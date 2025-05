Oroscopo di oggi venerdì 16 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 16 maggio, offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzano i vari segni zodiacali. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno riceve consigli su amore, lavoro e benessere. La Luna e Venere giocano ruoli chiave, influenzando le relazioni sentimentali e le dinamiche lavorative. Mentre alcuni segni affrontano sfide emotive, altri trovano nuove opportunità di crescita e successo. Scopri come navigare le energie cosmiche di oggi per sfruttare al meglio il tuo potenziale.

Oroscopo ariete oggi venerdì 16 maggio

La Luna quadrata a Venere non ci fa sconti in ambito sentimentale: i recenti dissidi nella coppia rischiano di riaprire vecchie crepe mai sanate. Buona volontà e iniziative lungimiranti ci regalano chiari segnali di stima e ammirazione da parte dei superiori. L’amore è il rifugio sicuro in cui abbandonarci per stare bene.

Oroscopo toro oggi venerdì 16 maggio

Buon rendimento in termini pratici: il trigono lunare influenza positivamente le nostre azioni e ci consente di avanzare con passo spedito sul fronte lavorativo. Restiamo in contatto con i nostri stati d’animo, per essere così più autentici e ottenere maggiore solidarietà. Ottimi auspici per gli esami e i viaggi di studio.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 16 maggio

Lavoro, soldi e amicizie non danno pensieri: punto dolente la persona amata che si mostra un po’ indifferente, o meglio insofferente, ai nostri slanci. Conti da pareggiare: per fronteggiare un problema che ci assilla, facciamo leva sull’intuito. Sorprese nelle finanze. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi confronto professionale.

Oroscopo cancro oggi venerdì 16 maggio

La scarsa forma fisica promossa dalla Luna in Capricorno consente prestazioni poco adeguate alla stagione: incentiviamo gli sport all’aria aperta. Momento piuttosto delicato per chi è innamorato o per chi cerca sensazioni forti e inebrianti fuori del proprio orticello. Dialogo per raccontarci emozioni, progetti per il futuro e rimpianti.

Oroscopo leone oggi venerdì 16 maggio

Se con alcuni colleghi c’è stato qualcosa da ridire, recuperiamo l’intesa e il gusto della collaborazione quanto prima. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Miscelando nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno, abbiamo la garanzia del successo. Avvertiamo segnali di esigenza di maggiore interiorità.

Oroscopo vergine oggi venerdì 16 maggio

Il trigono della Luna nel nostro cielo ci regala grande sicurezza: dovendo scegliere se seguire la pancia o la testa, fidiamoci delle sensazioni più intense e non sbaglieremo. Il buonumore va salvaguardato, per portare avanti gli impegni professionali e le relazioni affettive. Possiamo dimostrare a tutti quanto valiamo. Osiamo!

Oroscopo bilancia oggi venerdì 16 maggio

Pieni di idee, ma con la mente piuttosto confusa. La Luna in quadratura accentua la resistenza a metterci in gioco, per migliorare la nostra posizione. L’ambizione di vivere un rapporto a due sereno ci pone nella condizione di pretendere maggiore rispetto dall’altra persona. Affrontiamo ogni cosa con pazienza e senso di responsabilità.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 16 maggio

L’orgoglio è una debolezza, non un punto di forza. Ci fa solo bene ammettere il disagio che suscitano in noi particolari ricordi del passato o situazioni particolari. Tante le occasioni di confronto e non poche le discussioni, promosse dall’irrequietezza e dai cambiamenti. Una conoscenza nuova merita di essere approfondita.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 16 maggio

Tensioni sul lavoro da dover gestire, ambizioni che sfumano. Iniziamo questo venerdì con il piede giusto: non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace da ormai da molto tempo? È soprattutto una questione di approccio. Ricordiamo di tenere sempre le antenne ben dritte.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 16 maggio

La Luna dovrebbe renderci sereni, ma Venere in Ariete è di un’altra opinione: scambi farraginosi, da ogni contatto scaturiscono scintille. Alto rendimento intellettuale. Approfondiamo gli argomenti impegnandoci al massimo per trovare soluzioni appropriate. Ricerchiamo il coraggio necessario per concludere definitivamente una storia.

Oroscopo acquario oggi venerdì 16 maggio

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il prossimo: questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Incontri piuttosto interessanti e piacevoli in serata. La giornata si annuncia piena di promesse. Nell’attività diveniamo imbattibili, nella coppia regna l’armonia. Cure specifiche, se siamo sensibili al cambio di stagione.

Oroscopo pesci oggi venerdì 16 maggio

Siamo molto abili nel mettere a fuoco gli obiettivi professionali che vogliamo raggiungere, grazie al nostro fiuto e a qualche consiglio esterno. Pronti per un salto di carriera? La distrazione e la scarsa affettuosità generano delle tensioni: chi amiamo ci fa pesare una certa latitanza. Un’amicizia necessita di aria nuova per riacquistare smalto.