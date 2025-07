Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 5 luglio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su come gli astri influenzeranno i vari segni zodiacali. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno riceve consigli su come affrontare le sfide quotidiane, con un occhio di riguardo per amore, lavoro e benessere personale. Scopriamo insieme quali energie cosmiche guideranno le nostre azioni e decisioni, e come sfruttare al meglio le influenze planetarie per vivere al meglio questa giornata estiva.

Oroscopo ariete oggi sabato 5 luglio

Un bel banco di prova oggi per la nostra disciplina: dimostriamo agli altri cosa siamo capaci di fare, valutiamo bene le cose e non affidiamoci al caso per nessun motivo. Se i conti non tornano e temiamo di andare in sofferenza economica, è solo un momento, passerà. Chi ci ha giudicato severamente presto si ricrederà.

Oroscopo toro oggi sabato 5 luglio

Una buona notizia lavorativa brilla come il sole odierno. Marte e Giove sono con noi, per guidarci con energia in scelte migliori e nuovi traguardi da conquistare. Se ci troviamo in un rapporto serio e costruttivo, non cediamo alla debolezza di ingiustificate gelosie. Teniamo d’occhio la bilancia. Eliminiamo del tutto i dolci.

Oroscopo gemelli oggi sabato 5 luglio

Sentiamo l’esigenza di attenzioni, affetto e conferme. Ma questo non ci basta, abbiamo bisogno di chi vuole condividere con noi i progetti in cui crediamo. Tornano le energie di cui sempre siamo padroni, le incertezze lasceranno presto il posto alle certezze. L’incontro con un amico caro di cui ci fidiamo è migliore di una medicina.

Oroscopo cancro oggi sabato 5 luglio

Il transito del Sole e della Luna in trigono segnala un momento di equilibrio e armonia, e oggi abbiamo pure l’opportunità di sanare le incomprensioni. La sensibilità che da sempre ci contraddistingue potrebbe creare pesantezze che per indole proprio non ci appartengono. Dedichiamoci una romantica serata fuori dagli schemi.

Oroscopo leone oggi sabato 5 luglio

Intelligenza e socievolezza non ci mancano di certo, ma oggi Mercurio vuole aiutarci anche nel lavoro e nell’evoluzione di ciò che stiamo creando con tanta fatica. Facciamo scivolare sul buonsenso le provocazioni. C’è sempre chi le lancia per gioco o per invidia. Non abbiamo trovato l’anima gemella? Stiamo pronti! Prima o poi arriverà…

Oroscopo vergine oggi sabato 5 luglio

Una discussione per motivi banali gioca sulla nostra stanchezza e ci porta un piccolo malumore, pronto a sparire davanti alla buona tavola imbandita. Approfittiamo di queste ore di riposo, per fare spazio a ciò che più ci piace e ricarichiamo le batterie al massimo livello. Analizziamo bene e con sincerità il nostro rapporto.

Oroscopo bilancia oggi sabato 5 luglio

La spinta che sentiamo nel voler portare a termine per il meglio il lavoro iniziato, è motivo di grande soddisfazione e liberazione da un impegno importante. Nuove emozioni in campo affettivo, dove ci sentiamo spesso vincenti e seduttori. Non esageriamo. Prendiamo integratori per evitare improvvisi cali energetici.

Oroscopo scorpione oggi sabato 5 luglio

La Luna in congiunzione disegna quadri contrastanti in cielo. Stati d’animo piuttosto altalenanti mettono a dura prova la nostra proverbiale fermezza. Mercurio in quadrato smorza la vivacità intellettiva, ma Marte in sestile ci dà una mano nelle decisioni, anche quelle più difficili da prendere. Una bella serata in compagnia ci dona benessere.

Oroscopo sagittario oggi sabato 5 luglio

Non siamo rancorosi. Chi ci ha messo in condizione di provare sensazioni scomode per il nostro carattere non riesce a capire fino in fondo il disagio che viviamo. Ripensare a un vecchio amore non ci aiuta a guardare avanti, dove per noi potrebbe splendere il sole. È finalmente ora di appagare la vanità con un acquisto.

Oroscopo capricorno oggi sabato 5 luglio

Gli astri ci consigliano di non prendere le questioni odierne in maniera pesante. Pensare positivo con lo sguardo al futuro genera serenità. In vista delle ferie estive, ci facciamo scrupoli rispetto all’ipotesi di una vacanza troppo costosa. Regaliamo il nostro appoggio incondizionato a chi lo chiede, ce ne sarà grato.

Oroscopo acquario oggi sabato 5 luglio

Il buonsenso oggi ci fa tendere a non ascoltare critiche e consigli da parte di chi ci circonda. Procediamo dritti per la strada di sempre, ci sentiremo imbattibili. Limitiamo le parole inutili che troppo spesso escono dalle nostre labbra. Meglio agire con discrezione. Un buon fine settimana ci rimette in perfetta forma.

Oroscopo pesci oggi sabato 5 luglio

Mettiamo in chiaro le idee e non cambiamo programma per nessun motivo. A volte sono i dubbi in merito alle nostre scelte che ci portano incertezza e precarietà. Abbiamo fascino da vendere e, se non siamo in coppia, occhio a non creare disagio e false illusioni. È il momento di dare sfogo alle compere estive: sbizzarriamoci fra i negozi in centro.