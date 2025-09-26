Oroscopo di oggi sabato 27 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 27 settembre, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali per ogni segno zodiacale. La Luna in Sagittario gioca un ruolo chiave, accentuando le emozioni e le dinamiche interpersonali. I segni sono invitati a sfruttare le energie positive e a navigare con saggezza attraverso eventuali sfide. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, le stelle offrono preziosi consigli per affrontare la giornata con fiducia e determinazione.

Oroscopo ariete oggi sabato 27 settembre

Il mattino ha l’oro in bocca, sfruttiamolo ritagliandoci del tempo libero. La Luna in trigono a Nettuno riaccende in noi la voglia di sognare liberamente. L’amore ci sostiene, in questo periodo: non lasciamo che beghe pratiche sottraggano il necessario nutrimento alle emozioni. Fibre e fermenti lattici per l’intestino pigro.

Oroscopo toro oggi sabato 27 settembre

L’impegno lavorativo costante e la completa dedizione offrono risultati in linea con le nostre aspettative. In ambito affettivo riguadagniamo la fiducia persa. Organizziamo un incontro con un caro amico che vive lontano. È bello raccontarci e farci raccontare. Prendiamoci la libertà di rifiutare compiti sgraditi.

Oroscopo gemelli oggi sabato 27 settembre

Con la Luna in opposizione anche a Urano, è complicato alleggerire la mente. Cogliamo al volo ogni occasione per svagarci e liberarci da vecchie rigidità ormai scomode. Con calma e pazienza, possiamo indebolire le resistenze da parte dell’ambiente, un pezzo alla volta. Notizie poco entusiasmanti in merito a un progetto.

Oroscopo cancro oggi sabato 27 settembre

Le sfide lanciate da Cupido ci coinvolgono e ci intrigano: siamo spinti dall’intraprendenza e protetti dalla corazza che ci siamo costruiti nel tempo, giorno dopo giorno. Un pomeriggio alle terme o dei massaggi sono i perfetti ingredienti di questo primo sabato d’autunno. Dei cambiamenti inattesi ci mandano in confusione.

Oroscopo leone oggi sabato 27 settembre

Oggi la Luna in Sagittario esalta i punti forti dell’organizzazione e del carisma. Alle prese con un evento sociale di particolare rilevanza, ne usciamo da trascinatori. Un’avventura potrebbe regalarci più brividi di quanto non faccia una relazione stanca e ormai logora. Atmosfera rilassata, facce sorridenti, va bene così.

Oroscopo vergine oggi sabato 27 settembre

In tema di cuore, con la Luna quadrata a Venere, facciamo fatica a esprimere qualsiasi sentimento che non sia di ostilità e sfiducia. Possiamo concederci una bella gita fuori porta a contatto con la natura, che ci regali momenti di svago e allontani i pensieri torvi. Rimandiamo le scelte, ci occorre maggior lucidità.

Oroscopo bilancia oggi sabato 27 settembre

Alla luce degli ultimi eventi, possiamo rivalutare la nostra unione: è stata solo una questione di comunicazione, che sicuramente può essere migliorata con il tempo. La nostra cassetta degli attrezzi è formidabile: contiene creatività, adattabilità, fortuna e buone amicizie. Occupiamoci di tutti, ma mantenendo spazio per noi.

Oroscopo scorpione oggi sabato 27 settembre

Trovare interessi in comune, in una conoscenza recente, fa decollare l’ottimismo in un attimo: sembrerebbe la volta buona per iniziare una storia importante e duratura. Il coraggio ci sostiene: abbiamo un’enorme voglia di arrivare, giustificando i mezzi pur di giungere al fine. Serata con la famiglia a base di pizza e cinema.

Oroscopo sagittario oggi sabato 27 settembre

Non siamo impermeabili alla gelosia: oggi la competizione, anziché demotivarci, ci esalta, spingendoci a mettere in campo le energie migliori. Infastiditi da chiacchiere superflue, tiriamo dritto verso la meta senza alcun indugio. La felicità non è affatto un’utopia. Piccoli imprevisti interferiscono con i programmi.

Oroscopo capricorno oggi sabato 27 settembre

L’umore è nella norma, per un fine settimana sereno e pacato, senza colpi di scena. Occupiamoci delle persone a noi più care, dedicando loro il nostro tempo. L’entusiasmo non manca mai, ma la difficoltà di concentrarci su un unico obiettivo ci fa perdere la bussola. La via di uscita da certi problemi è il senso pratico.

Oroscopo acquario oggi sabato 27 settembre

Un progetto che va in porto, come un contatto dall’estero a cui da tempo facevamo la corte, sembra la risposta a tutte le nostre insicurezze. Le grane d’amore si avviano a una risoluzione molto rapidamente. L’intesa di coppia, mancante da tempo, torna a brillare più che mai. Successi sportivi. Tour virtuali fra le grandi bellezze.

Oroscopo pesci oggi sabato 27 settembre

Risveglio fuori fase con la Luna in Sagittario. Con il passare delle ore, riacquistiamo l’equilibrio necessario per vedere in modo più chiaro e distaccato tutta la situazione. La vita di relazione e la sfera intima a volte sembrano non allinearsi: serve più contatto, più franchezza. Rimandiamo a lunedì l’inizio di una dieta.