Oroscopo di oggi mercoledì 27 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo ariete oggi mercoledì 27 agosto

Venere in trigono a Nettuno ci sprona alla fantasia e alla spiritualità. Diamo spazio a noi stessi e all’amore per ripartire al meglio e con una marcia in più. Limitiamo quanto più possibile la fatica, dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividendoci equamente i pesi. Nei gesti ci sono più significati che nelle parole.

Oroscopo toro oggi mercoledì 27 agosto

Oggi teniamo in mano tutte le carte giuste per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci intriga. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco con mano ferma. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È un’eco che proviene dal passato, non ascoltiamola. Un abito dal colore brillante attira sguardi ammirati.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 27 agosto

La Luna in Bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui poter finalmente spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Attività sociali reali e virtuali, in buon equilibrio.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 27 agosto

Oggi abbiamo più di un motivo valido per borbottare: la Luna in Bilancia preannuncia una giornata all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica a due, ma l’appuntamento può sfumare, se non lasciamo a casa il nervosismo una volta per tutte. Gli ostacoli sono sempre superabili. Fidiamoci.

Oroscopo leone oggi mercoledì 27 agosto

Clima di esplorazione, soprattutto nella sfera interiore: accarezziamo l’idea di un viaggio che rimandiamo da tempo. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto? Non potremmo mai vivere su un’isola deserta: gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Voglia di nuovi acquisti, da soddisfare prontamente.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 27 agosto

Un conoscente sta diventando decisamente ingombrante con le sue manie di protagonismo: cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la piena responsabilità di agire, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Se abbiamo ancora uno scampolo di ferie, partiamo senza alcun indugio.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 27 agosto

I contraccolpi di Giove sono mediati dalla combinazione fortunata tra la Luna e Mercurio. Troviamo piena disponibilità nelle persone a noi più vicine. Mercoledì che scorre piuttosto tranquillo, come un fiume quando si avvicina al mare: godiamoci il momento in pieno. Tecniche di massaggio orientale risvegliano i sensi.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 27 agosto

Buone notizie: in attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo finalmente ricaricare le pile, affilare le armi e curare gli ultimi dettagli del nostro piano. In amore pretendiamo troppo e subito. Le relazioni hanno bisogno di maggior tempo per maturare. Facciamo un bel respiro, inspiriamo aria e amore.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 27 agosto

La Luna è benevola. Qualche piccolo conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall’allegria di un’atmosfera serena e spensierata. L’umore è alto. È sufficiente perderci negli occhi di chi amiamo, per sentirci di nuovo in pace con il mondo. Che bella la vita! Basta poco, non dimentichiamolo.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 27 agosto

Dalla Luna in Bilancia arrivano segnali piuttosto minacciosi: la distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l’amato è ormai quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso, la cordialità: hanno un gran potere. Vivere offre ogni giorno una nuova opportunità di riscatto.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 27 agosto

Sospendiamo ogni attività o impegno professionale questa sera. In cielo c’è una falce di Luna crescente che può riuscire a illuminare completamente il nostro cuore. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Un’occasione romantica per far felice chi amiamo.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 27 agosto

Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione adatta quanto prima. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non finisce mai, ci segue dappertutto, anche a casa. Confrontarci con gli amici ci dà sollievo. Troviamo lo spazio per ricaricarci in famiglia.