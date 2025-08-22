Oroscopo di oggi sabato 23 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Benvenuti all'oroscopo di oggi, sabato 23 agosto, dove esploreremo le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. La Luna in Vergine gioca un ruolo cruciale, influenzando le nostre azioni e decisioni quotidiane. Che si tratti di amore, carriera o benessere personale, le stelle offrono consigli preziosi per navigare attraverso le sfide e le opportunità del giorno. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio l'energia cosmica di oggi e quali aspetti della nostra vita potrebbero essere illuminati dalle stelle.

Oroscopo ariete oggi sabato 23 agosto

Pensiamo alla carriera. Per noi è un pilastro dell’autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e traguardi che ci siamo imposti. Non guardiamo alle questioni burocratiche, alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Nei nostri compiti, siamo di una precisione maniacale.

Oroscopo toro oggi sabato 23 agosto

Una giornata in linea con le nostre più rosee aspettative, grazie al trigono lunare. Clima disteso in casa e con gli amici più cari. Piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri e dagli obblighi. Passatempi che coniugano senso artistico e manualità.

Oroscopo gemelli oggi sabato 23 agosto

Luna antipatica alta nel cielo, con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. Tagliamo gli sprechi di denaro e di energia, riorganizziamo al meglio la nostra casa. Creiamo degli oggetti con le mani. Abbiamo grandi capacità di adattamento, usiamole.

Oroscopo cancro oggi sabato 23 agosto

Sabato favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative da intraprendere in gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo, indispensabile per esprimerci. Una rimpatriata con i vecchi compagni di scuola.

Oroscopo leone oggi sabato 23 agosto

La Luna ci invita a valutare con perizia il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi nel tempo. Se passa il treno giusto, saliamoci al volo senza indugiare.

Oroscopo vergine oggi sabato 23 agosto

L’obiettivo è concludere in fretta, per non lasciare incompiuta l’opera? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano, che semina zizzania e imprevisti. Il Sole e la Luna congiunti ci danno una mano a sbrigare al meglio possibile le incombenze necessarie, con oculatezza e precisione. Ascoltiamo i silenzi e i suoni della natura per radicarci.

Oroscopo bilancia oggi sabato 23 agosto

Esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro. Scattiamo un’istantanea delle circostanze da affrontare, così riusciamo a evitare errori e inutili perdite di tempo. Concentriamo le forze su obiettivi profondi.

Oroscopo scorpione oggi sabato 23 agosto

Il transito della Luna in sestile rimette rapidamente le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati, abbiamo accanto persone che ci danno saggi suggerimenti da prendere come oro colato e farne tesoro. L’effetto lunare armonizza ragione e sentimento.

Oroscopo sagittario oggi sabato 23 agosto

Se abbiamo bisogno di movimento, applichiamoci in qualcosa di pratico e non nell’attività mentale. Rischiamo di scivolare nella scontentezza. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. L’impulsività eccessiva può portare a complicazioni in un secondo momento.

Oroscopo capricorno oggi sabato 23 agosto

Benedetta sia la Luna in Vergine, che con il suo buonsenso ricompone i contrasti, appiana gli attriti, offre l’opportunità di un viaggio istruttivo. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Iniziamo una dieta o una cura rivitalizzante, ne trarremo grande beneficio.

Oroscopo acquario oggi sabato 23 agosto

Ore in compagnia di una Luna all’apparenza anonima. In realtà, offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di modifiche radicali per interrompere il circolo vizioso in cui si è entrati. Il ritmo tranquillo è sempre benefico per il fisico.

Oroscopo pesci oggi sabato 23 agosto

Sempre puntigliosa, la Luna in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti ci danno sollievo, se la realtà è poco piacevole. Disegniamo i desideri con la fantasia. Stemperiamo il senso del dovere con sfoghi creativi.