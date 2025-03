Oroscopo di oggi mercoledì 26 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 26 marzo, l'oroscopo ci guida attraverso le influenze astrali che caratterizzano la giornata di ciascun segno zodiacale. Con la Luna in Acquario, alcune costellazioni potrebbero sentirsi sfidate, mentre altre troveranno nuove opportunità. Scopriamo insieme come affrontare al meglio le sfide quotidiane, dall'amore al lavoro, con suggerimenti pratici per ogni segno.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 26 marzo

In ambito familiare stiamo attraversando una fase piuttosto difficile di confronti continui. Oggi facciamoci un regalo, usciamo con gli amici e stacchiamo la spina. L’organizzazione è la chiave del successo, non permettiamo a qualche interferenza di crearci scompiglio. La fiducia in noi stessi si può coltivare giorno per giorno.

Oroscopo toro oggi mercoledì 26 marzo

Il clima risente del vento contrario della Luna in Acquario, per giunta quadrata a Urano: restiamo ancorati alla realtà, non è il momento giusto per poter rischiare. Senso pratico e razionalità sono ciò che possiamo utilizzare per cavarcela in un mare di imprevisti. Teniamo a freno l’impazienza, foriera di grossi guai.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 26 marzo

Ci sentiamo un po’ filosofi, in questo periodo: indirizziamo le energie verso iniziative spirituali o verso qualcosa che contempli l’autoanalisi. Un problema che si trascina ormai da parecchi anni è come un nodo che va affrontato al meglio e sciolto una volta per tutte. Occupiamoci dei dettagli del piano, e non falliremo.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 26 marzo

La Luna si tiene in disparte, lasciando a noi la scelta di dare la piega desiderata alla nostra giornata. In caso di dubbi sentimentali, interroghiamo i tarocchi. Qualche leggera tensione in famiglia potrà essere tenuta a bada con il sorriso e un pizzico di tenerezza. Aumentano le spese personali, ma i conti sono a posto.

Oroscopo leone oggi mercoledì 26 marzo

Le discussioni sul lavoro sono all’ordine del giorno, tanto che ormai iniziamo a credere che non esista un’altra maniera per confrontarci con chi ci circonda. Il nostro spirito combattivo ci consente di rimanere sempre a galla, iniziamo però ad avvertire la stanchezza. La fantasia non brilla, ma oggi possiamo farne a meno.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 26 marzo

A volte basta poco per alzarci dal letto con il piede giusto: un buon caffè, una bella notizia sui giornali o il bacio della persona che amiamo. L’amore va nutrito con regolarità, sia per chi lo intende come impegno costante, sia per chi lo vive come avventura. In ambito lavorativo è richiesta la massima efficienza.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 26 marzo

Finalmente è ora di passare all’incasso: la Luna in Acquario promette maggiori soddisfazioni a chi saprà cercarle. Il successo è a portata di mano. Siamo attratti dai misteri del cuore: se qualcuno che ci piace si nasconde o si nega, diventa per noi irresistibile. Per un dono a una persona importante non badiamo a spese.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 26 marzo

Leggermente sottotono, la Luna in quadratura non ci fa raggiungere grandi risultati. Aspettiamo stasera o domani per ritrovare la nostra solita voglia di fare. Siamo pronti a metterci in gioco, ma dobbiamo considerare qual è la posta e se ne vale davvero la pena. Calma, silenzio e meditazione per lenire l’insofferenza.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 26 marzo

Ci vuole grande impegno per mettere le cose in ordine di priorità. Se azzeccheremo il progetto, potremo farci notare e salire pure di grado. Ritagliamoci spazi tutti per noi al di fuori del lavoro, non lasciamo che tutto il nostro mondo giri intorno alla carriera. Diamo agli altri il tempo utile per fare le proprie scelte.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 26 marzo

È così bello poterci aprire e confidare con un amico: ci toglie dei pesi enormi e al tempo stesso ci dà modo di ricevere dei consigli preziosi. Oggi abbiamo a disposizione una comunicazione fluida, utile per scambiarci opinioni e correggere il tiro quando necessario. Una bugia potrebbe scoppiare come una bolla di sapone.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 26 marzo

Come nei romanzi più avvincenti, i colpi di scena si susseguono uno dopo l’altro. Tutto va su e giù come sull’altalena e non ci resta che adeguarci al dondolio. Alla frenesia opponiamo una radicale fermezza, un senso dell’ordine e un pragmatismo senza precedenti. Liberiamoci del superfluo, conserviamo solo ciò che vale.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 26 marzo

Il mercoledì si fa di ora in ora più dinamico, andando così verso una serata particolarmente promettente. Siamo allegri, chiunque apprezza la nostra compagnia. Avvertiamo una sensazione nuova, come di essere finalmente al sicuro: forse è merito di Cupido... Un divertimento non è una perdita di tempo, ma una ricarica.