devono affrontare la quadratura della Luna, ma con spirito combattivo possono superare le difficoltà. I Gemelli trovano supporto nella Luna in Leone per risolvere problemi familiari, mentre i Cancro sono chiamati a gestire con cura una crisi di coppia. Ogni segno avrà la sua sfida e il suo momento di intuizione.

Oroscopo ariete oggi venerdì 19 settembre

Qualche piccolo intoppo pratico rende la giornata più faticosa del previsto, riusciamo però a indirizzare il nostro impegno all’ottenimento del risultato. Forse siamo costretti a fare un piccolo passo indietro, ma è una scelta che porta di sicuro alla vittoria. L’intuito ci sostiene anche nelle situazioni più spinose.

Oroscopo toro oggi venerdì 19 settembre

La fastidiosa quadratura mattutina della Luna ci stende al primo attacco, ma con piglio battagliero, in un battibaleno possiamo rimetterci in piedi. Se una tempesta investe la sfera sentimentale, non lasciamoci prendere dall’ansia e teniamo saldo il timone senza alcun timore. Diamo il giusto peso alle richieste inviate dal corpo.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 19 settembre

Al risveglio la Luna in Leone ci aiuta nella soluzione di alcuni problemi in famiglia: siamo in grado di ascoltare gli altri e di dispensare buoni consigli. Contrattempi per una vecchia questione legale ancora da risolvere: nemmeno il nostro proverbiale spirito dialettico ci salva. Forti ed efficienti, la fatica non sembra sfiorarci.

Oroscopo cancro oggi venerdì 19 settembre

Impegniamoci per superare brillantemente una crisi di coppia. La disponibilità all’ascolto e alcune romanticherie possono far ricredere l’altra parte. L’atteggiamento vincente mette in luce i nostri talenti naturali, generando ammirazione nei colleghi. Gestiamo le energie al meglio che possiamo, non scivoliamo nella pigrizia.

Oroscopo leone oggi venerdì 19 settembre

La prospettiva dell’imminente fine settimana allieta lo scorrere delle ore. Organizziamo i prossimi due giorni all’insegna del riposo assoluto e del divertimento sfrenato. L’ironia è il rimedio contro la potenziale atmosfera pesante. Evitiamo di fuggire dalle responsabilità. Variamo il regime alimentare, mangiando più leggero.

Oroscopo vergine oggi venerdì 19 settembre

Senso pratico e serenità interiore ci sostengono nell’affrontare alcune scelte importanti nell’ambito familiare o professionale a partire dal primo pomeriggio. Con l’ingresso di Venere e gestiti con buonsenso, i litigi di coppia si avviano verso una risoluzione. Buona giornata per sostenere esami importanti o concorsi.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 19 settembre

Nel caso urga una messa a punto della situazione, oggi possiamo contare su intuizioni particolarmente preziose, per sistemare le faccende personali più delicate. Teniamo duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la nostra parola d’ordine. Un progetto che ci sta a cuore ha possibilità di riuscita.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 19 settembre

Se stiamo affrontando la sofferenza per una ferita affettiva che brucia ancora, grazie all’arrivo della Luna in Vergine e agli amici, possiamo andare oltre. Rallentamenti burocrati in fatto di eredità o rimborsi. In amore invece siamo meno coinvolgenti del solito. Malesseri passeggeri e disturbi stagionali in agguato.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 19 settembre

Stamattina la grinta, unita al trigono della Luna, è il carburante del nostro successo. Dedichiamoci con massimo profitto alle attività finanziarie. Venerdì all’insegna dell’appagamento interiore. L’ondata positiva travolge completamente anche il fronte dei sentimenti. Onoriamo il detto: “Patti chiari, amicizia lunga”.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 19 settembre

Possiamo approfittare del momento per intraprendere piccoli cambiamenti, puntando su iniziative concrete per consolidare ciò che abbiamo in mano. Prendiamo seriamente in considerazione le conseguenze di una gestione economica poco assennata e rimediamo quanto prima. Tosti come le rocce, soprattutto a livello mentale.

Oroscopo acquario oggi venerdì 19 settembre

La Luna opposta non ci consente di trattenere l’impulso a giudicare tutti al primo sguardo. È un’impresa controllare l’emotività, ma possiamo migliorare. Abbiamo sfatato il mito della famiglia perfetta da parecchio tempo ormai, ora conosciamo limiti e pregi dei nostri cari. Per facilitare la digestione, mangiamo senza fretta.

Oroscopo pesci oggi venerdì 19 settembre

Le incombenze da sbrigare potrebbero sembrarci eccessive, ma con una ferrea programmazione, riusciamo a schivarle senza alcun affanno. L’idea di unirci agli altri ci stuzzica: accettiamo l’invito di alcuni amici a passare una serata mondana in compagnia. Non trascuriamo il prezioso suggerimento delle intuizioni.