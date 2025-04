Oroscopo di oggi sabato 12 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Il 12 aprile si prospetta un sabato ricco di riflessioni e opportunità per tutti i segni zodiacali. Gli Ariete sono invitati a lasciarsi alle spalle i problemi e godere di un momento di leggerezza, mentre i Toro possono dedicarsi alla casa e alla cucina. I Gemelli, grazie alla Luna in trigono, affrontano la giornata con entusiasmo e creatività. I Cancro devono cercare di mantenere la serenità domestica, mentre i Leone vivono una giornata di sorprese piacevoli. Le Vergini possono concedersi un acquisto desiderato grazie a un incremento delle entrate. La Bilancia trova facilitazioni nella comunicazione, mentre lo Scorpione riceve intuizioni preziose. Il Sagittario è favorito per rimuovere intoppi legali, mentre il Capricorno deve superare delusioni passate. L'Acquario esplora nuovi settori con spirito d'avventura e i Pesci godono di una giornata tranquilla dedicata all'amore e al lavoro.

Oroscopo ariete oggi sabato 12 aprile

Siamo sempre in buona posizione per quanto riguarda le possibilità di riuscita, a patto di non farci frenare dall’odierno dilemma: fare o non fare? Oggi, quali che siano i problemi che ci angustiano, lasciamoli alle spalle e concediamoci un attimo di spensierata leggerezza Se abbiamo ospiti, coinvolgiamo l’altro nel preparare la cena.

Oroscopo toro oggi sabato 12 aprile

L’atmosfera è tranquilla. Possiamo occuparci della nostra casa, provare piatti dolci e salati da riproporre a Pasqua, fare tutto con molta calma. Sentirci bene nella nostra pelle è un’esigenza che va rispettata. Prendiamoci del tempo per gustare l’armonia della natura. Regaliamoci qualcosa di nuovo da sfoggiare domani.

Oroscopo gemelli oggi sabato 12 aprile

Sabato con il sorriso, grazie alla Luna in trigono. Muoviamoci con diplomazia, ma non rinunciamo a prendere una posizione definita. Idealismo, autostima. L’entusiasmo ci induce a pensare al prossimo futuro, in termini audaci e innovativi. Sollecitiamo la creatività. La vita sociale è molto movimentata ed elettrizzante.

Oroscopo cancro oggi sabato 12 aprile

Se la serenità domestica è piuttosto turbata, la causa, più che nella Luna in Bilancia, è da ricercarsi in un atteggiamento poco flessibile. Ammorbidiamoci. Cerchiamo di preservare la nostra relazione da malintesi e incomprensioni, ascoltando le esigenze di chi amiamo. Alimentiamoci in modo sano. Regolarità uguale benessere.

Oroscopo leone oggi sabato 12 aprile

Una giornata da... Leoni, merito delle stelle che ci sorridono. Le ore scorrono allietate da piacevoli sorprese in amore e nella professione. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e ci assicura quegli appoggi tanto agognati. Sosteniamo il buonumore frequentando buoni amici con cui passare ore spensierate.

Oroscopo vergine oggi sabato 12 aprile

Grazie a un inatteso incremento delle entrate, sottoforma di bonus o di incentivo, possiamo concederci un acquisto sfizioso per la bellezza che desideriamo da tempo. Dedichiamo più attenzioni al rapporto a due. Approfondiamo il dialogo e “provochiamo” momenti d’intimità. Prepariamo il lievito madre da usare per pani e dolci pasquali.

Oroscopo bilancia oggi sabato 12 aprile

La Luna e Giove facilitano la comunicazione. Approfittiamone per chiarimenti nella coppia, per trascorrere una serata divertente con l’amato bene. Agiamo seguendo la nostra logica e non facciamoci mettere fretta da nessuno. Quasi tutto andrà per il meglio. Occasioni di incontri particolarmente stimolanti. Calore e allegria.

Oroscopo scorpione oggi sabato 12 aprile

Piccole circostanze favorevoli forniscono la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che ci stanno particolarmente a cuore. Intuizioni di cui far tesoro. L’importante è badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di fare i “pedanti” e di impuntarci su delle sciocchezze. Procediamo con la massima aderenza alla realtà.

Oroscopo sagittario oggi sabato 12 aprile

Il passaggio della Luna in Bilancia rende il periodo ideale per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari o con il parentado. Verranno facilitati i contatti e proporremo dei nuovi assetti lavorativi improntati su uno spirito di collaborazione. Dobbiamo distrarci. Organizziamo un’uscita con gli amici.

Oroscopo capricorno oggi sabato 12 aprile

Non tutto ciò che abbiamo in mente può essere messo in pratica rapidamente, soprattutto a causa della situazione esterna ancora non ben definita. Se qualcosa o qualcuno ci hanno deluso, è tempo di lasciare i brutti ricordi alle spalle e andare oltre. Rimettiamoci in pista! Buoni guadagni riusciranno a pareggiare le spese.

Oroscopo acquario oggi sabato 12 aprile

Con la Luna in Bilancia andare d’accordo con gli altri diventa subito più facile. Un’insolita arrendevolezza ci rende amabili e amati. Con quello spirito d’avventura che mai viene meno, esploriamo nuovi settori per avviare o ampliare la nostra attività. Gli innamorati vivranno delle ore ricche di magia e intensa passione.

Oroscopo pesci oggi sabato 12 aprile

Di veramente rilevante oggi per noi in cielo non c’è nulla, è un sabato tutto sommato tranquillo, da dedicare al lavoro, allo studio e all’amore. Rassicurazioni in merito alla stabilità della nostra relazione: è a tenuta stagna e oggi ne avremo la conferma. Attenzione particolare agli alimenti a cui siamo intolleranti.