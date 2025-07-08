Oroscopo di oggi mercoledì 9 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le stelle ci guidano anche oggi, mercoledì 9 luglio, attraverso un cielo ricco di transiti planetari che influenzano i nostri segni zodiacali. La Luna, in quadratura con Saturno e Nettuno, ci invita a non cedere ai pensieri negativi, mentre i trigoni di Marte offrono energia e determinazione. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa giornata, tra opportunità e sfide, seguendo i consigli delle stelle per amore, lavoro e finanze.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 9 luglio

Sentiamo tutto il peso di essere ancora a metà settimana, con troppa stanchezza e poche energie utili a portare a compimento ogni impegno preso. La Luna, quadrata a Saturno e a Nettuno, ci sprona a non abbandonarci ai pensieri neri e alle fantasie. Non sacrifichiamoci per chi non merita affatto le nostre attenzioni.

Oroscopo toro oggi mercoledì 9 luglio

La parte sensibile di noi incontra quella battagliera. Un contrasto di opinioni ci potrebbe destabilizzare. Lasciamoci guidare dall’istinto e tutto andrà per il meglio. I vigorosi trigoni della Luna e di Marte donano intensità ad azioni e modi di fare. Restiamo tolleranti. Non facciamoci prendere la mano dalle spese superflue.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 9 luglio

Nella giornata odierna possiamo affidare perplessità, dubbi e indecisioni alla nostra sensibilità. L’istinto ci guida al meglio verso la giusta direzione da tenere. Un rapporto armonico e totalitario è quello che fa per noi. Se ancora non c’è, l’attesa non sarà lunga. Appagare la sete di cultura è il nostro obiettivo.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 9 luglio

Non sappiamo dare un nome alla vena di tristezza e di insoddisfazione che potrebbe offuscare il nostro stato d’animo. Guardiamo avanti per risollevarci quanto prima. Si preannuncia un viaggio che potrebbe portare nuove opportunità di scambio culturale ed economico. I piccoli risparmi fanno brillare le finanze.

Oroscopo leone oggi mercoledì 9 luglio

I transiti di Venere e di Urano in sestile caricano l’aria di elettricità: desideriamo sentirci liberi, non c’è alcun posto per le gelosie. Avvertiamo l’esigenza di spezzare le abitudini del quotidiano e una grande voglia di evasione. Siamo tentati di spendere troppo per le vacanze. Non esageriamo e teniamo d’occhio il portafogli.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 9 luglio

Marte rimane con noi per tutto il mese e in questo frangente può aiutarci a focalizzare senza dubbi o timori le cose più giuste sulle quali puntare. Possediamo una buona concentrazione, con il nostro atteggiamento potremmo cambiare questioni incerte. Torniamo a curare con le giuste attenzioni un rapporto da tempo trascurato.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 9 luglio

Lo slancio di energia e disponibilità che mettiamo nel lavoro è contagioso per chi collabora con noi, e ancora una volta ci rende vincenti in ciò che facciamo. Siamo così seducenti che potremmo sollevare il disappunto di chi ci ama e ci vorrebbe solo per sé. Se ci mettiamo per strada, siamo particolarmente cauti nella guida.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 9 luglio

Abbiamo la testa in pieno fermento, rimuginando su come agire nei confronti di una soluzione professionale che potrebbe ottimizzare i nostri guadagni. Un problema familiare occupa tempo e pensieri? Pure stavolta possiamo riuscire ad agire per il meglio. Una serata in compagnia ci alleggerisce l’anima e ci fa sorridere.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 9 luglio

Situazione favorevole per organizzare gli impegni, idee chiare e ottima gestione delle priorità. La posizione di Mercurio e di Saturno ci viene in aiuto. Continuiamo a essere disponibili e gentili con il prossimo e con chi ci circonda, per sentirci sempre orgogliosi e sereni. Impariamo a chiedere in amore, per evitare delusioni.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 9 luglio

Non scoraggiamoci, se pensiamo di non essere in linea con coloro che ci sono intorno. Le incertezze e i dubbi sono destinati a svanire velocemente. Dobbiamo affrontare temi piuttosto spinosi. Servono decisione e calma, per sentirci finalmente forti e liberi. Provvidenziale una serata fuori dai soliti schemi in buona compagnia.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 9 luglio

Una leggera insofferenza, che normalmente non ci riguarda affatto, si insinua nella nostra quotidianità. Concediamoci spazi di libertà personale. Discussioni familiari alterano il nostro umore? È indispensabile mantenere la calma e l’equilibrio. Per chi cerca l’anima gemella ormai da molto tempo, incontro fatale in vista.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 9 luglio

Una ventata di ribellione per tutto ciò che ci sembra banale e scontato investe questa nostra giornata. Telefoniamo alla persona che ci è più cara e condividiamo i nostri pensieri. Crediamo di aver trascurato i nostri impegni? È il momento di consolidare pensieri e azioni. C’è chi, ormai deluso, vuole allontanarsi da noi.