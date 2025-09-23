Oroscopo di oggi mercoledì 24 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le stelle ci guidano in questo mercoledì 24 settembre, offrendo previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale. Ariete, attenzione alle energie latitanti, mentre il Toro è invitato a sdrammatizzare le incomprensioni. I Gemelli vedono spiragli di chiarezza nelle faccende di cuore, e il Cancro gode di un clima sereno grazie alla Luna in trigono. Ogni segno trova consigli preziosi per affrontare la giornata con consapevolezza e serenità, dalle questioni economiche ai rapporti affettivi, fino al benessere personale.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 24 settembre

Le energie sono latitanti, ma l’impegno ci premia. Gratifichiamoci con qualche coccola dedicata a migliorare la nostra immagine e il benessere interiore. Controlliamo con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti, sbadatamente dimenticati. Farine integrali per assumere più fibre e meno amidi.

Oroscopo toro oggi mercoledì 24 settembre

Cerchiamo di sdrammatizzare e di appianare, con il dialogo, eventuali incomprensioni e contrasti di coppia, acuiti dalla Luna in opposizione. Se l’invidia logora i rapporti fra colleghi, dobbiamo deporre l’ascia di guerra mostrandoci aperti al dialogo per poter andare oltre. Passeggiare all’aperto migliora la salute psicofisica.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 24 settembre

Se le faccende di cuore sono piuttosto confuse, a giorni possiamo iniziare a vedere uno spiraglio, una luce che possa guidarci con passo sicuro fuori dalle nebbie. Diamo prova di grande serietà sul lavoro, e probabilmente questo ci mette in risalto con i nostri superiori. Consensi e approvazione in forte aumento su più fronti.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 24 settembre

La Luna in trigono instaura intorno a noi un clima sereno e tranquillo. Comunicativa in netta risalita: l’intesa perduta può venire recuperata brillantemente. Con intelligenza e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a gestire un avvenimento piuttosto delicato. Primi acciacchi di stagione in arrivo, colpiti gola e naso.

Oroscopo leone oggi mercoledì 24 settembre

La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è irrefrenabile, ma la Luna in Scorpione e l’innata paura di mostrarci fragili ci trattengono. Osiamo cambiamenti importanti, liberiamoci dalle zavorre, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova. Riordiniamo le mille idee che ci frullano in testa in questo momento.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 24 settembre

La Luna in sestile in fatto di grinta e intuito è, come sempre, una mano santa: oggi siamo predisposti a concludere affari importanti e proficui. Parole convincenti, seguite da azioni decisive e concrete. In amore le imbrocchiamo tutte giuste, una dopo l’altra. Diffidiamo di chi ci adula senza prima conoscerci nel profondo.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 24 settembre

Rassereniamo la mente, restando concentrati sul presente e affrontando al meglio le difficoltà man mano che si presentano, senza angosciarci inutilmente per ciò che potrebbe essere. Se ci sentiamo vittime di un torto, esigiamo subito le scuse dovute, scartando però l’idea di vendicarci. Cure termali e terapie naturali giovano alla sinusite.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 24 settembre

Giornata ricca di carica energetica, per la congiunzione fra la Luna e Marte: tentiamo di indirizzarla in ambiti nei quali ultimamente battiamo un po’ la fiacca. La situazione affettiva è in piacevole subbuglio: viviamo batticuori, tenerezze e momenti di grande passione. Siamo finalmente pronti a una svolta professionale.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 24 settembre

Riflettori puntati sull’economia: dovendo affidarci alla nostra abilità, evitiamo operazioni finanziarie troppo complesse, che non sapremmo gestire in autonomia. Una spesa legata al nostro benessere incide sul bilancio, ma i risultati valgono tutto il prezzo pagato. L’originalità è il fiore all’occhiello della nostra natura.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 24 settembre

Probabilmente siamo così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi restano in secondo piano. La nostra determinazione dà risultati molto positivi e incoraggianti. Se la forma è fiacca e le incombenze sono pressanti, dobbiamo ideare una strategia per non crollare subito. Un vecchio amico dispensa consigli preziosi.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 24 settembre

Qualche piccola difficoltà d’intesa con gli altri è scontata, a causa della Luna e di Marte in quadratura a Plutone nel segno: non conviene esporci più del dovuto. Se abbiamo delle cose in sospeso, sarebbe meglio concluderle in fretta, senza andare troppo per il sottile. Pensieri che curano il corpo attraverso lo spirito.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 24 settembre

La Luna in Scorpione è nostra alleata in fatto di intuizioni: abbiamo i mezzi e le possibilità per cavarcela bene in più ambiti, dando il meglio di noi. Stupefacente il connubio fra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L’impossibile diviene reale. Di fronte a scosse emotive, troviamo un appoggio saldo.