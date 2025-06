Oroscopo di oggi sabato 28 giugno: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 28 giugno, gli astri si allineano per offrire una giornata ricca di intuizioni e opportunità per tutti i segni zodiacali. Mercurio, Saturno e Nettuno giocano un ruolo chiave, influenzando le dinamiche affettive e professionali. Che si tratti di affrontare sfide lavorative, coltivare relazioni personali o pianificare momenti di relax, le previsioni astrologiche di oggi forniscono preziose indicazioni per navigare la giornata con successo. Scopriamo insieme come ogni segno può trarre il meglio da questo sabato speciale.

Oroscopo ariete oggi sabato 28 giugno

Il felice incontro di Mercurio con Saturno e Nettuno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla nostra situazione affettiva attuale. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, per fare una gran bella figura. Un messaggio rassicurante arriva dritto dal cielo.

Oroscopo toro oggi sabato 28 giugno

Un altro giro di valzer, con la Luna in Leone che attenta alla nostra tranquillità. No alla tentazione degli acquisti troppo costosi, le riserve piangono, teniamo le spese sotto controllo. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili, quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Nell’esporci al sole usiamo la giusta protezione.

Oroscopo gemelli oggi sabato 28 giugno

Affrontiamo questo sabato con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un giusto punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo la ghiotta occasione di metterci in luce, senza per questo motivo oscurare chi ci circonda. Periodo particolarmente appassionato e stimolante nei rapporti umani.

Oroscopo cancro oggi sabato 28 giugno

Buona l’efficienza. Se l’assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo una foto scattata in un momento felice che sappia scaldarci il cuore. Possibili svolte professionali all’orizzonte, ma non premiamo sull’acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Ad avere la priorità è l’esigenza di coccole e riposo.

Oroscopo leone oggi sabato 28 giugno

In buon aspetto con Saturno e Nettuno, Mercurio, il messaggero, ci recapita buone notizie in merito ai viaggi, ai corsi di formazione, alla carriera. Economia al sicuro. Voliamo all’estero per piacere o per lavoro: ci aspettano esperienze indimenticabili che porteremo sempre nel cuore. Buono il rapporto con i familiari più giovani di noi.

Oroscopo vergine oggi sabato 28 giugno

Si delinea favorevole l’organizzazione delle vacanze. Scegliamo bene gli amici con i quali partire, devono avere abitudini che collimano con le nostre per evitare disagi e litigi. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l’esercizio fisico e la voglia di stare all’aperto. Controlli, trattamenti estetici, massaggi rassodanti.

Oroscopo bilancia oggi sabato 28 giugno

Voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, abbiamo il desiderio di cimentarci in iniziative profonde e di spessore. I sentimenti sono inossidabili, non ascoltiamo le pulci nell’orecchio. Sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Decidiamo pure di cambiare colore ai capelli se sentiamo che è il momento giusto.

Oroscopo scorpione oggi sabato 28 giugno

Riserviamo ogni cura al campo lavorativo, dove si ventilano dei cambiamenti, ristrutturazioni ai vertici che ci procurano qualche preoccupazione. Il nostro stato emotivo agitato si ripercuote fortemente sulla coppia. L’amato punta i piedi? Forse si sente escluso. L’impulso al fare, facendo attenzione a non strafare, va assecondato.

Oroscopo sagittario oggi sabato 28 giugno

Le prossime ore ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio proprio come speravamo. In modo particolare, è la libera professione a darci le maggiori soddisfazioni. L’attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada migliore. Partiamo! Il nostro benessere cresce in viaggio.

Oroscopo capricorno oggi sabato 28 giugno

La fase è importante e richiede risposte precise. Se una situazione ci arreca disagio, è giunta l’ora di mettere un punto definitivo e di chiudere il capitolo. Tempi di chiaroscuri. Assecondiamo le inclinazioni contingenti, senza forzare e pretendere da noi l’impossibile. Per distenderci, terme, centri benessere e il silenzio.

Oroscopo acquario oggi sabato 28 giugno

Se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso, logica ed empatia possono giocare a nostro favore. Andiamo dritti al punto con il sorriso. Basta prestare ascolto, per comprendere gli altri e per farci capire senza che nascano fraintendimenti. Questioni delicate da affrontare? Servono i consigli di amici saggi.

Oroscopo pesci oggi sabato 28 giugno

Occupiamoci di organizzare nei minimi dettagli, non solo gli impegni, ma anche la quotidianità familiare, in modo da aver tempo per fare tutto nel migliore dei modi. Un buon programma per oggi? Lavoro, tanto amore, riposo, passatempi e corse con il nostro amico peloso. Dedichiamoci a dei controlli medici di base.