Oroscopo di oggi sabato 8 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 8 marzo, le stelle offrono una varietà di influenze per ciascun segno zodiacale. L'Ariete deve affrontare la giornata con cautela, mentre il Toro è invitato a sfruttare la sua creatività. I Gemelli trovano nuove affinità, e il Cancro ha gli strumenti per migliorare aspetti della propria vita. Ogni segno ha la sua sfida e opportunità, dalle energie del Leone alla sensibilità della Vergine, fino alla fortuna del Sagittario e alla determinazione del Capricorno. Scopri cosa ti riserva il tuo oroscopo oggi.

Oroscopo ariete oggi sabato 8 marzo

Che sia una giornata in discesa è chiedere troppo: con la Luna in Cancro disarmonica a Mercurio e a Venere bisogna solo stare sulla difensiva e sperare per il meglio. Un esame delle spese ci suggerisce qualche correzione o piccola modifica allo stile di vita, per il nostro bene. Per le novità amorose c’è ancora da attendere.

Oroscopo toro oggi sabato 8 marzo

Opportunità da cogliere al volo per la creatività e la fantasia: gli aspetti pratici passano in secondo piano, è il momento di alzare l’asticella e di puntare in alto. Mostriamo di avere a cuore l’equilibrio della nostra coppia. La dolce metà ringrazia e saprà come sdebitarsi. Le energie non mancano, siamo davvero carichi.

Oroscopo gemelli oggi sabato 8 marzo

Ci occorre qualche ora prima di riallineare la concentrazione agli impegni odierni. Non chiediamo troppo, facciamo le cose con maggiore calma e concentrazione. Dimenticare, andare avanti è la scelta migliore. Che senso ha continuare a girare il coltello nella piaga? Cerchiamo compagnia e sviluppiamo nuove affinità.

Oroscopo cancro oggi sabato 8 marzo

Con la Luna stabile nel nostro segno, avremo a disposizione gli strumenti di cui abbiamo bisogno per valutare attentamente gli aspetti che non vanno e per cercare di migliorarli. Accettiamo i suggerimenti dei collaboratori: siamo una squadra, facciamo tesoro delle loro intuizioni. Curiosità su un viaggio che ci attende a breve.

Oroscopo leone oggi sabato 8 marzo

L’ambiente professionale è sereno e stimolante, per noi che ci alimentiamo di continue sollecitazioni è una benedizione. Siamo aperti al confronto con gli altri. Le ombre si dileguano, torna l’armonia nei rapporti. In alcune circostanze la dolcezza è fondamentale. È giunta l’ora di sfoderare tutta la nostra audacia.

Oroscopo vergine oggi sabato 8 marzo

Non lasciamo che un banale imprevisto ci metta in imbarazzo: abbiamo la grinta per reagire e trovare motivazioni di cui abbiamo bisogno anche in mezzo alle difficoltà. Alla carenza di forza fisica, rimediamo con una ferrea abilità organizzativa, cavandocela alla grande. Sensibilità e volontà non entrano in competizione.

Oroscopo bilancia oggi sabato 8 marzo

L’ostilità lunare pone in primo piano il dispiacere per una rottura affettiva avvenuta di recente, e il disagio e la difficoltà di ricostruire la quotidianità. Si sente puzza di bruciato: prima che l’incendio divampi, spegniamo la miccia e ricominciamo a comunicare. Non cerchiamo la vendetta per superare una delusione.

Oroscopo scorpione oggi sabato 8 marzo

Il cielo ci fa l’occhiolino, indicandoci il percorso che ci attende. Cupido sembra farci riprendere quota, andando di pari passo con il nostro fascino. Non esitiamo, diamo spazio al coraggio: è il momento di fare un passo avanti e di proiettarci al futuro con grande fiducia. Poniamo le energie al servizio di cose che meritano.

Oroscopo sagittario oggi sabato 8 marzo

Un pizzico di buona sorte ci regala un’entrata imprevista: un vero e proprio toccasana per l’umore. Approfittiamone per offrire un’ottima cena agli amici più fedeli. Nel lavoro c’è grande aspettativa sul nostro operato, e a volte questo ci impedisce di dare il massimo. Alcune abitudini rassicuranti vanno salvaguardate.

Oroscopo capricorno oggi sabato 8 marzo

In amore attendiamo un segnale sicuro da parte di chi ci vive accanto, ultimamente così freddo. Non lasciamo spazio al desiderio di trovare vie di fuga. Siamo noi a decidere se ci vuole un taglio drastico, ma facciamolo solo dopo una profonda analisi. Affrontiamo i problemi con la serietà richiesta e il necessario impegno.

Oroscopo acquario oggi sabato 8 marzo

Occorre dare una spinta all’impresa, imprimiamo maggior velocità ai nostri progetti. La stagione che sta arrivando evoca forza e rinnovamento. Approfittiamo dell’entusiasmo che sentiamo addosso per tirare a lucido una relazione resa opaca dal tempo e dall’abitudine. Puntiamo alto, è l’unica via per ottenere qualcosa in più.

Oroscopo pesci oggi sabato 8 marzo

Il nostro Sole sostiene Marte, aprendo la strada a un cambiamento, qualunque esso sia. Le evoluzioni nella sfera emotiva sono del tutto nuove e sorprendenti. Il pensiero si fa chiaro, l’azione guadagna in ponderatezza, aumentando di molto le nostre probabilità di successo. Bellezza, salute e vitalità ci rendono scintillanti.