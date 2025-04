Oroscopo di oggi mercoledì 9 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 9 aprile, l'oroscopo dell'Ariete è influenzato dalla Luna ostile, che invita a focalizzarsi sul benessere personale e sulla protezione della propria carriera da eventuali attacchi esterni. È un buon momento per dedicarsi a pasti leggeri e a pratiche di automassaggio, oltre a fare attività fisica all'aperto. Non dimentichiamo di prenderci cura anche dei nostri amici a quattro zampe, che richiedono la nostra attenzione e affetto. Mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale sarà fondamentale per affrontare le sfide di oggi.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 9 aprile

La Luna ostile ci suggerisce di focalizzare l’attenzione sul benessere. Pasti leggeri, semplici pratiche di automassaggio e un giro a piedi o in bicicletta. Occupiamoci altresì della nostra professione, per preservarla da attacchi esterni imprevisti e imprevedibili. Dedichiamo del tempo a prenderci cura degli amici pelosi.

Oroscopo toro oggi mercoledì 9 aprile

Il passaggio della Luna in Vergine ci regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze da tenere attentamente sotto controllo. Pianifichiamo dei lavori di ristrutturazione o abbellimento, sperimentiamo ricette dietetiche ma appetitose... Dei disturbi possono trovare rimedio nella medicina naturale.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 9 aprile

Che non sarà una giornata con frizzi e lazzi lo si intuisce dall’aria che tira nella coppia. Se la ruota del cuore non gira, facciamo una pausa per pensare. Familiari, attività e obblighi domestici, c’è poco spazio per tutto il resto, amore e amici compresi. Pazientiamo. Che voglia di prendercela con il mondo, ma a che pro?

Oroscopo cancro oggi mercoledì 9 aprile

Grazie alla Luna in sestile, viaggi e spostamenti oggi fileranno sorprendentemente lisci e senza alcun intoppo. Approfittiamone per far visita a un caro amico. Con l’aiuto di profonde riflessioni, possiamo mettere a punto progetti inerenti alla casa e alla famiglia. Perfetto oggi partecipare a convegni o seguire corsi.

Oroscopo leone oggi mercoledì 9 aprile

Discreto andamento odierno. Emotivamente giocheremo in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche saremo concreti e molto costruttivi. Difendiamo i nostri interessi in caso di lasciti, eredità o nella gestione di denaro in comune con altri. Esigiamo che tutto sia fatto secondo le regole, senza lasciare nulla al caso.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 9 aprile

La Luna transita nel nostro cielo, e ci rifornisce di buonsenso e inclinazione all’analisi. Mettiamoli a frutto in ambito domestico e lavorativo. Concretezza, qualità critiche, efficienza. Fidiamoci ciecamente delle nostre capacità e del nostro giudizio. Mangiamo leggero e, se possibile, cerchiamo di fare un po’ di moto dopo i pasti.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 9 aprile

Le nostre finanze e gli affari forse hanno bisogno di una gestione ben più accorta? Le stelle ci invitano a non affidarci all’improvvisazione per evitare problemi. Evitiamo di isolarci e rendiamo partecipe chi ci sta vicino di perplessità, desideri e speranze per il futuro. Rispondiamo con calore alle richieste altrui.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 9 aprile

Con la complicità della Luna in sestile, tutto ciò che è pratico, dal bricolage alla cucina salutista, ci riesce a meraviglia. Allegria senza pretese. Inviti, feste, doni a sorpresa e, considerata una minima dose di fortuna, forse anche una piccola vincita. Una cena in compagnia degli amici più cari riuscirà nel modo migliore.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 9 aprile

La critica di un superiore può dare luogo a un cambiamento positivo, a patto di essere abbastanza onesti da riconoscere i nostri errori. Questioni pratiche e incombenze varie ci mettono di malumore? Rimandiamole a domani senza indugio, sapremo affrontarle al meglio. Cambiamo le lenti ai nostri occhiali... appannano la visione.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 9 aprile

La Luna in Vergine armonica al nostro segno dona forza e concretezza alle nostre iniziative e garantisce buoni risultati a tutti i progetti di viaggio o di lavoro. Dedichiamoci alle faccende di casa. Tra una cosa e l’altra rilassiamoci serenamente tra le braccia del nostro amore. Una festa in famiglia sarà un successone.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 9 aprile

Costretti a volare basso dalle contingenze odierne e da qualche problema che ci toglie il sonno, rilassiamoci dedicandoci all’orto e al giardino. Desideriamo spazi aperti, culliamo sogni di libertà, ma ci complichiamo la vita rincorrendo ciò che non abbiamo. Prendiamoci un po’ di tempo da dedicare esclusivamente a noi stessi.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 9 aprile

Operiamo applicando un metodo ormai collaudato, in modo da evitare distrazioni o errori. Procedere seguendo uno schema può esserci di grande aiuto in questo momento. Dobbiamo concentrarci soprattutto sulla carriera, cerchiamo però di non trascurare troppo la nostra dolce metà. Divergenze di opinione non agevolano la collaborazione.