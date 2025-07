Oroscopo di oggi sabato 26 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 26 luglio, le stelle offrono una varietà di influenze per i diversi segni zodiacali. Gli Ariete sono invitati a rilassarsi e godersi il tempo libero, mentre i Toro trovano nuove consapevolezze professionali. I Gemelli sono stimolati dalla competizione lavorativa, e i Cancro trascorrono una giornata serena. I Leone godono di affetti esaltati dalla Luna, mentre i Vergine vivono un weekend piacevole. La Bilancia trova forza nelle nuove conoscenze, e lo Scorpione affronta sensazioni del passato. I Sagittario riflettono sulle relazioni, mentre i Capricorno gestiscono instabilità affettive. Gli Acquario cercano ottimismo nelle divergenze familiari, e i Pesci abbracciano il cambiamento e la creatività.

Oroscopo ariete oggi sabato 26 luglio

Pronti per passare due giorni di svago e di riposo dedicati soltanto a noi stessi, buttiamo alle spalle pensieri e preoccupazioni, compreso tutto ciò che riguarda il lavoro. Cerchiamo di frenare le reazioni eccessive, il giudizio di una persona potrebbe essere assai negativo. Una piacevole sorpresa ci colpisce ed emoziona.

Oroscopo toro oggi sabato 26 luglio

La strada si spiana, e finalmente ci troviamo ad affrontare le questioni professionali con una nuova consapevolezza, tanto da ottenere la giusta soddisfazione. L’amore può restituirci quelle emozioni forti che aspettavamo, buon momento per vivere la passionalità. Assicuriamoci di formulare bene il piano delle spese.

Oroscopo gemelli oggi sabato 26 luglio

Avere dei concorrenti nella sfera lavorativa è di stimolo a fare sempre meglio e di più. Gli astri consigliano di tenere un profilo basso e di essere positivi e concentrati. La Luna in sestile dal Leone illumina il cielo dei nostri sentimenti. Esprimiamo un desiderio. Le ore serali non bastano a darci sollievo dal caldo.

Oroscopo cancro oggi sabato 26 luglio

Trascorriamo questo sabato con mente serena e libera da pensieri, sconfiggendo l’invidia nei riguardi di chi ha raggiunto un traguardo avvalendosi delle proprie idee. Dobbiamo fare i conti con un atteggiamento provocatorio nei confronti della persona che amiamo. Ottima la salute, non diamo peso alle piccolezze, andiamo oltre.

Oroscopo leone oggi sabato 26 luglio

La nostra Luna in sestile a Venere esalta gli affetti più cari. Forse, a dispetto del solito amor proprio, ci sediamo sugli allori aspettando che arrivi la manna dal cielo. L’intesa di coppia è al sicuro, grazie al ragionamento e alla capacità innata di saper alleggerire le tensioni. Saturno con il suo trigono protegge l’economia.

Oroscopo vergine oggi sabato 26 luglio

Una preziosa combinazione degli eventi rende questo fine settimana molto piacevole, mettiamo in un angolo tutte le pesantezze e il dovere. Se il cuore è libero, è perché siamo molto selettivi e teniamo le distanze nonostante i successi. Niente rivoluzioni, ma i cambiamenti ci stimolano a fare sempre di più e meglio.

Oroscopo bilancia oggi sabato 26 luglio

La capacità di giudizio ci permette di intervenire al momento giusto e in modo opportuno, in una questione nella quale viene richiesto il nostro punto di vista. Gli amici di sempre ci stimolano ad abbandonare una volta per tutte la vita in solitaria, grazie a una nuova conoscenza. Liberandoci dalle convenzioni, diveniamo più forti.

Oroscopo scorpione oggi sabato 26 luglio

Gli aspetti ostili della Luna e di Mercurio potrebbero far emergere spiacevoli sensazioni legate alla nostra fanciullezza e ai legami del passato. Ci vengono riconosciuti grinta e carisma, ma a volte dimentichiamo di gestire bene modestia e tolleranza. I guadagni sono in rialzo, grazie al nostro impegno costante nel tempo.

Oroscopo sagittario oggi sabato 26 luglio

Venere e Urano opposti ci buttano sabbia negli occhi. Se il rapporto d’amore si fa piuttosto difficile, è forse perché desideriamo libertà e novità. Riflettiamoci su con grande attenzione. Nel vortice di idee, alcune fantasiose altre più realizzabili, mettiamo in dubbio ciò che facciamo. Alti e bassi di salute con possibili disturbi muscolari.

Oroscopo capricorno oggi sabato 26 luglio

La quadratura di Saturno potrebbe dare una certa instabilità particolarmente nelle relazioni affettive. Allontaniamoci, ma lasciamo una porta aperta. Le circostanze possono migliorare, se riusciamo a tenere con colleghi e superiori una buona comunicazione. Viaggio memorabile, conserviamone il ricordo vivo per il futuro.

Oroscopo acquario oggi sabato 26 luglio

Non basta la diplomazia a dissipare le piccole divergenze familiari, meglio agire con lo spirito e l’ottimismo di cui siamo notoriamente dotati. Stanchi del solito andamento lavorativo, ci prepariamo non solo a riposare, ma a godere delle amicizie a cui teniamo di più. Se siamo giù di tono, integriamo la dieta con sali minerali.

Oroscopo pesci oggi sabato 26 luglio

Con un piano concreto, potrebbe cambiare il modo di realizzare maggiori guadagni per il prossimo futuro. Attiviamo il nostro lato artistico senza paura di fallire. Un incontro intrigante e completamente inaspettato potrebbe cambiare il nostro panorama sentimentale. Il vento dell’evoluzione favorisce progetti e cambiamenti.