Oroscopo di oggi sabato 17 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

La Luna in Capricorno oggi gioca un ruolo cruciale nell'influenzare vari aspetti della nostra vita quotidiana. Per l'ariete, potrebbe significare una certa evasività nei progetti di coppia, mentre il toro trova conforto nella compagnia di persone care. I gemelli sono pronti a nuove sorprese, mentre il cancro deve affrontare un clima movimentato. Il leone è spronato a coltivare ambizioni lavorative, e la vergine riscopre la fiducia nei rapporti. La bilancia deve affrontare sfide comunicative, mentre lo scorpione si concede una pausa riflessiva. Il sagittario cerca supporto per mantenere lucidità, il capricorno è intraprendente nei rapporti, l'acquario trova rassicurazione nelle relazioni, e i pesci esplorano nuove possibilità grazie alla loro sensibilità.

Oroscopo ariete oggi sabato 17 maggio

La Luna in Capricorno ci priva di punti di riferimento fondamentali per i progetti di ampio respiro. Siamo piuttosto evasivi circa un viaggio a due da organizzare. Rimandiamo le riunioni di famiglia alla prossima settimana: siamo fin troppo concentrati su noi stessi. Rimedi naturali e integratori tengono a bada i malanni.

Oroscopo toro oggi sabato 17 maggio

Programmiamo questo sabato all’insegna del riposo, la compagnia delle persone a noi molto care sa come regalarci quella pace e quel calore tanto agognati. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalle convenzioni sociali. Alziamo il tiro delle ambizioni, non accontentiamoci, puntiamo a qualcosa di più.

Oroscopo gemelli oggi sabato 17 maggio

Per chi è pronto ad accoglierle a braccia aperte, la giornata ha in serbo belle sorprese. Cambiamenti di atteggiamento e di opinioni sono i fattori determinanti. Superata la naturale riservatezza, apprezziamo l’effetto stimolante di nuove amicizie gentili e discrete. Chiudiamo vecchi sospesi con l’aiuto di un familiare.

Oroscopo cancro oggi sabato 17 maggio

Clima movimentato: l’opposizione della Luna acuisce il nostro senso di precarietà sentimentale, alimentando così una certa irrequietezza. È giunta l’ora di costruirci una situazione finanziaria più stabile, ma dobbiamo lavorare con grande pazienza. La profondità delle idee ci regala una marcia in più per guardare al futuro.

Oroscopo leone oggi sabato 17 maggio

Amici e famiglia, un’accoppiata vincente che ci sprona a coltivare le ambizioni lavorative più ardite, per una possibilità di successo in futuro. Chi amiamo ci fa delle proposte interessanti: una serata romantica inattesa aiuta a riaccendere la passione. Forma piuttosto sottotono. Il fine settimana facilita il recupero: riposo e sana alimentazione.

Oroscopo vergine oggi sabato 17 maggio

Una giornata davvero esaltante: la Luna in trigono ci consente di vedere con occhi nuovi la persona amata, recuperando del tutto la fiducia nel rapporto. Le amicizie, specialmente quelle con cui condividiamo gli interessi spirituali, oggi hanno un peso particolarmente rilevante. Tutti i desideri tendono verso la realizzazione.

Oroscopo bilancia oggi sabato 17 maggio

La quadratura lunare ci impedisce di cogliere tutti i lati di un problema, inibendoci nel dire e nel fare la cosa giusta al momento giusto. Il lavoro e lo studio, se vissuti con spirito curioso ed il giusto entusiasmo, ci possono offrire degli spunti di riflessione particolarmente interessanti. Stretto su più fronti, il legame amoroso è in flessione.

Oroscopo scorpione oggi sabato 17 maggio

Concediamoci oggi una pausa all’insegna del riposo e della riflessione. La Luna in Capricorno ci permette di rivedere contratti, rapporti e decisioni particolarmente importanti. Può essere un buon periodo per analizzare ciò che ultimamente ha messo alla prova la relazione di coppia. Rilassiamoci facendo una passeggiata in montagna.

Oroscopo sagittario oggi sabato 17 maggio

Se alcuni pensieri ci privano della lucidità e della concretezza necessarie, cerchiamo aiuto fra le persone a noi più care. Possono proporre una visione più neutrale. Avanzamenti di carriera e novità in arrivo, nonostante l’ambiente intorno ci metta i bastoni fra le ruote. Scambio di sguardi maliziosi con un vecchio conoscente.

Oroscopo capricorno oggi sabato 17 maggio

Il cielo odierno ci rende particolarmente intraprendenti nei rapporti con l’esterno: siamo più determinati nel guadagnarci l’attenzione di chi ci incuriosisce. Se abbiamo dei crediti o dei rimborsi da riscuotere, attiviamoci subito per richiedere a chi di dovere quanto ci è dovuto. Coltiviamo l’ottimismo ed esprimiamo liberamente le emozioni.

Oroscopo acquario oggi sabato 17 maggio

Sabato che si prospetta molto intrigante e rassicurante. Dopo una baruffa, la persona amata si scusa e ci coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti nei nostri confronti. Buone opportunità di stringere amicizie durature e sincere: sfruttiamo al meglio le nostri doti sociali. Dedichiamo del tempo ad attività sportive o artistiche.

Oroscopo pesci oggi sabato 17 maggio

La Luna in Capricorno si rivela ricca di nuovi spunti. La sensibilità innata, coniugata alla logica, ci dà la possibilità di vedere oltre le apparenze. Contraddizioni da sanare, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare le opinioni divergenti. Un corteggiamento inatteso risveglia tutta la nostra sensualità.