Oroscopo di oggi sabato 9 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, sabato 9 agosto, offre spunti interessanti per affrontare la giornata con consapevolezza e ottimismo. Ogni segno zodiacale ha le sue peculiarità: dall'Ariete che deve cogliere al volo le opportunità, al Toro che deve mantenere la calma sul lavoro, fino ai Pesci che possono godere di un momento di tranquillità. Scopri come le stelle influenzano il tuo segno e quali consigli seguire per trarre il massimo da questo sabato estivo.

Oroscopo ariete oggi sabato 9 agosto

Le opportunità non mancano affatto, per coglierle al volo dobbiamo gettarci nella mischia e correre dei rischi. Accettiamo un’ulteriore mansione per pareggiare i conti. Se l’amore non gira come desideriamo, ci consolano gli amici: da loro impariamo l’arte della leggerezza. Tutto oggi sembra andare più lento del solito.

Oroscopo toro oggi sabato 9 agosto

Non è il caso di temere per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi interferiscano con le nostre certezze e la naturale concretezza. Recuperiamo la carica necessaria con qualche ora di riposo da dedicare solo a noi stessi.

Oroscopo gemelli oggi sabato 9 agosto

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore possibile. Stiamo col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo molto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Nelle discussioni di principio niente colpi di testa, manteniamo la calma.

Oroscopo cancro oggi sabato 9 agosto

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. Luna ideale per una pulizia profonda del viso, concediamoci una coccola.

Oroscopo leone oggi sabato 9 agosto

Le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate sulle questioni che ci stanno più a cuore. Non perdiamo di vista il conto in banca, prestiamo attenzione alle uscite. Il livello delle energie si mantiene ballerino.

Oroscopo vergine oggi sabato 9 agosto

Anche se non tutto procede secondo i programmi e come avremmo desiderato, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che collaborano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio, senza aver fretta di concludere qualcosa destinata a svilupparsi più avanti. La stanchezza come la goccia logora pure le rocce.

Oroscopo bilancia oggi sabato 9 agosto

Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ce lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conferenze e mostre d’arte a cui partecipare. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e vitalità. Contromisure per il riacutizzarsi di un vecchio malanno.

Oroscopo scorpione oggi sabato 9 agosto

La carriera è la grande protagonista e il chiodo fisso odierno? Troviamo un compromesso ottimale fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci bene, non è poi impossibile. Durante una vacanza non siamo al riparo da imprevisti.

Oroscopo sagittario oggi sabato 9 agosto

La Luna in sestile è un buon passaporto per un breve viaggio o una gita. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che auspichiamo. Inviti, nuovi incontri interessanti, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfi il nostro desiderio di novità. Un concerto o una festa a cui andare con gli amici.

Oroscopo capricorno oggi sabato 9 agosto

Non lasciamoci assorbire dai problemi pratici, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Uno stacco solitario è una benedizione. Siamo un po’ ai ferri corti con Cupido, confusi e piuttosto demotivati. Cerchiamo diversivi. Occhio ai quattrini, prestiamo attenzione alle uscite. Le passioni si valutano meglio a una certa distanza.

Oroscopo acquario oggi sabato 9 agosto

Sabato in compagnia della Luna nel nostro cielo, foriera di un’atmosfera serena e allegra, dove libertà e socievolezza diventano le parole chiave. In linea con il fine settimana, niente vincoli e costrizioni, tutto è affidato all’improvvisazione e a ciò che offre il presente. Vita sociale, esperienze di gruppo in piena autonomia.

Oroscopo pesci oggi sabato 9 agosto

Momento sostanzialmente tranquillo, senza grossi scossoni. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia. Disimpegno. Seguiamo da vicino l’andamento dei progetti che ci interessano maggiormente, ma concediamoci un pizzico di spensieratezza e buonumore. L’amore non ci delude. Facciamo altrettanto.