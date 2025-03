Oroscopo di oggi sabato 1 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, sabato 1 marzo, offre uno sguardo approfondito su ciò che gli astri hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'energia e ambizione dell'Ariete alla riflessività dei Pesci, ogni segno vivrà esperienze uniche. Le influenze planetarie promettono intensità in amore, rivelazioni personali e opportunità lavorative. Scopri come navigare le sfide quotidiane e sfruttare al meglio le energie cosmiche per migliorare le tue relazioni e raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo ariete oggi sabato 1 marzo

Forza di volontà e di persuasione garantiti dal sestile lunare con Plutone. A guidare i nostri passi è l’ambizione. Per emergere come desideriamo, puntiamo sull’originalità. Esperienze intense, viaggi e intimità coinvolgente in amore. Con gli amici apriamoci alle confidenze. Rivelazioni liberatorie e ritorni di fiamma.

Oroscopo toro oggi sabato 1 marzo

Al risveglio la Luna è complice di Urano. Condividiamo con chi amiamo il mondo interiore che vive in noi. Le relazioni acquisteranno autenticità. Siamo in armonia con le persone care che ci circondano. È un buon momento per confessare un segreto che ci appesantisce. Esprimiamo agli amici solidarietà e generosità.

Oroscopo gemelli oggi sabato 1 marzo

Per oggi possiamo parlare di amicizia ritrovata. Quella con l’A maiuscola: di vecchia data, un po’ allentata dal tempo, ma sempre forte e intensa. Messaggi e telefonate con chi è lontano e non vediamo da molto, arriva un invito inatteso che forse lasceremo cadere nel vuoto. Alta qualità degli incontri. Esperienze di spessore.

Oroscopo cancro oggi sabato 1 marzo

Tanti bei progetti in mente, indubbiamente originali, ma prima di essere assaliti dai dubbi, dovremo iniziare a dar loro forma e concretezza. Abbiamo la complicità e il sostegno di qualcuno che crede in noi e ci appoggia in tutto e per tutto. La sua fiducia è fonte di sicurezza. Parliamo in famiglia di emozioni e sentimenti.

Oroscopo leone oggi sabato 1 marzo

Una bella botta di energia, che surriscalda piacevolmente tutto il fine settimana, ci arriva dalla Luna in Ariete che potenzia il magnetismo. Possibile ritorno di fiamma o recupero di mordente nella coppia, dopo una crisi o una rottura improvvisa. Tante occasioni da cogliere al volo per mettere in luce le nostre capacità.

Oroscopo vergine oggi sabato 1 marzo

Desideri segreti e incertezze inespresse sono un terreno minato che ci ostacola. Un’analisi introspettiva può agevolare il nostro cammino. Se in un nuovo ambiente di lavoro non sappiamo come muoverci, chiediamo lumi a chi è più esperto. Ci verranno dati. Un pizzico di sana diffidenza, ma senza esagerare.

Oroscopo bilancia oggi sabato 1 marzo

Amore problematico, ma pure gratificante. La nostra metà ha un comportamento decisionista, però in realtà a guidare il rapporto siamo entrambi. Trattative con esito scontato. Le doti diplomatiche fanno pendere il piatto della... bilancia dalla nostra parte. Sintonizziamoci con un ritmo che genera le giuste vibrazioni.

Oroscopo scorpione oggi sabato 1 marzo

Focalizziamoci sul lavoro, protagonista odierno, con l’avallo degli astri. Possiamo sfruttare il potere contrattuale per chiedere un aumento. L’esuberanza dell’amico a quattro zampe ci intenerisce, però, per fini educativi, proviamo ad arginarla con una certa fermezza. Abbonda la capacità di autoanalisi. Approfittiamone.

Oroscopo sagittario oggi sabato 1 marzo

Bella atmosfera questa per noi, coccolati dalla coppia Luna-Plutone, nei campi che corrispondono all’amore, ai figli e alla sfera delle amicizie. Il sabato è la serata giusta da dedicare al teatro, la discoteca o il cinema, da goderci in piacevole compagnia o con gli amici. Svago, ma anche discorsi “seri” su temi esistenziali.

Oroscopo capricorno oggi sabato 1 marzo

Inizio piuttosto complesso, specie in famiglia, dove si parla del passato e forse lo si rinfaccia. Un episodio di quel tempo non ci lascia affatto tranquilli. Meno precisi e scrupolosi del solito, ma siamo nel fine settimana e la mente si crogiola nel meritato riposo. Trasformazione di valori che hanno fatto il loro tempo.

Oroscopo acquario oggi sabato 1 marzo

Novità per chi ancora non ha un’occupazione stabile o medita un cambiamento. Arrivano proposte che portano un piacevole scompiglio nei programmi. Fase buona per corsi e gruppi di studio. Possiamo recuperare quota e arricchire il nostro bagaglio culturale. Un carosello di appuntamenti, contatti e progetti da seguire.

Oroscopo pesci oggi sabato 1 marzo

Giornata “redditizia”, balsamica sia sul piano materiale sia su quello spirituale. Scopriremo nuovi modi per diventare oltremodo saggi e ricchi. Guardiamo al di là dei nostri orizzonti, se vogliamo trovare una via d’uscita alle questioni più serie. Compiti a casa: curiamo più la quantità che la qualità.