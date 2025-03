Oroscopo di oggi sabato 29 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi per l'Ariete preannuncia una giornata promettente grazie all'influenza positiva della Luna nel segno. Questo transito astrale, supportato da altri pianeti, offre opportunità di soddisfazione e stabilità, specialmente in ambito finanziario. È il momento di mettere da parte le preoccupazioni e vivere il presente con pienezza. Indossare abiti comodi può aiutare a rilassarsi e godere appieno delle esperienze che la giornata ha da offrire.

Oroscopo ariete oggi sabato 29 marzo

L’arrivo della Luna nel nostro cielo, appoggiata da altri pianeti, promette belle soddisfazioni. Iniziative per aumentare le entrate o trovare una stabilità. Mettiamo da parte troppi ragionamenti o scrupoli, viviamo ciò che viene così com’è, in tutta la sua pienezza. Indossare abiti comodi ci darà una mano per farci rilassare.

Oroscopo toro oggi sabato 29 marzo

In primavera capita di sentirci piuttosto svagati, con la testa fra le nuvole. Ma non dobbiamo preoccuparci, come la natura stiamo uscendo dal letargo. Al centro della scena troviamo Cupido, che ci ispira pensieri dolcissimi. Promesse e speranze risvegliano il cuore. Abbiamo sviluppato un intuito davvero affidabile.

Oroscopo gemelli oggi sabato 29 marzo

Una giornata tutta da godere, con la complicità della Luna felicemente connessa a Giove. Prosperità negli affari. Serata piacevole da vivere appieno. Una combinazione astrale particolarmente fortunata suggerisce di cogliere al volo le occasioni che ci si presenteranno davanti. Movimento e allegria per noi vanno a braccetto.

Oroscopo cancro oggi sabato 29 marzo

Uno sguardo incandescente, quello dalla Luna in Ariete, che rimette in pista vecchie questioni familiari lasciate indietro e induce un po’ di sconforto generale. Nell’amore cerchiamo la complicità, ma non tutti i giorni sono uguali e a volte qualcosa viene a mancare. Certe antiche ferite bruciano come fossero fatte ieri.

Oroscopo leone oggi sabato 29 marzo

Confortata dal Sole, da Mercurio e Giove, la Luna assicura alla relazione attimi magici tutti da vivere. Coccole, tenerezze, progetti. Belle novità, anche se siamo soli. La persona amata è disponibile ad accogliere le nostre esigenze, se sappiamo usare la giusta delicatezza. Praticamente indistruttibili, sembriamo d’acciaio.

Oroscopo vergine oggi sabato 29 marzo

Una valanga sulla coppia si può scongiurare facendo intervenire un amico o un parente in aiuto, che garantirà per noi e confermerà la nostra versione dei fatti. Non possono esserci delle delusioni, se non ci sono aspettative a monte: è il nostro mantra da un po’. Prestiamo maggiore attenzione a chi ci sta vicino e ci sostiene.

Oroscopo bilancia oggi sabato 29 marzo

Clima particolarmente piacevole e dinamico. Qualche buona notizia che arriva da lontano ci mette di buonumore e ai brontolii di chi amiamo rispondiamo con il sorriso. Telefonate e inviti a sorpresa ci riempiono di contentezza. Della vita sappiamo cogliere la parte migliore. Amicizie, ispirazioni artistiche e piacevolezze.

Oroscopo scorpione oggi sabato 29 marzo

Il sabato serve soprattutto per ricaricarci, per organizzare gli impegni della prossima settimana e per dedicare un po’ di tempo al volontariato. Se abbiamo fatto le ore piccole, la reattività sarà meno brillante del solito, ma avremo tutto il tempo necessario per recuperare. L’energia è buona, l’importante è tenere alto l’umore.

Oroscopo sagittario oggi sabato 29 marzo

Non soffermiamoci troppo sopra a un episodio isolato, finiremmo per fossilizzarci intorno a un dettaglio inutile e a perdere dei treni ben più importanti di quello. Ogni decisione va ponderata con attenzione, ma è anche vero che l’istinto è sempre stato la nostra migliore qualità. Corpo e mente rispondono a ogni sollecitazione.

Oroscopo capricorno oggi sabato 29 marzo

Oggi la Luna in Ariete ci prospetta solo dissonanze e stonature, soprattutto in campo professionale. Usiamo tutto il raziocinio che possediamo. Quando la vita non asseconda i nostri piani, cerchiamo conforto nell’affetto degli amici e di chi amiamo. Passeggiando all’aperto, portiamoci un ombrello: potrebbe tornarci utile.

Oroscopo acquario oggi sabato 29 marzo

La positività che mettiamo in atto genera vibrazioni capaci di coinvolgere chi abbiamo intorno, preparando il terreno per buoni risultati nel prossimo futuro. L’amore è meglio della guerra, perciò, dopo aver chiarito bene la nostra posizione, deponiamo le armi. Il dinamismo ci fa particolarmente bene, non rallentiamo il ritmo.

Oroscopo pesci oggi sabato 29 marzo

Prendiamoci cura del corpo e dello spirito dedicandoci ad attività distensive, stando in ambienti naturali e se possibile in piacevole compagnia. Fidiamoci più delle nostre intuizioni che delle opinioni altrui, specie se sembrano scaturite dall’invidia e non dal buon senso. Il nostro corpo reclama un po’ di esercizio fisico.