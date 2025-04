Oroscopo di oggi venerdì 11 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 11 aprile, gli astri ci guidano attraverso una giornata ricca di opportunità e sfide per ciascun segno zodiacale. La Luna e Nettuno giocano un ruolo cruciale, influenzando le nostre emozioni e decisioni. Che si tratti di amore, lavoro o finanze, ogni segno avrà la sua dose di sorprese e consigli da seguire. Scopriamo insieme cosa ci riserva l'oroscopo di oggi, analizzando le influenze planetarie e i suggerimenti per affrontare al meglio la giornata.

Oroscopo ariete oggi venerdì 11 aprile

La Luna e Nettuno opposti ci invitano a migliorare la messa a fuoco. Avremo un’immagine più nitida dell’amato e di ciò che non ci piace in lui. Chiediamo molto a noi stessi e alle persone che ci sono intorno, ma non possiamo pretendere di avere sempre ragione. Consigliamoci con un amico fidato, scioglierà i nostri dubbi.

Oroscopo toro oggi venerdì 11 aprile

Buone nuove ci attendono sul piano professionale. Seguiamo senza esitazioni il nostro intuito, ci suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna gestirla con metodo, pianificando ogni cosa nei minimi dettagli. Non stanchiamoci troppo, moderiamo gli sforzi fisici.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 11 aprile

Giornata decisamente positiva per tutti i tipi di esigenze. Non mancheranno sorprese particolarmente piacevoli, incontri interessanti, rapporti sociali e conoscenze. Amministriamo meglio i nostri soldi, abbiamo la tendenza a spendere più di quanto possiamo permetterci. Cene, allegre riunioni con gli amici più affiatati.

Oroscopo cancro oggi venerdì 11 aprile

Bloccata da Nettuno, la Luna alimenta l’insicurezza. Un balsamo per il cuore arriverà da un caro amico, con il quale parleremo d’amore, svaghi e viaggi. Poca voglia di impegnarci nell’attività e uniformarci agli ordini del capo che continua a cambiare idea ogni minuto. Chi di noi lavora in proprio guardi al futuro con ottimismo.

Oroscopo leone oggi venerdì 11 aprile

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con coloro che sono utili per le nostre ambizioni professionali. Pianifichiamo nel dettaglio gli spostamenti previsti per le vacanze pasquali. Tranquillo confronto con la dolce metà. Buone notizie per chi aspetta la soluzione di una causa in corso.

Oroscopo vergine oggi venerdì 11 aprile

Accantonando le nostre esigenze, scopriremo valori e sentimenti a cui ultimamente non abbiamo dato minimamente spazio. Qualcuno ci ama e noi non ce ne accorgiamo. Un “no”, anche se doloroso, è imperativo. A che pro caricarci di responsabilità e doveri che non ci competono? Discrete le finanze. Parecchi acquisti, ma necessari.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 11 aprile

Un sacco di incombenze da mettere in pista. Nettuno reclama maggiore chiarezza e precisione. Ordini superiori e regole da seguire assiduamente. Il trigono emozionale Luna-Plutone amplifica le sensazioni e ci spinge a vivere quanto più intensamente possibile amore e passione. Per migliorare la vista, aiutiamoci con la vitamina A.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 11 aprile

Per tutto il giorno lavoriamo alacremente, consci del fatto che il ferro va battuto finché è caldo. Comunicazioni e trattative gli argomenti di oggi. Buoni gli affari. Impegniamoci al massimo nello studio, per gettare buone basi per interrogazioni ed esami futuri. Un po’ di propoli e tisane di erisimo contro il mal di gola.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 11 aprile

La Luna è propizia da mattina a sera, anche se la logica oggi si ritira nelle retrovie e la mente vola già verso altri lidi. Spese da controllare con grande attenzione. Diamo la nostra adesione a un progetto di carattere sociale e umanitario da portare avanti con i nostri cari. La miglior medicina è il dinamismo. Viaggi e attività.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 11 aprile

Il barometro dell’umore sale e scende? Per stabilizzarlo facciamo ricorso ai rimedi naturali che stimolano la produzione della serotonina. Importante il ruolo giocato dagli amici: confidarci con loro ci aiuta a vedere le cose nella giusta prospettiva. Un temporaneo calo di tono non desta in noi alcuna preoccupazione.

Oroscopo acquario oggi venerdì 11 aprile

Coccolati dalla Luna in Bilancia, guadagniamo molti punti in socievolezza e profondità. Cogliamo la palla al balzo per sistemare una faccenda di cuore. Organizziamo una bella serata in compagnia per evadere dalla quotidianità. Telefonate e messaggi in arrivo. Affrontiamo un confronto costruttivo per far finalmente chiarezza.

Oroscopo pesci oggi venerdì 11 aprile

Per qualunque iniziativa in ambito economico, rivolgiamoci a delle persone trasparenti e di comprovata onestà. L’ambiguità può celare insidie. Una breve pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e di soluzioni. Una questione delicata e a cui teniamo molto verrà chiarita del tutto.