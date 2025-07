Oroscopo di oggi sabato 12 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche di oggi, sabato 12 luglio, rivelano un intreccio di emozioni e opportunità per ogni segno zodiacale. La Luna e Venere influenzano l'amore e le relazioni sociali, mentre Mercurio e Saturno mettono alla prova la razionalità e la pazienza. Che si tratti di affrontare spese impreviste, ritrovare vecchie amicizie o dedicarsi a riflessioni personali, le stelle offrono consigli preziosi per navigare con successo tra le sfide e le gioie quotidiane. Scopri come il tuo segno può trarre il massimo da questa giornata.

Oroscopo ariete oggi sabato 12 luglio

I sestili disegnati dalla Luna e da Venere ci rendono attenti a tutte le sfumature dell’amore e non solo, anche in famiglia e nella sfera sociale. Se stiamo per metterci in viaggio, partiamo con la valigia leggera e liberiamo anche la testa dai pensieri. Una spesa maggiore del previsto ci disturba, troveremo il modo di affrontarla.

Oroscopo toro oggi sabato 12 luglio

Riflettiamo sulle vecchie posizioni, in maniera tale da essere più morbidi e tolleranti. Si presenta la possibilità di dimostrare autocontrollo. La posizione economica non desta problemi, come sempre teniamo sotto controllo i nostri interessi. Se siamo dei cuori solitari, dobbiamo solo pazientare fino a quando arriverà il momento giusto.

Oroscopo gemelli oggi sabato 12 luglio

Potremmo compiere il passo giusto, noi che sappiamo sempre prendere al volo le occasioni che si dovessero presentare sulla nostra strada. Ritroviamo un’amicizia storica dopo tanto tempo, come se non fosse passato neanche un solo giorno. Gli astri consigliano di limitare quanto più possibile cibi pesanti e dolci.

Oroscopo cancro oggi sabato 12 luglio

Portiamoci avanti con il lavoro, per evitare corse precipitose proprio nel momento in cui avremmo bisogno di più tempo libero da dedicare soltanto a noi stessi. Dimentichiamo i vecchi dissapori, e diventiamo più fiduciosi e accoglienti con le persone accanto. Una nota positiva rasserena la serata. Godiamocela.

Oroscopo leone oggi sabato 12 luglio

Potremmo avvertire un conflitto in corso tra sentimento e ragione. È l’effetto dell’opposizione della Luna a Mercurio. Facciamo chiarezza dentro di noi quanto prima. Godiamo di due tipi di vacanza del tutto differenti, questo può avere un effetto sorprendente sull’umore. Il nostro corpo richiede il contatto con l’acqua.

Oroscopo vergine oggi sabato 12 luglio

Mettiamo da parte l’orgoglio, se dobbiamo chiedere aiuto a una persona più esperta di noi che potrà darci una mano. Una buona opportunità che può tornarci utile. Se una coppia di cari amici dovesse vivere momenti di tensione, il nostro intervento sarebbe benefico. Finanze in crescita, ma c’è qualche acquisto in più.

Oroscopo bilancia oggi sabato 12 luglio

Invece di guardare il bicchiere mezzo vuoto, impegniamoci a volgere lo sguardo verso le diverse opportunità che potremmo cogliere al volo. Se abbiamo scelto un periodo di solitudine e riflessione, sappiamo che dovremmo fare spazio nel cuore. I saldi impazzano: approfittiamone e usciamo subito a fare compere!

Oroscopo scorpione oggi sabato 12 luglio

La famiglia si aspetta da noi altruismo e attenzioni, non diamo per scontato che la presenza fisica possa bastare a mantenere l’equilibrio, occorre maggiore impegno. Faremmo bene ad accettare un invito che serve ad alleggerire un’atmosfera noiosa e poco gratificante. Pianifichiamo le spese future prima di investire denaro.

Oroscopo sagittario oggi sabato 12 luglio

Il nostro altruismo e l’essere sempre disponibili in ogni circostanza e per tutti ci potrebbero portare a fare il passo più lungo della gamba. Ottima giornata per impiegare del tempo per mettere ordine nel guardaroba, facendo una cernita fra cosa tenere e cosa donare. Poniamo un freno alle spese per non andare in rosso.

Oroscopo capricorno oggi sabato 12 luglio

Siamo governati da due pianeti giganti come Saturno e Urano che, con il loro quadrato, mettono a dura prova l’umore, ma noi ce la caveremo. Dovremmo controllare il nostro spirito critico per non cadere nell’intransigenza, allentiamo la corda quanto più possibile. Abbandoniamoci alle emozioni senza porre limiti.

Oroscopo acquario oggi sabato 12 luglio

Siamo presi dai nostri pensieri e concentrati sulle decisioni riguardo il prossimo futuro. Non è per niente facile per chi ha ancora voglia di giocare. Prendiamo il tempo della pausa pranzo per creare una bolla di benessere, in cui condurre la fantasia. Se qualcuno ci ama, restituiamo altrettanto con passionalità e sensualità.

Oroscopo pesci oggi sabato 12 luglio

Empatici e sensibili come siamo, non possiamo ignorare un amico che si trova in un momento di difficoltà. Le nostre parole e il supporto che possiamo dare è significativo. Le stelle ci invitano a dare libero sfogo a una vena creativa che non abbiamo ancora mai espresso. Valutiamo con lucidità i pro e i contro della relazione.