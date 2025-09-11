Oroscopo di oggi venerdì 12 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 12 settembre, l'oroscopo rivela un quadro astrologico ricco di sfumature per ogni segno zodiacale. La Luna in Toro influenza le nostre emozioni e decisioni, portando armonia in alcuni aspetti della vita e sfide in altri. Dall'amore alla carriera, le stelle ci guidano attraverso un viaggio di introspezione e crescita. Scopriamo insieme cosa ci riserva il destino e come affrontare al meglio le opportunità e gli ostacoli che incontreremo lungo la giornata.

Oroscopo ariete oggi venerdì 12 settembre

Il nostro asso nella manica è la cooperazione con esperti affidabili: ecco quanto basta per mettere a segno gli obiettivi nella nostra attività. Ottimi risultati in famiglia, ottenuti a suon di diplomazia. Anche l’intesa amorosa può guadagnare punti. Pianifichiamo investimenti anche importanti e acquisti di immobili.

Oroscopo toro oggi venerdì 12 settembre

Guardiamo in faccia la realtà con grande tranquillità e decidiamo se accettarla o provare a modificarla. Abbiamo le carte in regola per compiere scelte azzeccate. Rapporti familiari distesi: anche se in coppia c’è da ridire, sappiamo smussare alcuni lati del carattere. L’equilibro nasce dall’accettare punti di vista altrui.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 12 settembre

La nostra capacità di analisi è la chiave per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferiamo far volare alto la fantasia, armandoci di tutto il coraggio che abbiamo a disposizione. Voglia di cose nuove anche nel campo lavorativo. Un progetto che ci sta a cuore sta prendendo forma. Parole dettate dal giudizio e dal buonsenso.

Oroscopo cancro oggi venerdì 12 settembre

Con la Luna in sestile che si schiera nettamente dalla nostra parte, la giornata ci indirizza verso nuove conquiste sia amorose sia professionali. Armonia e grande serenità fanno da sfondo alle nostre ore, da spendere in famiglia o con gli amici più cari. Equilibriamo al meglio il tempo di riposo e quello di attività.

Oroscopo leone oggi venerdì 12 settembre

Tenuti sotto scacco dalla Luna in Toro, tendiamo a nascondere quanto più possibile i nostri sentimenti profondi dietro una facciata di voluta indifferenza. Competizione marcata sul lavoro: se non facciamo sconti ai rivali, loro non ce ne faranno al momento opportuno. Occhio ai primi improvvisi sbalzi di temperatura.

Oroscopo vergine oggi venerdì 12 settembre

Il trigono della Luna con Mercurio nel nostro segno ci aiuta a placare le emozioni che proviamo, a dare il meglio di fronte ai doveri e a circondarci di bellezza. In arrivo belle notizie che investono le amicizie più strette. Telefonate, messaggi inaspettati, ricordi condivisi. Una corsa con il cane serve a fare movimento.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 12 settembre

Venerdì particolarmente costruttivo per la carriera: con la giusta dose di intraprendenza e determinazione, ci facciamo notare rispetto ad alcuni colleghi rampanti. Se siamo in attesa di risposte importanti riguardanti l’amore, iniziamo a organizzare una fuga romantica. La casetta dei nostri sogni può diventare realtà.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 12 settembre

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiamo di entrare in rotta di collisione. Per noi esistono soltanto il presente e il futuro, ma il cielo ci invita a chiudere prima i conti con il passato. In casa e nel cuore regna un disordine da riordinare con una certa urgenza.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 12 settembre

Si può decollare, ma prima dobbiamo chiarire qualcosa che è rimasto in sospeso. Non è il momento per futili illusioni, tutto va valutato per quello che è nella realtà. Probabilmente siamo noi ad accarezzare la tentazione del tradimento. Non diamo all’altro la responsabilità. Gli imprevisti sono per natura incontrollabili.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 12 settembre

Clima brillante per la nostra vita sentimentale. Novità per il cuore: un nuovo legame, la storia di sempre che funziona alla grande, la cicogna in planata. Nella coppia, l’intesa nell’attuazione di un desiderio comune getta delle solide basi per un domani da passare insieme. Cogliamo l’occasione per stare delle ore all’aperto.

Oroscopo acquario oggi venerdì 12 settembre

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una fase di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. La Luna in quadratura ci obbliga a una maggiore costanza e autocontrollo, per ridurre i notori eccessi. Dialogo ed esperienze condivise rafforzano un legame già piuttosto solido.

Oroscopo pesci oggi venerdì 12 settembre

Allietata dalla Luna in Toro, l’atmosfera assume d’improvviso un tono decisamente romantico. Gli occhi lucenti sono simbolo di nuovi entusiasmi nella relazione amorosa. L’abilità nel gestire le finanze regge anche di fronte a qualche piccola oscillazione, dovuta a compere sfrenate. Una felice combinazione di numeri da giocare.