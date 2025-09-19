Oroscopo di oggi sabato 20 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 20 settembre, la Luna in Vergine gioca un ruolo cruciale nell'influenzare le dinamiche dei segni zodiacali. Le relazioni interpersonali e la crescita personale sono i temi principali della giornata. Mentre alcuni segni trovano nuove prospettive nei rapporti con gli altri, altri devono affrontare sfide emotive e familiari. È un momento per riflettere, risolvere vecchi problemi e creare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle degli altri. Scopri come ogni segno può sfruttare al meglio le energie astrali di oggi.

Oroscopo ariete oggi sabato 20 settembre

La coscienza ci costringe a una maggiore presenza in casa. Nei giorni passati, assorbiti dalle scadenze, abbiamo trascurato i nostri cari. E’ il momento di rimediare. Un problema con un amico, affrontato con obiettività, può essere rivisto, discusso e alla fine risolto. Il buonumore è il miglior ricostituente di sempre.

Oroscopo toro oggi sabato 20 settembre

In questo sabato, con la Luna in Vergine, i rapporti interpersonali beneficiano di un radicale quanto sorprendente cambio di prospettiva. La fiducia altrui è un’iniezione rivitalizzante per le nostre capacità: ora spetta a noi metterle a frutto e trarne maggior vantaggio possibile. Colori caldi e profumi speziati creano atmosfera.

Oroscopo gemelli oggi sabato 20 settembre

A causa della quadratura della Luna, viviamo momenti particolarmente complicati nei sentimenti. Abbiamo bisogno di una pausa solo per noi, per fare il punto della situazione. Situazione familiare da gestire con equilibrio, integrando le esigenze delle persone amate con le nostre. Decisione, dinamismo, efficienza, operatività.

Oroscopo cancro oggi sabato 20 settembre

Oggi, grazie alla Luna in sestile, abbiamo modo di risolvere alcune questioni delicate che ci affliggono: portare a termine gli impegni è una realtà a portata di mano. Una nuova relazione può fiorire e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate. Siamo pronti a partire per un viaggio di piacere.

Oroscopo leone oggi sabato 20 settembre

Abbiamo finalmente la possibilità di staccare da tutto e tutti, ritagliandoci del tempo esclusivamente per noi stessi. Scegliamo una meta in grado di rigenerarci nel profondo. In amore, il passato è una zavorra che non ci consente di viaggiare spediti. Alleggeriamo il bagaglio. Occuparci delle piccole cose può farci solo bene.

Oroscopo vergine oggi sabato 20 settembre

Per merito della Luna nel segno, abbiamo i numeri per vincere con una certa facilità qualunque sfida, a condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Il morale è alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino lo slancio. Le stelle ci propongono intuizioni interessanti.

Oroscopo bilancia oggi sabato 20 settembre

Un filo di tensione pervade la nostra storia d’amore. Alcuni imprevisti esterni, collegati alla professione, incidono in maniera decisiva sulla sua serenità. Occupiamoci di casa, faccende urgenti e affari. Tirando le somme, possiamo scoprire una gradita sorpresa. L’armonia interiore è parzialmente turbata da vecchie ruggini.

Oroscopo scorpione oggi sabato 20 settembre

La voglia di darci da fare e grandi dosi di motivazione ci danno lo sprone, in questa giornata: riusciremo a portare a termine diversi progetti. Una spesa improvvisa e non preventivata ci spiazza, ma restiamo tranquilli e determinati: le finanze ultimamente tengono botta. Serata perfetta per una cena appetitosa e salutista.

Oroscopo sagittario oggi sabato 20 settembre

Potrebbe andare molto meglio, se non fosse per la Luna in Vergine, che acuisce i contrasti e impedisce di considerare punti di vista differenti. In arrivo un invito o una proposta particolarmente allettante, capace di riconciliarci con il mondo e con gli altri, amato incluso. Non confondiamo l’amore con l’attrazione fisica.

Oroscopo capricorno oggi sabato 20 settembre

Grazie al trigono della Luna, iniziamo questo fine settimana riappropriandoci delle nostre sane abitudini, statiche o dinamiche che siano. Per gli amanti del triangolo amoroso, attenti! Potremmo improvvisamente scoprire una mancanza di lealtà. Godiamoci pienamente i piaceri dell’amicizia, senza condizioni di alcun genere.

Oroscopo acquario oggi sabato 20 settembre

Sabato un po’ moscio: zero slanci e poco entusiasmo, forse a causa della latitanza della persona amata che risulta assente ingiustificata. Fase significativa per le amicizie più profonde e importanti. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza che abbiamo da offrire. Facciamo quello che ci piace, ecco il tonico migliore.

Oroscopo pesci oggi sabato 20 settembre

La Luna opposta in Vergine mette a repentaglio la determinazione. Siamo alle prese con la necessità di voltare davvero pagina nel rapporto di coppia. Il tema dei soldi e quello della casa sono ricorrenti: in questo momento abbiamo qualche pensiero di troppo, da gestire nel modo migliore. Analizziamo gli errori fatti, aggiustando la rotta.