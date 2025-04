Oroscopo di oggi sabato 26 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 26 aprile, l'oroscopo offre previsioni interessanti per ciascun segno zodiacale. Mercurio e Giove influenzano positivamente l'Ariete, portando vitalità e nuove idee. Il Toro è stimolato da brevi viaggi, mentre i Gemelli potrebbero ricevere notizie inaspettate. Il Cancro deve affrontare la giornata con pazienza, e il Leone è pronto per avventure emozionanti. La Vergine deve fare i conti con dubbi e gelosie, mentre la Bilancia affronta contrattempi. Lo Scorpione dedica il sabato al lavoro, il Sagittario si lascia guidare dalla generosità e il Capricorno procede con determinazione. L'Acquario è di buonumore e creativo, mentre i Pesci trovano piacere in attività artistiche.

Oroscopo ariete oggi sabato 26 aprile

Mercurio e Giove incontrano la nostra Luna, e il lavoro ne risentirà in positivo. Vitalità per iniziare cose nuove o procedere spediti sulla strada intrapresa ormai da tempo. È la passione a fungere da traino, mentre l’audacia ci fa essere e rimanere sempre un passo avanti agli altri. Idee brillanti e un atteggiamento da vincenti.

Oroscopo toro oggi sabato 26 aprile

Brevi viaggi e spostamenti saranno occasioni di esperienze nuove e stuzzicanti. Quanto più risponderemo ai diversi stimoli, tanto più acquisteremo energia... Durante la giornata piccoli messaggi che hanno il potere di far vedere alcune questioni con occhi diversi. Massaggiamo almeno una volta al dì la zona cervicale.

Oroscopo gemelli oggi sabato 26 aprile

Una notizia inattesa potrebbe aprirci gli occhi su una persona che avevamo sottovalutato: teniamoci pronti a rivedere in meglio il nostro giudizio. La Luna in Ariete ci regala una marcia in più, donandoci la vitalità e il coraggio necessari per rialzarci e rimetterci in gioco. Possibile riavvicinamento di una vecchia fiamma.

Oroscopo cancro oggi sabato 26 aprile

Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma oggi difettando sia dell’una che dell’altra, facilmente combiniamo pasticci. Possibili emicranie dovute soprattutto alla tensione. Frizioniamo le tempie con olio essenziale di lavanda. Esprimiamo serenamente il nostro malcontento senza puntare i piedi.

Oroscopo leone oggi sabato 26 aprile

Siamo in vena di avventure, di attività sportive divertenti, di conquiste? Un fine settimana non programmato con partenza immediata. Cogliamo l’attimo e andiamo! Coraggio, determinazione, sicurezza: abbiamo tutti i requisiti per vincere sfide professionali o amorose. Un incontro elettrizzante può diventare una storia seria.

Oroscopo vergine oggi sabato 26 aprile

Dubbi, sospetti e piccole gelosie si avvicendano nella coppia. Se i conti non quadrano, non immaginiamo inganni, guardiamo anche alle nostre pecche. Clima ideale per liberarci di qualcosa legato a un passato doloroso con una sorta di rito purificatorio. Buone opportunità in ambito finanziario ci aspettano: approfittiamone.

Oroscopo bilancia oggi sabato 26 aprile

La Luna opposta ci procura non pochi contrattempi e anche qualche nervosismo di troppo. Una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura per un banale bisticcio. Agiamo in base ai nostri desideri anche a costo di incrinare l’equilibrio familiare: se non è fittizio, reggerà. Non facciamoci confondere dai pareri di chi ci circonda.

Oroscopo scorpione oggi sabato 26 aprile

Sabato consacrato al lavoro, l’importante è mantenere la calma, non considerare solo l’aspetto negativo delle situazioni e agire in modo tranquillo e lineare. Disponibilità ricambiata senza alcuna riserva: qualcuno ci renderà un favore. Concretezza e semplicità. Buona salute, ma non trascuriamo le regole del viver bene.

Oroscopo sagittario oggi sabato 26 aprile

Parsimonia è un vocabolo estraneo al nostro lessico, abbiamo un cuore generoso. Liberiamo gli impulsi e prendiamo qualche iniziativa un po’ troppo azzardata. Abbiamo la possibilità di regalarci la vacanza speciale che sogniamo da tanto tempo? Non pensiamoci troppo! Succo di mirtillo per dare sollievo agli occhi stanchi.

Oroscopo capricorno oggi sabato 26 aprile

Andiamo avanti con determinazione granitica, suscitiamo ammirazione e qualche invidia. A noi viene naturale, ma non tutti hanno la nostra stessa tempra. Organizzazione per riportare l’ordine senza farci prendere dalla fretta. Non caveremmo un ragno dal buco. Per pacificare mente e cuore, sono particolarmente utili tecniche yoga.

Oroscopo acquario oggi sabato 26 aprile

Esuberanti e di buonumore per tutto il giorno, grazie al sestile Luna-Giove. Sforniamo progetti interessanti, aderiamo a iniziative, facciamo festa con animo lieve. Affascinanti e molto spigliati, facciamo girare la testa a molti. In caso di dubbio, sceglieremo senza rifletterci. Piacere del gioco malizioso che crea complicità.

Oroscopo pesci oggi sabato 26 aprile

Passatempi creativi, fotografia e musica possono riempire spazi consistenti della nostra giornata. Riscopriamo anche il divertimento del fai da te. Incontri coinvolgenti impostati sul presente daranno molto all’altro, purché non limitino in alcun modo la nostra libertà. Con la dolcezza che ci è naturale, sapremo farci capire.