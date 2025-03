Oroscopo di oggi sabato 22 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 22 marzo, la Luna in Capricorno gioca un ruolo cruciale nel nostro oroscopo quotidiano, influenzando vari aspetti della nostra vita. Dall'amore alla carriera, ogni segno zodiacale affronta sfide e opportunità uniche. Mentre l'amore si presenta come un rifugio sicuro per molti, la carriera offre nuove strategie per il successo. È il momento di analizzare il nostro stato d'animo e sfruttare le energie cosmiche per migliorare la nostra giornata. Scopri cosa ti riserva il destino e come affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno.

Oroscopo ariete oggi sabato 22 marzo

La Luna in Capricorno mette al tappeto il Sole, Venere e Mercurio, raffreddando sia gli animi sia i bollori o portandoci fuori pista. Poche chiacchiere. Le dimostrazioni d’affetto non sono mai troppe e riescono a tenere vive anche le coppie un po’ stanche. L’amore è un rifugio sicuro, abbiamone sempre massima cura e attenzione.

Oroscopo toro oggi sabato 22 marzo

Se i risultati lasciano un po’ a desiderare, oggi la Luna in trigono sopperirà con la sua significativa concretezza, offrendoci strategie e soluzioni utili per il successo. Analizziamo il nostro stato d’animo. Esso è l’indicatore più sincero di cosa proviamo davvero nel cuore. Ottimi auspici per esami e incontri relativi agli studi.

Oroscopo gemelli oggi sabato 22 marzo

Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparci, la carriera procede bene e le amicizie vanno alla grande, ma l’insofferenza della nostra metà è evidente. Abbiamo fatto grandi sforzi per portare i conti in pareggio, ora è arrivato il momento di allentare un po’ la cinghia. Siamo pronti, un incontro professionale non ci spaventa.

Oroscopo cancro oggi sabato 22 marzo

Lo splendido stato di forma avvertito va messo al servizio di attività all’aria aperta, sport o ginnastica, che faranno decollare in un attimo il buonumore. Periodo importante per gli innamorati: le sensazioni forti sono ciò che serve per stare ancorati agli ormeggi. Siamo innamorati? Risparmiamo le critiche, meglio così.

Oroscopo leone oggi sabato 22 marzo

Se di recente, con un superiore o un collega, è capitato di trovarci a discutere, proviamo a riscoprire il gusto e il valore della collaborazione e dell’ascolto verso gli altri. Misceliamo tempismo, ambizione e impegno: è una ricetta segreta che conduce a un pieno successo. L’esigenza di maggiore interiorità bussa alla porta.

Oroscopo vergine oggi sabato 22 marzo

La Luna in Capricorno ci mette sale in zucca e benzina nel serbatoio: i dubbi spariscono come per magia, la consapevolezza cresce, gli obiettivi si avvicinano. Non permettiamo a nessuno di guastarci l’umore, magari in una cena di lavoro in cui ci sentiamo incastrati. Osiamo di più, dimostriamo a tutti quanto valiamo!

Oroscopo bilancia oggi sabato 22 marzo

I progetti non mancano affatto, ma la fatica inizia a farsi sentire: la quadratura lunare consiglia di non puntare troppo in alto, non è proprio il caso in questo momento. L’ambizione a volte ci rende pericolosamente imprudenti, portandoci a commettere errori grossolani. Affrontiamo gli ostacoli con pazienza e responsabilità.

Oroscopo scorpione oggi sabato 22 marzo

L’orgoglio è sempre una debolezza, non cerchiamo di spacciarlo per un punto di forza. Chi ci è accanto sa quanto soffriamo, perché fingere? Sfruttiamo le occasioni di confronto: l’irrequietezza che sentiamo potrebbe sciogliersi in men che non si dica come neve al sole. Una conoscenza merita un approfondimento sincero.

Oroscopo sagittario oggi sabato 22 marzo

Qualche piccola tensione sul lavoro si allenta a poco a poco con il passare delle ore. Ormai dovremmo aver imparato che basta poco per volgere la giornata al meglio. Quando l’impresa è difficile, la ricompensa è maggiore: abbiamo in mente una conquista davvero speciale. Teniamo le antenne alzate, ci sono segnali nell’aria.

Oroscopo capricorno oggi sabato 22 marzo

C’è qualche nuvola all’orizzonte, con la Luna nel nostro segno disturbata dagli aspetti disarmonici del Sole, di Venere e di Mercurio. L’ostinazione oggi è da evitare. La risposta a ogni quesito ha una matrice intellettuale, ma poiché si tratta d’amore, chiediamo al cuore. Serve coraggio per recidere un legame faticoso.

Oroscopo acquario oggi sabato 22 marzo

Certi giorni facciamo fatica a individuare gli obiettivi da seguire, per le troppe interferenze che premono. Allontaniamo tutto e tutti, facciamo chiarezza. La nostra distrazione deriva dalla poca voglia di svolgere una mansione noiosa, ma così perdiamo solo più tempo. Sali minerali per riprendere tono dopo lo sport.

Oroscopo pesci oggi sabato 22 marzo

La nostra disponibilità si percepisce in ogni attimo di questo sabato, garantendoci la simpatia di chi ci gira attorno. Incontri piacevoli in vista. Nella professione siamo pressoché insuperabili. Se qualcuno prova a mettersi contro di noi, viene travolto. Aria nuova e creatività servono per recuperare smalto in men che non si dica.