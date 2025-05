Oroscopo di oggi sabato 10 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, sabato 10 maggio, offre una panoramica dettagliata delle influenze astrologiche per ogni segno zodiacale. Con la Luna in Bilancia, l'Ariete è invitato a esercitare flessibilità nelle relazioni, mentre il Toro beneficia dell'ingresso di Mercurio per rivedere le proprie posizioni. I Gemelli possono aspettarsi una notizia inaspettata grazie al trigono con Giove, e il Cancro è incoraggiato a superare l'orgoglio per affrontare il passato. Ogni segno riceve un consiglio su come navigare la giornata con successo.

Oroscopo ariete oggi sabato 10 maggio

Con la Luna in Bilancia, dobbiamo mettere in conto qualche piccola frizione con familiari e colleghi. Puntiamo sulla flessibilità, è senza dubbio l’arma vincente. Guardando più in là del nostro naso, ci rendiamo conto che se la casa è angusta, c’è tutto un mondo da esplorare. Alla guida di un’auto nuova, evitiamo acrobazie.

Oroscopo toro oggi sabato 10 maggio

Il rendimento in termini pratici lascia a desiderare, ma, influenzati positivamente dall’ingresso di Mercurio nel segno, rivediamo le nostre posizioni. Restando a contatto con i nostri stati d’animo, possiamo essere più autentici e trovare maggiore solidarietà. Chiamiamo un caro amico che abbiamo perso di vista da parecchio tempo.

Oroscopo gemelli oggi sabato 10 maggio

Una bella notizia, del tutto inaspettata, può giungere stasera: grazie al trigono della Luna con Giove, viviamo appieno quest’atmosfera spensierata. Approfittando dell’appoggio degli astri, lasciamoci guidare dalla nostra intuizione per fare nuove e interessanti conoscenze. Movimento sia sul piano fisico sia su quello mentale.

Oroscopo cancro oggi sabato 10 maggio

L’orgoglio è un punto debole, non una prova di forza. Ci farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in noi certi ricordi o eventi del passato. A causa della Luna dissonante, alcune circostanze ci remano contro, ma niente può fermarci in questo momento. Uscita intrigante. Dedichiamo il pomeriggio alla cura di noi stessi.

Oroscopo leone oggi sabato 10 maggio

Casa e famiglia sono al primo posto dei nostri interessi. Un parente, particolarmente bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in noi il suo angelo custode. Una passeggiata all’aria aperta o per i viali della città è capace di ritemprarci nel corpo e nello spirito. Avvertiamo intenso il bisogno di maggiore interiorità.

Oroscopo vergine oggi sabato 10 maggio

Si preannuncia un sabato tranquillo e sereno, ideale per una riunione di famiglia o con gli amici più cari che non vediamo da un po’. In serata momenti di intimità nella coppia. Molte occasioni concrete da cogliere sul fronte professionale. Privilegiamo le iniziative sul lungo periodo. Per il benessere psicofisico, coltiviamo la vita sociale.

Oroscopo bilancia oggi sabato 10 maggio

Con la Luna nel segno, sostenuta dalla fantasia e da Giove in trigono, la creatività va al massimo aiutandoci a esprimere pienamente il nostro potenziale. Dedichiamo tempo allo scrivere, disegnare, fare musica, dando spazio all’espressività e alla creatività in ogni forma. Buone notizie in arrivo in merito a un viaggio all’estero.

Oroscopo scorpione oggi sabato 10 maggio

Una ritrovata forma fisica ci dà l’energia che ci occorre per uscire, iniziare nuovi progetti, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dagli amici che ci sono introno. Trascorriamo il fine settimana con le persone a noi più care: ne usciremo rigenerati dopo dei giorni pesanti. La giusta ambizione realizza i sogni più grandi.

Oroscopo sagittario oggi sabato 10 maggio

La Luna in Bilancia fino al tardo pomeriggio ci regala la facoltà di trovare il lato positivo, nonostante il lavoro e la casa siano particolarmente impegnativi. L’amore è sensuale e i colpi di fulmine cadono là dove meno ce l’aspettiamo, quindi stiamo in campana! Ritmo favorevole per chi è impegnato in una gara sportiva importante.

Oroscopo capricorno oggi sabato 10 maggio

La giornata scivola per larga parte in un clima di noia e pigrizia, ma con il passare delle ore riusciamo a recuperare lo smalto necessario e a goderci la serata in serenità. I familiari stanno dalla nostra parte, se riusciamo a dimostrare che il nostro intuito è affidabile. Riempiamo il tempo libero con la musica e il canto.

Oroscopo acquario oggi sabato 10 maggio

Approfittiamo di questo momento particolare per concederci un po’ di riposo. Mettiamo da parte le preoccupazioni, dedicandoci ai nostri passatempi preferiti. Nel caso dovessimo imbatterci in una nuova conoscenza, lasciamoci guidare dall’istinto senza esitare. Cure specifiche e sali minerali adatti al cambio di stagione.

Oroscopo pesci oggi sabato 10 maggio

Il calore che sentiamo in famiglia ci incita a un atteggiamento maggiormente positivo e costruttivo, da mettere al servizio di un importante progetto futuro al quale teniamo molto. Intesa profonda con un caro vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a confidenze molto intime. Praticare le discipline orientali ci fa senz’altro bene.