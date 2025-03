Oroscopo di oggi venerdì 14 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi per l'Ariete suggerisce di concentrarsi su iniziative che promuovono il benessere personale. Trascorrere del tempo immersi nella natura può essere l'ideale per rigenerarsi, lontano dalle pressioni quotidiane. La giornata promette sorprese, ma è fondamentale avere la giusta predisposizione mentale per accoglierle. Per combattere lo stress lavorativo, una semplice tisana può fare la differenza. Esplora come queste influenze astrali possono guidare il tuo venerdì verso un'esperienza più armoniosa e appagante.

Oroscopo ariete oggi venerdì 14 marzo

Veniamo invitati a puntare su iniziative volte al benessere: sarebbe l’ideale trascorrere qualche ora immersi nella natura, lontano da tutto e da tutti per ritemprarci. La giornata può colorarsi di sorprese, se ci mettiamo nella disposizione d’animo giusta per accoglierle. Allo stress da lavoro, rispondiamo con una tisana.

Oroscopo toro oggi venerdì 14 marzo

Un venerdì con l’appoggio fondamentale e fortunato della Luna in Vergine: la nostra felicità è tutta da inventare e costruire, ma gli strumenti li abbiamo tutti a disposizione. Se il fronte sentimentale tace, vorrà dire che a parlare sarà altro: gli amici cari, la socialità, la famiglia. Quest’oggi diamo spazio ai sogni e alle ambizioni.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 14 marzo

La Luna e il nostro capo ci sovraccaricano di lavoro: inchiodati come siamo alla scrivania, trascuriamo la dolce metà e i figli, causando malumori fra le mura domestiche. La pace si può ristabilire utilizzando un briciolo di tenerezza. L’intesa, in fondo, non è in discussione. Non è questione di pigrizia: il troppo è troppo.

Oroscopo cancro oggi venerdì 14 marzo

Prendiamo l’auto e partiamo per una breve vacanza, fosse pure a pochi chilometri da casa nostra: la natura e la compagnia ci rimetteranno al mondo. Il clima domestico si distende facilmente con il sestile lunare. Percepiamo e godiamoci in pieno questa grande armonia. Se al cuor non si comanda, perché resistergli ancora?

Oroscopo leone oggi venerdì 14 marzo

Buone nuove sul piano professionale, che risente della cura che spendiamo costantemente nella nostra mansione. Procediamo spediti a tutto sprint. Efficienza e rapidità aiutano a fare ordine. Potrebbe riemergere un oggetto che susciterà dolci ricordi. Scegliamo alimenti sani e possibilmente biologici per una dieta bilanciata.

Oroscopo vergine oggi venerdì 14 marzo

Non pretendere quando le circostanze sono avverse è un giusto atteggiamento, ma se gli astri sono con noi, abbiamo il dovere di puntare in alto! L’amore è magnifico, ma oggi potrebbe essere il nostro punto debole. Meglio gli affari e la fortuna. Siamo scattanti, positivi, pieni di buoni propositi per il prossimo futuro.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 14 marzo

Mettiamo in pausa le faccende quotidiane e regaliamoci delle ore libere da dedicare solo a noi stessi. Facciamo un giro a una fiera, al mercato, in una libreria specializzata. Il compagno di vita ci toglie dall’imbarazzo di fronte a un invito a cena che non scalda il nostro entusiasmo. Seguiamo i desideri, trascurando i giudizi altrui.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 14 marzo

Il venerdì per noi è un giorno impegnativo dal punto di vista lavorativo: le soddisfazioni però non mancano, lo sforzo aggiuntivo dà i suoi frutti. Grandi pulizie di primavera! Se creiamo spazio negli armadi, avremo voglia e modo di andare per negozi. Facciamo appello al nostro pratico per essere sempre capaci e precisi.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 14 marzo

Con una forza di volontà senza pari, combattiamo gli influssi deleteri della Luna in Vergine: il dovere ci pesa, l’obiettivo però va raggiunto. Attendiamo conferme, ma potremmo restare delusi. Sembra che nessuno si accorga di ciò che facciamo. Se ci sentiamo indisposti, alleggeriamoci con il digiuno: ne trarremo giovamento.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 14 marzo

La Luna in trigono, accompagnata anche da Urano in Toro, ci esalta: gli imprevisti spariscono in un attimo, la strada è spianata. È un momento particolarmente produttivo. Potremmo metterci a vendere metodo, ordine e senso pratico a chi non ne ha, da tanto che ne abbiamo. L’ametista concilia il sonno, prezioso per la salute.

Oroscopo acquario oggi venerdì 14 marzo

Di fronte ai molti problemi evidenti, oggi alziamo un muro e rispondiamo con il più classico dei “nessun commento”. Ci penseremo da lunedì. È una di quelle giornate in cui la quotidianità ci pesa in modo particolare e abbiamo bisogno di spostare la mente lontano. Il ritmo è sereno e tranquillo, ma non dobbiamo forzare.

Oroscopo pesci oggi venerdì 14 marzo

Sembra che la Luna in Vergine con noi faccia di mestiere solo la guastafeste. Oggi ci ricorda che il divertimento viene sempre dopo il dovere. Se ci viene da isolarci e restare in disparte, è per cercare spazi di serenità, anche se chi ci sta accanto potrebbe fraintendere. Opinioni discordanti inquinano la collaborazione.